Sağlık turizmi rotasını Antalya'da çizdi

Türkiye önderliğinde, 57 ülkenin bir araya gelmesiyle 2013 yılında kurulan Dünya Sağlık Turizm Konseyi (Global Healthcare Travel Council), her yıl farklı bir ülkede gerçekleştirdiği genel kurulunun 4'üncüsünü; Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Antalya Fuarcılık İşletme ve Yatırım A.Ş. (ANFAŞ) ev sahipliğinde ikinci kez organize edilen HESTOUREX Dünya Sağlık, Spor ve Alternatif Turizm Kongre ve Fuarı'nda gerçekleştirdi.

38 ÜLKEDEN TEMSİLCİ

Fuarla eş zamanlı olarak Antalya Expo Center'ın kongre salonunda gerçekleştirilen 4.Dünya Sağlık Turizmi Konseyi Genel Kurulu, Dünya Sağlık Turizmi Konseyi Kurucu ve Onursal Başkanı Emin Çakmak başkanlığında toplanırken, konseyin 57 üye ülkesinden 38 ülke temsilcisi bir araya geldi. Temsilciler, ülkelerindeki sağlık turizmiyle ilgili çalışmalar hakkında sunumlar gerçekleştirdi.

ULUSLARARASI HASTA HAKLARI VE KRİTERLERİ ETİK KURALLARI

Dünya sağlık turizminin rotasının belirlendiği toplantıda, sağlık turizmin gelişimiyle alakalı önemli standartlar ve kriterler belirlendi. Dünya Sağlık Turizm Konseyi'nin belirlemiş olduğu uluslararası hasta hakları ve kriterleri ile ilgili etik kurallar masaya yatırıldı. Konsey, sağlık turizminde hizmet kalitesinin arttırılması ve geliştirilmesi için belirlenen etik kuralları imzaladı. Konseyin her sene tüm dünyadaki sağlık turizmi çalışmalarına yön vermek üzere açıkladığı deklarasyon, bu yıl Antalya'da açıklandı.

YENİ DÖNEM BAŞKANI AZERBAYCAN OLDU

Toplantının son bölümlerinde her yıl farklı bir ülke tarafından başkanlığının gerçekleştirildiği Dünya Sağlık Konseyi'nin yeni dönem başkanlığı seçimleri gerçekleştirildi. Seçimde, 38 ülkenin ortak kararıyla yeni dönem başkanlık görevine Ürdün ve Dubai'nin ardından Azerbaycan seçildi. Seçim sonrası açıklama yapan Azerbaycan Sağlık Turizm Konseyi Başkanı Ruslan Guliyev, “Bu yıl Antalya'daki organizasyonda Dubai'den görevi devraldık. Seneye Azerbaycan'da gerçekleştireceğiz. Azerbaycan'ı yeni bir destinasyon olarak tanıtmak istiyoruz. Antalya fuarları bizim için gelişen ve parlayan bir yıldızdır. Her yıl potansiyeli büyüyor. Azerbaycan olarak Antalya fuarlarına katılmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.