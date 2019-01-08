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Sağlık Uzman Yardımcılarının 3. Yeterlik Sözlü Sınavına girecek kişiler açıklandı
Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Sağlık Uzmanlığı Sözlü Sınavı'na girmeye hak kazanan kişilerin listesi açıklandı. Sözlü sınavın 14-15 Ocak tarihlerinde yapılacağı duyuruldu
Sağlık Uzman Yardımcılarının 3. Yeterlik Sözlü Sınavına girecek kişiler açıklandı
08 Ocak 2019 -
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Sağlık Bakanlığının resmi web sayfasında yaptığı açıklamaya göre Sağlık Uzman Yardımcılığı için yazılı sınavı 2 Ocak tarihinde yapıldı. 

İnternet sitesinde yer alan bilgilendirmeye göre Yeterlik Sınavı Komisyonunun 26 Aralık 2018 tarihli toplantısında alınan karar gereği üçüncü yeterlik sözlü sınavı 14-15 Ocak 2019 tarihlerinde 10.00-14.00 saatleri arasında gerçekleştirileceği duyuruldu. 

Açıklamada sağlık uzman yardımcılarının tezlerini hazır bulundurmaları gerektiği de belirtildi. 

Üçüncü yeterlik sözlü sınavına gireceklerin listesi için tıklayınız.

Anahtar Kelimeler:

saglik bakanligi saglik uzmanligi

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