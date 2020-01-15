Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Sağlık Uzman Yardımcılığı Yarışma Sınavı duyurusu yayımlandı
Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan ilana göre başvurular 27 Ocak'ta son bulacak
Sağlık Uzman Yardımcılığı Yarışma Sınavı duyurusu yayımlandı
15 Ocak 2020 -
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünde yer alan ilan şöyle;

Sağlık Bakanlığı merkez teşkilatı hizmet birimlerinde Genel İdare Hizmetleri Sınıfında boş bulunan kadrolarda istihdam edilmek üzere özel yarışma sınavı ile toplam 24 (yirmi dört) sağlık uzman yardımcısı alınacaktır. 

Başvurular, 15 Ocak 2020 Çarşamba günü başlayıp 27 Ocak 2020 Pazartesi günü saat 18.00’de sona erecektir.


İlan Metni

Başvuru yapmak için tıklayınız

    Anahtar Kelimeler:

    saglik bakanligi saglik uzman yardimcisi sinav

    Sosyal Ağlarda Paylaş
    Paylaş
    Paylaş
    Paylaş
    Paylaş
    Paylaş
    Paylaş

    Yorum yazmak için tıklayınız

    Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

    Gönder
    Bu konuya yorum yazılmamıştır.
    İlginizi Çekebilir
    SON HABERLER
    ETİKETLER
    tukenmislik hissi dr. parveen garg stres dr. satjit bhusri dr. marcin kowalski kalp ritim bozuklugukaeu prof. dr. vatan karakaya kirsehir ahi evran universitesiyanlis kan iddia hasta sakarya ortopedihasta kuaför gaziantepkanser hucre metastaz protein dnajb4 cd81sağlıkta şiddet darp tedavi reddetme op.dr. gokhan gonen ayse gul hanyaloglu “hekimin tedaviyi reddetme hakkini tedavi ozgurlugudormofolsaglik bakanligi grip dunya saglik orgutu influenzaop. dr. hasan komurcu' kirsehir egitim ve arastirma hastanesiKahramanmaraş İstiklal Üniversitesi bölüm programalerjen gida menü prof. dr. bulent sekereljanssen demet russsaglik bakanligi saglik uzman yardimcisi sinavuyuz kasinti temas hijyen uz. dr. melahat yeniexcimer lazer dr. betul seher uysal hipermetropi astigmatizmayeni dogan bebek süt mama dr. nurdan akcay didisen kapali sistem formul mama hazirlama makinesi tubitak prof. dr. necdet budaksağlıkta şiddet darp doktor osmaniye dr. hasan oznavruz beyaz kod opr. dr. gokhan gonensigara türkiye bulgaristanjournal of surgical oncology isaretleme meme kanserialzheimer demans genc frontotemporal demans ftdorgan nakli ameliyat doc. dr. irfan tasoglu prof. dr. mehmet ali ozatik hemsiretip yapay zeka radyoloji patoloji yerli tibbi cihaz aselsan havelsanotizm osb prof. dr. aylin ilden kockar anne babaobez ergen beyin hasar kuzey amerika radyoloji dernegi rsna op. dr. tufan ergenckanser bifosfonat cene kemigi prof. dr. murat akkocaoglu kemoterapi radyoterapiambulans ucak bebek 112 acil servis dr. mehmet celik buyuk arterlerin transpozisyonu112 Acil cagri asilsiz ihbar uzm. dr. fatih turkmendomuz gribi h1n1 salgin kabus virus influenza a/h1n1psikoterapi bioenerji hipnoz saglik bakanligi
    #MedimagazinHİT (HAFTALIK)
    #MedimagazinHİT (AYLIK)
    SON YORUMLAR
    ETKİNLİKLER
    Tüm Etkinlikler
    Search

    Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.