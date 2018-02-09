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Sağlık sisteminden en memnun ülke; Türkiye
27 ülkede 20 bini aşkın kişiyle yapılan araştırmaya göre sağlık sisteminden en memnun olan ülkenin Türkiye olduğu ortaya çıktı.
Sağlık sisteminden en memnun ülke; Türkiye
09 Şubat 2018 - TRT Haber
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Türkiye Barometresi Araştırması, Ipsos’un finansmanında Ipsos Sosyal Araştırmalar Enstitüsü uzmanlık birimi tarafından gerçekleştirildi.

Yapılan araştırmaya göre, 27 ülkede 20 bini aşkın kişiye sağlık sistemine ilişkin memnuniyetleri soruldu. Sağlık sisteminden en memnun ülke Türkiye çıktı. Macaristan sağlık sisteminden yüzde 72 ile en muzdarip ülke. Sağlık sisteminden şikayetçi ilk beş ülke, Macaristan, Polonya, Brezilya, İngiltere ve Kanada oldu.

27 ülkede yapılan araştırma sonuçlarına göre Türkiye'de sağlık sisteminden endişe duyanların sayısı 100 kişide sadece 3 kişi olarak belirlendi.

Türkiye'de sağlık sisteminde son olarak Sağlık Bakanlığının öncelikli olarak yürüttüğü çalışmalar arasında yer alan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "kamu-özel sektör işbirliğinin en güzel örneklerinin sergilendiği proje" olarak tanımladığı şehir hastanelerinin tamamlanma süreci devam ediyor. Birçok ilde şehir hastaneleri kapılarını açarken birçoğunda ise çalışmalar süratle devam ediyor.

Anahtar Kelimeler:

saglik sistemi turkiye dunya

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People
3
1) vk (dr)
09.02.2018 14:22:49
Arkadaşlar sağlık çalışanlarına sorulmamış vatandaşa sorulmuş...
People
1
2) berk (dr)
09.02.2018 13:39:35
Kendin çal kendin oyna, böyle manüplatif sözde araştırmalar asla gerçeği yansıtmaz, sadece safları kandırmaya yarar.
People
10
3) Agal (Diş hekimi )
09.02.2018 09:47:49
Medyanın çarpıtması böyle bir şey. Ankette sorulan soru "en çok endişe edinilen 3 konu". Muhtemelen anket yapılan kişilere seçenekler sunulmuştur.anket muhtenelenşu şekilde :

Ülkeniz adına en çok endişe edinilen 3 konu hangisidir?
1)terör
2)işsizlik
3)mülteciler(bizimkilere suriyeliler diye sorarlar)
4)ekonomi
5)enflasyon
6)hukuk sistemi
7)milli eğitim sistemi
8)sağlık sistemi
People
5
4) ismail yetenek (dr)
09.02.2018 09:42:31
Anketi kesin bakanlık filan yapmıştır..
People
11
5) Mert (Dr.)
09.02.2018 09:37:43
Bu kadar yanlış ve yanlı yorumlanır bir çalışma. En çok endişe edilen sorun arasında ilk üçe girememiş demek herkes memnun demek değil, daha büyük endişelerimiz var demektir. Terör ekonomi vs. gibi.
People
22
6) dr.mikro (hekim)
09.02.2018 09:18:24
Aynı sistemdeki sağlık çalışanı memnuniyeti ne peki?
Tabiki memnun olur hastalar öyle şımartıldı ki sevk zinciri yok istediğin hastaneye git. Her hastanede ayrı tetkikler hekime bir MR isteseniz özgüveni vs. Gündüz yetmedi gece poliklinik hizmeti. Suyundan da koy...Gereksiz tetkik vs.bunların kamuya maliyetini düşünen yok...

Peki, çalışan memnuniyeti için yapılan ne? Maaş iyileştirmesi yıpranma payı... Onlara gelince sabırlı olun daha söz verileli 10 talimat verileli 6 yıl olmuş. Çalışmalar yapılacak görüşülecek bir daha çalışılacak kolay iş değil tabi..

Aile hekimi arkadaşları dayanışmalarından tebrik ediyorum. Acile gelen hastanın %80 ni acil değil ama gelmişler gece poliklinik açalım diyor bizlerden hiç ses yok. Birçok uzman hekim pratisyen aile hekiminden az gelire sahip bunada tepki yok.

Sizce de artık yeter deme zamanı gelmedi mi? Mesleki dayanışma ile meslek örgütü çatısı altında bir araya gelip bizi en iyi temsil edecek arkadaşları yönetime getirmeliyiz. Bir araya gelip birlikte mücadele edersek kazanabiliriz. Aile hekimi arkadaşlar bunun somut örneği.


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