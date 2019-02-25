SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Sağlık teknolojilerinde üniversite ortaklığı: 'Tıbbi cihazlar alanında onlarca buluş var'
"Süper teşvik" kapsamında, sağlık teknolojisine yönelik yatırımıyla desteklenen Alvimedica, tıbbi cihazlar alanında ODTÜ ile ortak Ar-Ge kararı aldı
Sağlık teknolojilerinde üniversite ortaklığı: 'Tıbbi cihazlar alanında onlarca buluş var'

ARŞİV

25 Şubat 2019 - AA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Sağlık teknolojisine yönelik yatırımıyla, "süper teşvik" kapsamında desteklenen Alvimedica, geliştirdiği yerli stentlerin ardından yeni nesil tıbbi cihazlar konusunda ODTÜ ile ortak Ar-Ge kararı aldı.

"Süper teşvik" olarak da adlandırılan Proje Bazlı Teşvik Sistemi kapsamında desteklenen sanayi kuruluşları arasında yer alan Alvimedica, sağlık teknolojisine yönelik yeni yatırımları için üniversitelerle iş birliğine devam ediyor.

Ankara Yıldırım Beyazıt ve 9 Eylül üniversiteleriyle Ar-Ge iş birliği yapan Alvimedica, son olarak özellikle görüntüleme teknolojileri üzerine çalışan ODTÜ ile protokol imzaladı.

Protokol kapsamında, ODTÜ ve Alvimedica, bilim, sanayi ve teknolojiye yönelik ortak Ar-Ge çalışmaları yapacak.

Alvimedica İş Geliştirme Müdürü Ergin Karacebe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, girişimsel kardiyoloji alanında faaliyet gösteren firmalarının, muhtelif kateter ve ilaçlı stent üretimi ve kalp kapakçığı Ar-Ge çalışmalarını başlattığını ifade etti.

Yeni Ar-Ge faaliyetleri için üniversitelerle yürüttükleri iş birliklerine hız verdiklerini bildiren Karacebe, özellikle girişimsel kardiyoloji alanında ürün yelpazelerini geliştirmek istediklerini söyledi.

Türkiye'de yılda 300 bin hastaya ilaçlı stent takıldığına işaret eden Karacebe, "Bu ürünlerin neredeyse yüzde 100'ü ithal. Yeni fabrikamızla birlikte yılda 900 bin stenti üretir hale geleceğiz. Hem ülkemizdeki kapasiteyi karşılayacağız hem de bunun iki katı kadar da ihracat yapacağız." diye konuştu.

Buluşlar için yeni dönem
ODTÜ ile imzaladıkları protokolle özellikle tıbbi cihaz alanında da uygulanabilir sonuçların sanayiye aktarımını sağlamaya yönelik çalışmalar yürüteceklerini belirten Karacebe, şu bilgileri verdi:

"Yaptığımız iş birliğiyle özellikle kardiyoloji alanında ameliyathane ve görüntüleme cihazlarında yeni bir Ar-Ge dönemini başlatıyoruz. ODTÜ'nün biyomedikal ve elektrik mühendisliği alanlarındaki bilgi birikiminden faydalanarak, bunun endüstriyle buluşturulması ve katma değeri yüksek ürünlerin üretilmesi konusunda güç birliği yapıyoruz. Özellikle tıbbi cihaz alanında uygulanabilir sonuçların sanayiye aktarımını sağlamaya yönelik ortak projeler yürüteceğiz."

Karacebe, başta görüntüleme olmak üzere öncelikli alanlarda Ar-Ge çalışmaları yapacaklarını, pazarın ihtiyacına cevap verebilecek nitelikteki teknolojilerin geliştirilmesine dair iş birliği modelleri geliştireceklerini belirterek, "ODTÜ'lü akademisyenlerle yapacağımız ortak çalışmalarla tıbbi cihaz teknolojilerindeki buluşlar, büyüklüğü milyar doları geçen pazarda ticarileşme şansına sahip olacak." dedi.

