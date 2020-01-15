Sağlık Uzman Yardımcılığı Yarışma Sınavı duyurusu yayımlandı

Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünde yer alan ilan şöyle;

Sağlık Bakanlığı merkez teşkilatı hizmet birimlerinde Genel İdare Hizmetleri Sınıfında boş bulunan kadrolarda istihdam edilmek üzere özel yarışma sınavı ile toplam 24 (yirmi dört) sağlık uzman yardımcısı alınacaktır.

Başvurular, 15 Ocak 2020 Çarşamba günü başlayıp 27 Ocak 2020 Pazartesi günü saat 18.00’de sona erecektir.



İlan Metni