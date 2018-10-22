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Sağlık Tarihi'ne ışık tutan müze 15 bin ziyaretçiye ev sahipliği yaptı
Osmanlı’dan günümüze Bursa’nın sağlık tarihini gözler önüne seren Sağlık Tarihi Müzesi’ni 7 ayda 15 bin kişi ziyaret etti
Sağlık Tarihi'ne ışık tutan müze 15 bin ziyaretçiye ev sahipliği yaptı
22 Ekim 2018 - İHA
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Büyükşehir Belediyesi tarafından projelendirilerek 14 Mart 2018 Tıp Bayramı’nda açılan Bursa Sağlık Tarihi Müzesi, kurulduğu günden bu yana binlerce ziyaretçiyi ağırladı. Sağlık Tarihi Müzesi’ni 7 ayda 15 bin müze meraklısı gezdi. Doktor Ceyhun İrgil’in de destek ve katkıları ile Pınarbaşı Mahallesi’nde restore edilen 150 yıllık sivil mimari örneği Yerkapı Konağı’nda kurulan müze, şehrin meşhur hekimlerine ait tıbbî alet ve kimlikler, hastalıklı organlar, sağlık alanındaki gelişmelerin anlatıldığı panolar ve canlandırmalarla Bursa’nın sağlık tarihini geleceğe taşıyor.


Yaklaşık 290 metrekare alana sahip müzede, Bursa’da eczacılığın gelişimi de gözler önüne seriliyor. Bursa Sağlık Tarihi Müzesi, günümüz tıbbının yanı sıra Osmanlı dönemi tıp tarihine de ışık tutuyor. Rüştü Burlu’nun sağlık tarihine dair koleksiyonları başta olmak üzere sağlık alanında çalışan kişilerin bağışladığı eşya, kitap ve belgelerle alt yapısı oluşturulan müze, çok sayıda yerli ve yabancı müze meraklısının da ilgini çekiyor. Yerli ve yabancı turistlerin de ilgi odağı olan müzeye tıp öğrencileri de ilgi gösteriyor. Müzede geçmişten günümüze sağlık tarihi ile ilgili birçok bilgi, belge ve eserin yanı sıra 100 yıla yakın geçmişi olan İpekçioğlu Eczanesi’nin canlandırması da müze ziyaretçilerini yıllar öncesine götürüyor. Yerli ve yabancı turistlerin de ilgi odağı olan müzeye tıp öğrencileri ilgi gösteriyor.
 

Kalbinizin sesini dinleyin
Bursa Sağlık Tarihi Müzesi’nde insanoğlunun kalp ritmini yansıtan ‘kalp davulu’ en çok ilgi çeken materyallerin başında geliyor. Özel bir mekanizma sayesinde kurgulanan alet, en çok çocukların ilgisini çekiyor. Müze dostları, kalp ritimlerine davul sesiyle şahitlik ediyor. Müze de tıp kitaplarından oluşan bir de kütüphane bulunuyor. Sağlıkla ilgili araştırmalar yapan öğrencilere çalışma ortamı da sunan Bursa Sağlık Tarihi Müzesi, barındırdığı birçok yaşanmışlık hikâyesiyle müze dostları için pazartesi günü hariç diğer günler 09.30-17.30 saatleri arasında ziyarete açık tutuluyor.

Anahtar Kelimeler:

saglik tarihi ceyhun irgil

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1) Hasan Akdemir (Nöroloji Uzmanı)
22.10.2018 17:28:24
İkindi vakti bu güzel haberle uykum dağılınca, Eskişehir için BİZ DE İSTERÜK diyesim geldi.
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