Sağlık Uzman Yardımcılığı Yeterlik sonuçları açıklandı

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı Eğitim Sertifikasyon ve Tescil Hizmetleri Dairesi Başkanlığı resmi web sayfasında Sağlık Uzman Yardımcıları III. Yeterlik Sınavı'nın sonuçlarını duyurdu.

Yapılan duyuruda Yeterlik sonuçları sorgulama ekranı ile katılımcıların kullanımına sunuldu. Sınava ilişkin itirazlar için "28 Ocak – 01 Şubat 2019 tarihleri arasında 5 iş günü içerisinde Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne hitaben Bakanlığımız Genel Evrak birimine dilekçe ile 01 Şubat 2019 tarihi Cuma günü mesai bitimine kadar yapılacaktır." açıklaması yapıldı.

Belirtilen süre içerisinde yapılmayan itirazlar dikkate alınmayacağı ifade edilen duyuruda, "ilişkin sonuç sağlık uzman yardımcısının kendisine resmi yazı ile bildirilecektir" denildi.