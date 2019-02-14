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Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu üyeleri Bilkent Şehir Hastanesinde incelemelerde bulundu
Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu üyeleri, Avrupa'nın en büyük, dünyanın tek seferde yapılan 3'üncü büyük hastanesi Ankara Bilkent Şehir Hastanesinde incelemelerde bulundu.
Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu üyeleri Bilkent Şehir Hastanesinde incelemelerde bulundu
14 Şubat 2019 - AA
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Başkanvekili Prof. Dr. Serkan Topaloğlu, kurul üyeleriyle Bilkent Şehir Hastanesini ziyaret ederek inceleme yaptı.

Topaloğlu ve beraberindekiler, hastanelerin taşınma süreci ve teknik konularla ilgili yetkililerden bilgi aldıktan sonra hastalarla görüştü.

Sağlık Bakanı: 'Bilkent Şehir Hastanesi, yeni yönetim şekliyle hasta kabulüne başladı' 

Hastane yönetimiyle yapılan toplantının ardından Prof. Dr. Topaloğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hayali şehir hastaneleri sayesinde hastaların ve sağlık çalışanlarının sağlıklı, konforlu, modern ve insan odaklı hastane ortamına kavuşacaklarını belirterek, memnuniyetini dile getirdi.

Topaloğlu, çalışanların özveri ve gayretleriyle başarılı ve sorunsuz gerçekleşen geçiş süreciyle ilgili hastane yönetimine teşekkür etti.

Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu: Birinci basamak hizmetler daha da güçlendirilecek 

 

Anahtar Kelimeler:

saglik ve gida politikalari kurulu ankara bilkent sehir hastanesi serkan topaloglu

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