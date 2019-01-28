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Sağlık Uzman Yardımcılığı Yeterlik sonuçları açıklandı
Sağlık Uzman Yardımcılığı 3. Yeterlik Sınav sonuçları Yönetim Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü sayfasında açıklandı. Sayfada yapılan bilgilendirme metninde itirazlar için son gün 01 Şubat 2019 olarak belirtildi.
Sağlık Uzman Yardımcılığı Yeterlik sonuçları açıklandı
28 Ocak 2019 -
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Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı Eğitim Sertifikasyon ve Tescil Hizmetleri Dairesi Başkanlığı resmi web sayfasında Sağlık Uzman Yardımcıları III. Yeterlik Sınavı'nın sonuçlarını duyurdu. 

Yapılan duyuruda Yeterlik sonuçları sorgulama ekranı ile katılımcıların kullanımına sunuldu. Sınava ilişkin itirazlar için "28 Ocak – 01 Şubat 2019 tarihleri arasında 5 iş günü içerisinde Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne hitaben Bakanlığımız Genel Evrak birimine dilekçe ile 01 Şubat 2019 tarihi Cuma günü mesai bitimine kadar yapılacaktır." açıklaması yapıldı. 

Belirtilen süre içerisinde yapılmayan itirazlar dikkate alınmayacağı ifade edilen duyuruda, "ilişkin sonuç sağlık uzman yardımcısının kendisine resmi yazı ile bildirilecektir" denildi. 

Anahtar Kelimeler:

saglik bakanligi saglik uzman yardimciligi saglik hizmetleri genel mudurlugu

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8
1) sag mem (sag mem)
28.01.2019 14:58:13
Yıpranma yok 15 yıla bir sene olacak işmi dir. 3600 ek göstergeyide vermiyorlar bu kadar oyu sağlıktaki başarıdan sağlıktaki bizlerin fedakarca çalışmasından alınırken devlete dünyanın parasını kazandırken. Başka kuruma geçme imkanım olsa 1dk durmam
120 bin din görevlisi nedir ya imamlar günde 10 ar dk dan sadece 50 dk çalışırken yani günde 1 saat bile değilken haftada 4 saat çalışanlara ek gösterge verilecekse 1 milyon 100 öğretmen e verilecekse toplamda 400 bin saglık çalışanına neden verilmiyorbiz sağlık çalışanları sağlık memurları hastada 40 saat çalış hasta ile hasta yakını ile ilgilen hastanın altını temizle banyosunu yaptır bulaşıcı hastalığıyla uğraş tedavilerini yap gece gündüz demeden haftasonu yaz tatili kış tatili bayram demeden çalış idareciler işlerine geldiğinde hemşire gibi çalıştırsın yönetmenliktede sağlık memurları(toplum sağlığı teknisyenleri)aynı zamanda hemşire olarak gör ama 360 ek gösterge verme olacak işmi dir. öğretmen haftada 15 saat çalış günün yarısı yılın yarısında çalış yaz tatili kış tatili kar tatili yapsınlar ek ders ücreti kurs ücreti sınav ücretleri nöbetleri ücreti ver bir de 3600 ek gösterge ver biz sağlıkçılara verme olacak işmi dir

askerlere okul gözetilmeksizin lise ,yüksekokul, lisans hepsine 3600 ek gösterge verilirken askerlerin hepsi 3600 ek göstergeden yararlanırken şimdi sadece hemşirelere verilmesi nedir polislerde ayrım varmı baş polis komiser terör vb iş ayrımı yapılmazken öğretmenlerde ayrım var mı, imamalar da ayrım varmı ki sağlıkçılar da ayrım yapılım sadece hemşireler
120 bin din görevlisi nedir ya imamlar günde 10 ar dk dan sadece 50 dk çalışırken yani günde 1 saat bile değilken haftada 4 saat çalışanlara ek gösterge verilecekse biz sağlık çalışanları sağlık memurları hastada 40 saat çalış hasta ile hasta yakını ile ilgilen hastanın altını temizle banyosunu yaptır bulaşıcı hastalığıyla uğraş tedavilerini yap gece gündüz demeden haftasonu yaz tatili kış tatili bayram demeden çalış idareciler işlerine geldiğinde hemşire gibi çalıştırsın yönetmenliktede sağlık memurları(toplum sağlığı teknisyenleri)aynı zamanda hemşire olarak gör ama 360 ek gösterge verme olacak işmi dir. öğretmen haftada 15 saat çalış yaz tatili kış tatili kar tatili yapsınlar ek ders ücreti kurs ücreti sınav ücretleri nöbetleri ücreti ver bir de 3600 ek gösterge ver biz sağlıkçılara verme olacak işmi dir. hemşire hariç 400 bin sağlık çalışanı var bir de aileleri var ne seçimde ak parti NE oy alabilir ne DE YETKİLİ SAĞLIK SEN DE ÜYE KALIR NEDE YETKİ KALIR HODRİ MEYDAN

10/2 zabıta memuru eş çalışmıyor bes yok 5237 tl promosyon ve ikramiye hariç

, KGM (4/b 'li) Ocak ayı maaşı sendika var bes yok 5412.10 lira. Allah devlete zeval vermesin

. 5/3 kimyager 6.407,50tl. Kurum İBB

6 3 polisi memuru aile yardımı terör parası promosyon 6385 Allah bereket versin

Ptt 6-2 bekar memur:4545,02 2015 sicilli

KKK Uzman çavuş evli çocuk yok %11 bes 340TL Oyak 278TL Konut 278TL Toplam 896 kesinti NET Ele geçen 7027 OHAL tazminatı içinde (2062 TL)

öğretmen herşey dahil 5700tl

yeni işe başlayan bir bekçi 4300 tl
bir aynıyat saymanı 5600 tl
bir müftü vaiz 5800 tl vb vb alırken

şu maaşlara bakın allah aşkına biz sağlıkçılar 15 yıllık bir hemşirenin ,bir sağlık memurunun herşey dahil 4100 tl bu ayıp sendikalara hükümete yeter bizler şu yukarıda ki mesleklerden daha mı az çalışıyoruz daha mı riskssiz bir iş yapıyoruz ne hafta sonu ne tatiller ne gecemiz var ne bayramımız var millet masa başında dünyanın maaşını alıyor beizler hasta altını temizle ,bulaşıcı hastalığıyla uğraş gece tedavileriyle uğraş hastanın banyosunu yaptır vb vb bu meslege cana bu kadar değersizliz nedir allah aşkına artık yeter
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