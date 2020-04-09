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Sağlık Uygulama Tebliği değişti: Koronavirüs vakalarının tedavisi acil hal kapsamına alındı
Sağlık uygulama tebliği ile vakaların tedavisi acil hal kapsamına alındı. Özel hastaneler, virüs tedavisi gören hastalardan muayene katılım payı ve ilave ek ücret talep edemeyecek
Sağlık Uygulama Tebliği değişti: Koronavirüs vakalarının tedavisi acil hal kapsamına alındı
09 Nisan 2020 00:56 -
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Sağlık Uygulama Tebliği değişti. Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğ'de, pandemi vakalarının tanı ve tedavi hizmetleri, acil hal kapsamına alındı.

Böylece özel hastaneler, koronavirüs tedavisi gören hastalardan muayene katılım payı ve ilave ücret isteyemeyecek.

Sağlık uygulama tebliği değişikliği ile pandemi tedavisi gören hastaların ilaçlarını hastaneden temin edebilmeleri de sağlandı.

 

TEBLİĞ

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 - 24/3/2013 tarihli ve 28597 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinin 1.7 numaralı maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan "(*) Acil hal;" tanımı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(*) Acil hal; ani gelişen hastalık, kaza, yaralanma ve benzeri durumlarda olayın meydana gelmesini takip eden ilk 24 saat içinde tıbbi müdahale gerektiren durumlar ile ivedilikle tıbbi müdahale yapılmadığı veya başka bir sağlık kuruluşuna nakli halinde hayatın ve/veya sağlık bütünlüğünün kaybedilme riskinin doğacağı kabul edilen durumlar ile pandemi süresince pandemi olgularına yönelik tanı ve tedavileri kapsamaktadır. Bu nedenle sağlanan sağlık hizmetleri acil sağlık hizmeti olarak kabul edilir."

MADDE 2 - Aynı Tebliğin 1.9.3 numaralı maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiş ve aynı fıkranın sonuna "ile bu işlemlere ilişkin sunulan sağlık hizmetlerinden." ibaresi eklenmiştir.

"j) SUT eki EK-2/G Listesinde yer alan işlemler,"

"k) Pandemi süresince pandemi olgularının tanı ve tedavileri,"

MADDE 3 - Aynı Tebliğin 2.1.2.B numaralı maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan "tanımlı ilaçlar," ibaresinden sonra gelmek üzere "Sağlık Bakanlığı tarafından pandemi süresince hastanelerce temin edileceği bildirilen pandemi tedavisine yönelik ilaçlar," ibaresi eklenmiştir.

MADDE 4 - Aynı Tebliğin 2.4.4.H numaralı maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan "plazmaferez tedavileri," ibaresinden sonra gelmek üzere "immün plazma tedarik ve uygulama," ibaresi eklenmiştir.

MADDE 5 - Bu Tebliğin;

a) 3 üncü ve 4 üncü maddeleri 1/4/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

b) Diğer maddeleri ise yayımı tarihinde, yürürlüğe girer.

MADDE 6 - Bu Tebliğ hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.

Anahtar Kelimeler:

saglik uygulama tebligi koronavirus acil hal

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