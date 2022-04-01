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Sağlık-Sen'den 'sadece uzman hekimlere icap nöbeti ödenmesi' kararına tepki
Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş sosyal medya hesabından icap nöbetine ilişkin bir görüş yazısı paylaştı. Durmuş, sadece uzman hekimlere icap nöbeti ödenmesine tepki göstererek "Bu görüş yazısı ile icap nöbet ücreti ödenen yerlerde icap nöbet ücreti ödenmesine son verilmiş oluyor." dedi.
Sağlık-Sen'den 'sadece uzman hekimlere icap nöbeti ödenmesi' kararına tepki

Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş

01 Nisan 2022 12:01 -
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Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla,  mevzuat gereği sadece uzman hekimlerin  icap nöbeti tutabileceklerini ve bunun karşılığında da nöbet ücreti ödeneceği belirten resmi yazıyı paylaştı.

 

 

Semih Durmuş paylaşımında bu ifadeleri kullandı:

"Sağlık hizmet sunumunun gerçeklerinden uzak olan bu görüşe göre uzman hekim dışındaki sağlık hizmet sınıfı çalışanlarına icap nöbeti tutturulamaz.

Oysa ki, uzman dışında pratisyen hekim, eczacı, hemşire, tekniker kadrosunda çalışanlara da sağlık hizmetinin sürekliliği açısından icap nöbeti fiilen tutturulmaktadır. Bu görüş yazısı ile icap nöbet ücreti ödenen yerlerde icap nöbet ücreti ödenmesine son verilmiş oluyor.

Taşra teşkilatı icaba çağırdığı sağlık çalışanlarına hak ettikleri ücreti bir şekilde ödüyor. Kaldı ki icap nöbet ücretinin ödenmemesi aslında kamu zararıdır ve büyük bir haksızlıktır. Yıllardır sürüncemede olan bu sorun bir an önce çözüme kavuşturulmalıdır."

Anahtar Kelimeler:

saglik-sen genel baskani semih durmus icap nobeti

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1) Dr.Cevdett (Cerrah)
01.04.2022 15:37:01
Ha gayret. 1 aralıktaki Hekimlere Zam yasasını iptal ettirdiğiniz gibi hekimlere icap ödemesini de iptal ettirin. Pazartesi sokağa dökülürseniz hiç şaşırmam...
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0
2) Davud dogrucu (Uz dr)
01.04.2022 15:09:08
Arkadaş kamu hastanesinde çalışan bütün personelin çaycı temizlikçi hemşire soför vs maaşları uzman maaşıyla aynı yapılsa bu beyefendi bu kadarı da haksızlık oldu demez. Şimdi de icap nöbetlerine takmış..???
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