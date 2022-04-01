Sağlık-Sen'den 'sadece uzman hekimlere icap nöbeti ödenmesi' kararına tepki

Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, mevzuat gereği sadece uzman hekimlerin icap nöbeti tutabileceklerini ve bunun karşılığında da nöbet ücreti ödeneceği belirten resmi yazıyı paylaştı.

Semih Durmuş paylaşımında bu ifadeleri kullandı:

"Sağlık hizmet sunumunun gerçeklerinden uzak olan bu görüşe göre uzman hekim dışındaki sağlık hizmet sınıfı çalışanlarına icap nöbeti tutturulamaz.

Oysa ki, uzman dışında pratisyen hekim, eczacı, hemşire, tekniker kadrosunda çalışanlara da sağlık hizmetinin sürekliliği açısından icap nöbeti fiilen tutturulmaktadır. Bu görüş yazısı ile icap nöbet ücreti ödenen yerlerde icap nöbet ücreti ödenmesine son verilmiş oluyor.

Taşra teşkilatı icaba çağırdığı sağlık çalışanlarına hak ettikleri ücreti bir şekilde ödüyor. Kaldı ki icap nöbet ücretinin ödenmemesi aslında kamu zararıdır ve büyük bir haksızlıktır. Yıllardır sürüncemede olan bu sorun bir an önce çözüme kavuşturulmalıdır."