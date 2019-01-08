Sağlık Uzman Yardımcılarının 3. Yeterlik Sözlü Sınavına girecek kişiler açıklandı

Sağlık Bakanlığının resmi web sayfasında yaptığı açıklamaya göre Sağlık Uzman Yardımcılığı için yazılı sınavı 2 Ocak tarihinde yapıldı.

İnternet sitesinde yer alan bilgilendirmeye göre Yeterlik Sınavı Komisyonunun 26 Aralık 2018 tarihli toplantısında alınan karar gereği üçüncü yeterlik sözlü sınavı 14-15 Ocak 2019 tarihlerinde 10.00-14.00 saatleri arasında gerçekleştirileceği duyuruldu.

Açıklamada sağlık uzman yardımcılarının tezlerini hazır bulundurmaları gerektiği de belirtildi.

Üçüncü yeterlik sözlü sınavına gireceklerin listesi için tıklayınız.