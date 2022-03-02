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Sağlık-Sen'den Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısına ziyaret: İyileştirme gündeme getirildi
Sağlık-Sen yönetimi, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan’a ziyaret ederek, sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının sorunlarını ileterek, çalışanların ekonomik ve özlük haklarında iyileştirme yapılması gerekliliğini dile getirdi.
Sağlık-Sen'den Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısına ziyaret: İyileştirme gündeme getirildi
02 Mart 2022 15:49 - DHA
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Sağlık-Sen Genel Sekreteri Durali Baki, Genel Başkan Yardımcıları Mahmut Faruk Doğan, Şemsettin Karadoğan ve Yasin Barutcu, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan’ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının sorunlarını dile getiren Sağlık-Sen Yönetimi, döner sermaye adaletsizliğine değindi. Döner sermaye sisteminden kaynaklı sıkıntıları anlatan Sağlık-Sen Yönetimi, sistemin çalışma barışını zedelediğine vurgu yaptı. Sağlık-Sen Yönetimi, döner sermayenin merkezi bütçeden karşılanması gerektiğine dikkat çekti.

Pandemi sürecinde sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının büyük emek sarf ettiğine, aynı zamanda da çalışanların çok yıprandığına dikkat çeken Sağlık-Sen Yönetimi, çalışanların ekonomik ve özlük haklarında iyileştirme yapılması gerektiğini ifade etti. Ayrıca, icap nöbeti başta olmak üzere sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının sorunlarıyla ilgili istişarelerde bulundu.

Sağlık-Sen’den Bakanlığa: Döner sermaye ücretleri neden ödenmiyor?

‘Sorunların çözümü için yetkililerle temas halinde olacağım"

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, sağlık çalışanlarına minnettar olduklarını dile getirdi. Çalışanların sorunlarına hassasiyetle yaklaştıklarını belirten Gürcan, sorunların bir an önce çözüme kavuşması noktasında yetkililerle temas halinde olacağını kaydetti.

Anahtar Kelimeler:

saglik-sen hazine ve maliye bakan yardimcisi mahmut gurcan

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