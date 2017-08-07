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Sağlık-Sen'den Recep Akdağ'a ziyaret: 'Ücret iyileştirmesinin Meclis'e gelmesi için temaslarda bulunacağız'
Sağlık çalışanlarının ücretlerinde iyileştirmeyi öngören düzenlemenin Meclis gündemine bir an önce gelmesi için çeşitli temaslarda bulunan Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş ve beraberindeki heyet, TBMM Sağlık Komisyonu Başkanı Recep Akdağ ile görüştü.
Sağlık-Sen'den Recep Akdağ'a ziyaret: 'Ücret iyileştirmesinin Meclis'e gelmesi için temaslarda bulunacağız'
16 Şubat 2022 11:34 -
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Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı Recep Akdağ ile görüşen Genel Başkan Durmuş, sağlık çalışanlarının büyük bir beklenti içinde olduğunu belirterek, “Meclis’ten kamu çalışanlarını ilgilendiren birçok düzenleme hızla geçerken, pandeminin kahramanı sağlık çalışanlarına yapılacak düzenlemenin bekletilmesi çok üzücü. Sağlık çalışanlarının ücret artışını içeren teklifin bir an önce Meclis gündemine gelmesini bekliyoruz. Hiçbir zaman fedakarlıkta sınır tanımayan sağlık çalışanlarına hakkı teslim etme sırası Yüce Meclisimizdedir” diye konuştu.

Sağlık çalışanlarının ücretinin maaş, ek ödeme ve performans olarak üç parçadan oluştuğunu kaydeden Durmuş, “Bu hayat şartlarında maaş ve ek ödeme kesinlikle yeterli olmuyor. Performans ise tamamen iş barışını ve çalışma huzurunu bozan bir sistem haline gelmiştir. Zaten, hekiminden hemşiresine sağlık çalışanlarının yüzde 98’i bu sistemin bir an önce değişmesi gerektiğini dile getiriyor” ifadelerini kullandı.

İstihdam Raporu Komisyon Başkanı Akdağ ile paylaşıldı

Ücret adaletsizliği, istihdam, şiddet gibi birçok konunun müzakere edildiği görüşmede istihdam yetersizliğinden dolayı sağlık çalışanlarının yoğun iş yükü altında ezildiğine vurgu yapan Durmuş, Komisyon Başkanı Akdağ’a Sağlık-Sen tarafından hazırlanan ‘Türkiye Sağlık İnsan Gücü İstihdam Raporu’nu sundu.

Durmuş, ayrıca ücret adaletsizliği ve sağlıkta şiddet sorununa ilişkin çözüm önerilerini Akdağ ile paylaştı.

Komisyon Başkanı Akdağ: Sağlık çalışanlarının sorunlarıyla yakından ilgileniyoruz

Sağlık çalışanlarının sorunlarıyla yakından ilgilendiklerini söyleyen Sağlık Komisyonu Başkanı Recep Akdağ, ücret iyileştirilmesiyle ilgili düzenlemenin Meclis gündemine gelmesi için de gerekli temaslarda bulunacaklarını ifade etti.

TBMM’de gerçekleştirilen görüşmede Genel Başkan Durmuş’a, Genel Başkan Yardımcıları Mahmut Faruk Doğan, Yusuf Dural ve Yasin Barutcu da eşlik etti.

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saglik-sen recep akdag semih durmus meclis ucret iyilestirmesi