ODTÜ ile yaptıkları iş birliklerinin önemine işaret eden Karacebe, şunları kaydetti:

"Alvimedica uluslararası ölçekte tıbbi cihazlar geliştirmeye devam ederek, global pazara daha fazla katkı sağlamak istiyor. Asıl amaç bu. Proje bazlı teşvik almamızın sebebi de o. Türkiye'den dünyaya açılan medikal marka olarak yaygınlaşmayı hedefliyoruz. Ana hedef bu olmak üzere, girişimsel kardiyolojiyle başlayıp sonrasında başka alanlara da girerek devam edeceğiz. Mitral kapakçığı da önümüzdeki 5 yıl içinde hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Şu an tamamen ithal edilen bir ürün. Birebir de istenilen bir ürün üretilmedi. Ama bizim bununla ilgili prototipimiz var ve geliştirmeye başlıyoruz. Bununla ilgili bir planımız var. Bunun dışında girişimsel kardiyolojide kullanılan birçok ürün var, bunları üretmek ve ürün portföyümüzü geliştirmek istiyoruz."

"ODTÜ’de tıbbi cihazlar alanında çok sayıda araştırma, onlarca buluş var"
ODTÜ Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nevzat Gençer ise üniversitenin temel bilimler ve mühendislik bölümlerinin, biyomedikal mühendisliği alanında büyük bilgi birikimine ve donanıma sahip olduğunu vurguladı.

Üniversitelerinin özellikle tıbbi cihaz alanında ticarileşme potansiyeline sahip onlarca buluşu olduğuna işaret eden Gençer, "Tıbbi cihaz üretimi, disiplinlerarası bir konu. ODTÜ'de farklı bölümlerde bu alanda çalışan çok sayıda öğretim üyemiz ve araştırmacımız bulunuyor." diye konuştu.

Tıbbi cihazların üretimine ilişkin çalışmalardan örnekler veren Gençer, "Bilgisayarlı EKG ve Manyetik Rezonans (MR) görüntüleme cihazı Türkiye'de ilk kez ODTÜ'de üretildi. Beyin bilgisayar arayüzleri, beyin elektriksel aktivitelerini görüntülememizi sağlayan çok kanallı EEG cihazı da üniversitemizde yapıldı. İlaçla geçmeyen ağrıları bloke edebilen vücut içine yerleştirilebilir cihazları tüm bileşenleriyle üretebiliyoruz. Kalp pilleri ve derin beyin uyarıcıları yapabiliriz. Patentini aldığımız veya değerlendirme süreci devam eden özgün tıbbi görüntüleme teknikleri geliştiriyoruz." bilgilerini verdi.

Türkiye'nin tıbbi cihaz alanında yüzde 85 dışa bağımlı olduğunu dile getiren Gençer, "Bu konuda Türkiye'nin öncü firmalarından birisiyle projeler üreteceğiz. Tıbbi cihaz sektöründe yenilikçi ürünler tasarlayıp ticarileştirme aşamasına getireceğiz. Türkiye, üniversiteleri ve sağlık teknolojileri üreten firmalarıyla yeni nesil tıbbi cihazlar geliştirip ihraç edebilecek güçtedir." dedi.

Anahtar Kelimeler:

super tesvik tibbi cihaz

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Sühan Ayhan trafik kazası doktorFETÖ sağlık çalışanı Sağlık Bakanlığı aşı aşı reddi İSTAHED Hamza Özdemir immünoterapi Engin UlukayaAdana Diş Hekimleri Odası Fatih Güler Leyla Sönmezgöz ameliyatı Fatih Türk Sosyal Güvenlik Kurumu Doktor Arama sahte doktor Periodontoloji Hülya TokerGaziantep Üniversitesi elektrofizyolojik ablasyon İstanbul Üniversitesi Kök Hücre Hücre ve Doku BankacılığıSüper teşvik tıbbi cihazkök hücre İstanbul Üniversitesi Ercüment Ovalı hematolojigogus cerrahisi prof. dr. celal tekinbas yeni ameliyat yontemitus osymkardiyoloji girisimsel kardiyoloji dernegi prof. dr. ramazan akdemir doc dr erhan tenekecioglu
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan TarihiDetayKategori
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.