Sağlık Teknolojileri Liderleri Zirvesi geri sayıma başladı

Zirvenin ana teması kronik hastalıkların yönetilmesinde entegre çözümler olacak. Zirvede ayrıca kronik hastalık yönetim sistemlerinin bilinirliğinin artırılması, tüm paydaşların bir araya gelerek ortak çözüm alternatifleri üretmesi ve sürdürülebilir sağlık sisteminin yaygınlaştırılması konuşulacak. Zirveyi düzenleyen MarlinPlus Kurucu Başkanı Göksenin Aydın zirvenin içeriğini ve hedeflerini anlattı.

Ne kadar süredir sağlık sektöründesiniz, neler yapıyorsunuz? Sizi Sağlık Teknolojileri Liderler Zirvesi’ni düzenlemeye teşvik eden neydi?

Uzun yıllardır üzerinde çalıştığım bir konu aslında sağlık ve teknoloji. Uzaktan veya kronik hasta takip sistemleri ile entegre çalışan sistemler ile zenginleştirilmiş inovatif hizmet modelleri artık sağlık sektörünün yakın geleceğinde yerini alacak.

2005 yılından bu yana sağlık sektöründe inovatif ve katma değerli projelerin hayata geçirilmesi için çalışıyorum. Son altı yıldır projelerimi geliştirmeye, hayata geçirmeye devam etmek için MarlinPlus’ı kurdum. Özellikle nüfusun artış hızı, dağılımı, yaşam kalitesini de izlediğimde sağlık ve teknoloji ilişkisine çok inandım ve bu konuya önem verilmesi için alternatif iş modelleri geliştirerek yola devam ettim.

Kronik hastalık takip sistemleri (Diyabet, Tansiyon, Kardiyoloji, Astım, KOAH, v.b.), hastalık takip sistemleri, IoT platform yazılımları, sağlık sistem entegrasyonları, entegre ve web tabanlı sağlık turizmi projesi, sağlık yatırımları (wellness), eğitim, on-line medikal kulüp, web tabanlı sağlık projeleri, sağlık platform yönetimi, sağlıkta big data projeleri, sağlıkta finansal model gibi içerisinde yenilik de olan pek çok işi hayata geçirdim ve devam da edeceğim.

Sağlık ve inovasyon ile sağlık ve teknoloji dünyasının cazibesine inanan bir girişimci olarak yakın gelecekte sağlık sektörünün çok daha hızla dijitalleşeceğine şahit olmak istiyorum.

Sağlık sektörünün beni en çok etkileyen tarafı kendi içerisinde bir tanımlamasının olması. Rekabetin hiç bitmediği ve çok ciddi sınırlamaların olduğunu da düşünürsek aslında sağlık sektöründe bir projeyi hayata geçirmek okyanusun ortasında birden durup yürümeye çalışmak gibi.

Tüm bunları bir araya getirdiğimde artık birlikte konuşalım, ortak konularımızı tartışalım, sağlık ve teknoloji dünyasının önünü açalım, dikkatleri çekelim, bilinirliği ve hizmet modellerini dünyadaki son gelişmelerle birlikte ele alalım istedim.

Sağlık teknolojileri gerçek anlamda sektörleri buluşturan bir vizyona sahip, bizde bu amaçla inovasyonun konuşulduğu, gelecek planların yapılabildiği yeni kuşakların heyecan duyacağı etkin ve sürekliliğinin de olduğu platform oluşturduk.

İlk 'Sağlık Teknolojileri Liderleri Zirvesi' kronik hastalıklara odaklanıyor

Zirvenin içeriği hakkında bilgi verebilir misiniz?

Bu yıl ilki düzenlenecek olan Sağlık Teknolojileri Liderler Zirvesi’nde Kronik Hastalıkların yönetilmesini sağlayan entegre çözümlere yer vereceğiz. Bu alanda geliştirilen teknolojiler, medikal ölçüm cihazları ile entegre çalışan sistemler, veri aktarım cihazları ve teknolojileri, kişisel verilerin korunması ve bilgi güvenliği, IOT platform yazılımları ve sağlıktaki yeri, gelecek sağlık teknolojileri ve inovasyon konularına yer verilecektir.

Kamu ve özel sektörden konusunda lider 20 ismin konuşmacı olacağı ve karar verecek olanların dinleyeceği zengin bir katılım olacak. Memorial Sağlık Grubu, Kalp ve Damar Cerrahisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bingür Sönmez, Türkiye Diyabet Vakfı Başkanı Prof. Dr. M. Temel YILMAZ, Acıbadem Altunizade Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Çağlar Çuhadaroğlu, ve Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği Genel Başkanı Dr. Reşat Bahat kronik hastalıklar hakkında en güncel teknolojilerden ve yeniliklerden bahsedecekler.

Ayrıca Sağlık sektörü özelinde; teknoloji ve inovasyon konularında geleceğin girişimcileri olarak START-UP’lar için de özel bir alan oluşturarak hem kendilerini hemde ürünlerini liderlerle buluşturmaları için zemin oluşturduk. Yaklaşık 850 projeden 25 start-up belirlenerek kendileri için özel olarak ayrılan alanda kendilerini istedikleri gibi tanıtabilecekler.

Bu zirve ile ne hedefliyorsunuz?

Kronik hastalıkların yönetilmesindeki değişim ve yenilikleri değerlendirmek için düzenlenen zirve ile kronik hastalık yönetim sistemlerinin bilinirliliğinin artırılmasını, tüm paydaşların bir araya gelerek ortak çözüm alternatifleri oluşturmasını ve sürdürülebilir sağlık sisteminin yaygınlaştırılmasını hedefliyoruz.

Eklemek istedikleriniz

Sağlık Teknolojileri Liderler Zirvesi sağlık ve teknolojinin ortak bir alanda buluştuğu sektörel bir boşluğu da tamamlayacaktır. Birçok alanda olduğu gibi teknoloji ile dijital hayat tarzı hızla ilerliyor. Artık bugünkü eğitim ve vizyonla geleceğin teknolojisine karar vermek yerine geleceğin yolunu açmak ve daha etkin hale getirmek için çalışmak önemli olacaktır.

Artık teknolojiye hayır demek sadece maçı uzatmak demek. Yeni nesil tüm alışkanlıkları ve donanımı ile geliyor. İyisiyle kötüsüyle gelecekte bizleri nelerin beklediğini konuşmak ve geleceğimize sahip çıkmamız gerek.

Kronik Hastalık Takip Sistemleri: Diyabet, Hipertansiyon, Astım, Aritmi, Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) gibi kronik hastalıklarda uzaktan takip sistemleri ile uyumlu olarak çalışacak, her kronik hastalığa özel tıbbi nitelik taşıyan ve kişiye özel ölçümleri sağlık kuruluşlarına otomatik olarak ileten ve güvenle kayıt altına alan sağlık yönetimi çözümüdür.

Uzaktan Sağlık Takip Sistemleri: Taşınabilir tıbbi cihazlarla ölçümü yapılan parametrik sağlık verilerinin aktarımı ve aktarılan verilerin sağlık takibine özgü yazılım ile analiz edilerek uzaktan sürekli takip edilmesini sağlayan servistir.