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People
3
1) opr (dr)
16.02.2022 11:45:44
sorunun kaynağı ve sorunu yaratanlarla değil mıhattabın dr olması gereken dr sendikası olmadan asla çözülemeyecek sorunlar için
HEKİMBİRLİĞİ SENDİKASI
People
15
2) OPR (DR)
16.02.2022 11:42:45
HEKİM BİRLİĞİ
Biz Hekimler, insan hayatı ve sağlığını korumak için, ağır çalışma koşulları altında birçok meslek
grubunun olmadığı kadar özveri ile çalışmaktayız. Biz Hekimler gücümüzü ve yetkimizi, sağlığı korumak ve
geliştirmekten, acıları dindirmekten, yaşam kurtarıcı bilgi ve sanatımızdan almaktayız. Bu sebeple tüm
toplumlar genelinde saygı gösterilen ve kutsal addedilen bir meslektir Hekimlik..
Ancak Sağlıkta Dönüşüm Programı ile ülkemiz sağlık sisteminde tam bir dönüşüm yaşanmakta ve insan
için var olan hekimlik meslek ve sanatı, toplum nezdinde maddi ve manevi olarak değersizleştirilmektedir.
Saygı ve kutsallık bir yana Biz Hekimler artık maddi ve manevi olarak TÜKENİYORUZ..
Şiddete uğruyor ve ÖLDÜRÜLÜYORUZ..
İnsana can vermek için çıktığımız bu yolda gerçekten CANIMIZI VERİYORUZ..
Tıpkı hakkınız ödenmez denip de gerçekten HAKKIMIZIN ÖDENMEDİĞİ gibi..
Bu değersizleştirilmenin sancılarını sadece biz hekimler değil sağlığı ve hayatı için çabaladığımız
insanlarımız da doğrudan ve dolaylı olarak yaşamaktadır.
Biz Hekimler sağlık sisteminin temel unsuru olduğundan; bir hekim öldürüldüğünde, bir hekim şiddete
uğradığında, bir hekim istifa ettiğinde, bir hekim yurtdışına göç ettiğinde, bir hekim kamu hizmeti vermekten
çekindiğinde, bir hekim kendisini geliştirmeye imkan bulamadığında, bir hekim tükendiğinde, bir hekim nefes
alamadığında bunun zararını Biz Hekimler kadar hatta bizden daha fazla, tüm hastalarımız, tüm milletimiz
yaşamaktadır. Halbuki hakkı verilen ve mesleğini hakkıyla yapabilen bir hekim, sağlıklı ve güven duyan bir
toplum demektir.
Bu memleketin evladı olan Biz Hekimler için;
Bu değersizleştirmeye, bu tükenmeye artık dur demenin zamanı geldi!
Sosyal Hukuk Devleti içerisinde meşru haklarımızı aramanın zamanı geldi!
Biz Hekimler için Hekimlik için Ülkemiz için Birlik olma ve mücadele zamanı geldi!
Bu uğurda 7 Şubat 2022 günü başlayacak eylemlerimiz için 7 temel talebimiz bulunmaktadır:
1- Şiddetle mücadelede etkin yasa oluşturulması ve önleyici tedbirlerin alınması,
2- Hekimlik mesleğinin icrasında temel şartların karşılanması ve daha önce duyurduğumuz Hakkıyla Görev
koşullarının sağlanması,
3- Tıbbi uygulamadan kaynaklanan zararların kast olmadıkça hekime rücu edilmemesi ve hasta zararlarının
sigorta ve katkı pay fonlarından karşılanması,
4- Stratejik personel olarak tanımlanan hekim ve diş hekimleri için ayrı bir özlük yasasının çıkarılarak müsteşar
düzeyinde maaş verilmesi, iş güçlüğü zammının asgari 50 bin puan olarak belirlenmesi, özel hizmet tazminatının
%100 oranında arttırılması, ek göstergenin 10800 olması,
5- Sabit ödemenin dağıtılacak ek ödemeden düşülmemesi ve nöbet ücretlerinin %100 arttırılması,
6- SUT tarifelerinin güncellenerek her yıl en az enflasyon oranında arttırılması ve ASM cari gider kayıpları yerine
konarak her yıl (elektrik, personel, sarf gibi) giderlerin ortalaması üzerinden arttırılması,
7- Ödeme Sözleşme Yönetmeliği’nin iptal edilmesi ve stratejik personel özlük yasası, aile hekimliği gibi Hekimlik
uygulamaları ile ilgili mevzuatın ilgili STK’lar ile belirlenmesi.
Hekimlik sanat ve mesleğimizi gereği gibi yerine getiremememiz ve başta Anayasa düzenlenen temel
haklarımızın zarar görmesi sebebiyle Anayasa m. 2, 5, 11, 12, 27, 49, 52, 56 vd amir hükümleri, ilgili uluslararası
sözleşmeler, 4688 s. Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu ve Hekim Birliği Tüzüğü uyarınca,
Biz Hekim ve Diş Hekimlerinin ortak ekonomik, sosyal ve meslekî hak ve
menfaatlerinin korunması ve geliştirilmesi için;
Hekim Birliği Yönetim Kurulu 28 Ocak 2022 tarih ve 3 sayılı kararı ile
7-8-17-18 Şubat 2022 tarihlerinde
Acil servis, COVID, doğum salonu, diyaliz üniteleri, 112 hizmetleri, onkoloji ve hematoloji poliklinikleri, adli
vakalar ve yatan hasta servis hizmetleri gibi acil ve özellikli birimler hariç
Tüm sağlık kurumlarımızda meşru iş bırakma eylemi yapılması kararı almıştır.
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