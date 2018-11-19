Sağlık Sohbetleri Toplantısı gündemi: Sektör, hasta güvenliği odaklı çalışmalara odaklanıyor



Dünyanın lider denetim ve danışmanlık şirketlerinden EY Türkiye’nin Johns Hopkins Üniversitesi işbirliğiyle düzenlediği Sağlık Sohbetleri Toplantısı, Türkiye sağlık sektörünün önde gelen liderlerini bir araya getirdi. Sağlık sektörüne ilişkin pek çok konunun değerlendirildiği toplantıya Johns Hopkins Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Ayşe Gürses, EY Türkiye Sağlık Sektörü Lideri Av. Ahmet Sağlı, EY Türkiye Sağlık ve Yaşam Bilimleri Sektör Lideri, EY Orta, Güney ve Doğu Avrupa Sağlık Sektörü Kıdemli Danışmanı T. Ufuk Eren, EY ABD Şirket Ortağı ve Kurumsal Finansman Grubu Yaşam Bilimleri Sektör Sorumlusu Arda Ural, Master2Win Kurucusu ve Medikal Danışman Uğur Özkutlu, EY Türkiye Danışmanlık Hizmetleri İş Geliştirme ve Sağlık Sektörü Lideri Mehmet Gülez, EY Türkiye Kurumsal Finansman Hizmetleri Kıdemli Müdürü ve Sağlık Sektörü Sorumlusu Cem Günfer, Mundipharma Eski Genel Müdürü Şükrü Varol, Bozlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Şükrü Bozluolçay, The Bona Kurucusu (Dünyagöz Eski İcra Kurulu Başkanı) Koray Özbay, Medtronic Türkiye Genel Müdürü Esen Girit Tümer, Sağlık Bakanlığı Emekli Müsteşar Yardımcısı Hüseyin Çelik, TCHealth Genel Müdürü Salih Güreş ve Liv Hospital Grup Koordinatörü Meri İstiroti katıldı.

Küresel makro trendler, en yeni sağlık teknolojileri, önleyici sağlık hizmetleri ve yatırım faaliyetleri gibi pek çok konunun gündeme taşındığı toplantıda, sektör liderleri önemli değerlendirmelerde bulundu. Toplantıda onkoloji ve ender rastlanan hastalıklara yönelik ilaçlara küresel olarak yatırımın arttığı belirtildi. Sağlık sektörünün bu alanda büyüme göstereceği öngörülüyor.

Hücrede gen tedavisine yapılan harcama 5 milyar dolar

Bununla birlikte medikal teknolojilerde kaydedilen ilerleme ile beraber iş modellerinde değişim yaşandığı ifade edildi. Sağlık sektöründe faaliyet gösteren firmaların yapay zekâ, nesnelerin interneti, büyük veri, robotik süreç otomasyonu (RSO) ve blockchain gibi yeni teknolojilere ilgi gösterdiğine, teknolojiye bağlı iş modellerinin nasıl kurulacağına odaklandıklarına vurgu yapıldı. Toplantıda hücrede gen tedavisi alanında küresel olarak yapılan harcama miktarının 5 milyar dolara ulaştığı ifade edildi.

Sektör, hasta güvenliği odaklı çalışmalara odaklanıyor

ABD’de tıbbi hataların önemli bir ölüm nedeni olduğuna dikkate çekilen toplantıda sağlık sektöründe hasta güvenliği üzerine çok sayıda çalışma yapıldığı belirtildi. Öte yandan hastane dışı bakım ve önleyici sağlık hizmetlerinin yakın gelecekte daha çok gündeme geleceği öngörülüyor.

EY Türkiye Sağlık ve Yaşam Bilimleri Sektör Lideri, Vergi Bölümü & KS Avukatlık Şirket Ortağı Ahmet Sağlı konu ile ilgili olarak, "Sağlık ve Yaşam Bilimleri sektörlerinin giderek artan önemi ve ülkemizde bu alanda gerçekleştirilen aktif çalışmalardan hepimiz gurur ve mutluluk duyuyoruz. EY olarak; bu alandaki global ağımız ve tecrübemizle, sağlık sektöründe faaliyet gösteren kamu ve özel sektör kurumlarına destek olmaya, onlara yolculuklarında eşlik etmeye devam ediyoruz" dedi.

EY Türkiye Sağlık ve Yaşam Bilimleri Sektör Lideri, EY Orta, Güney ve Doğu Avrupa Sağlık Sektörü Kıdemli Danışmanı T. Ufuk Eren şunları söyledi: "EY Sağlık Sohbetleri toplantılarımızın ilkinde, yaşam bilimleri sektöründe Türkiye ve dünyadaki gelişmelerden bahsettik. Sağlık hizmet sunumunda Johns Hopkins ile işbirliğimiz, sağlıkta kalite ve amaç odaklı organizasyon alanlarında dünyanın farklı yerlerinde neler yapıldığını tartıştık. Sektörün bu alandaki ihtiyacını ve gelişimini yakından takip etmek, fikir alışverişinde bulunarak gelişimine katkıda bulunmak amacıyla, sektörün önde gelen fikir önderleriyle belli aralıklarda bir araya gelmeye devam edeceğiz."

EY Türkiye Danışmanlık Hizmetleri İş Geliştirme ve Sağlık Sektörü Lideri Mehmet Gülez ise "Bu sohbet toplantılarını düzenleme amacımız, sağlık sektörünün deneyimli isimleriyle beraber bir platform oluşturarak, EY'nin kurumsal amacı doğrultusunda daha iyi bir dünya oluşturmaya katkıda bulunmak" şeklinde konuştu.