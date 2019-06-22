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Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu'ndan Ar-Ge merkezine yerinde inceleme
Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu, Başkanvekili Pof. Dr. Serkan Topaloğlu başkanlığında kurul üyeleri İstanbul'da temaslarda bulundu. İlk olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kartal Halk Ekmek fabrikasını ziyaret eden kurul üyeleri çalışmalar hakkında genel müdür Salih Bekaroğlundan bilgi aldıktan sonra fabrikayı gezdi.
Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu'ndan Ar-Ge merkezine yerinde inceleme
22 Haziran 2019 - MEDİMAGAZİN
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MEDİMAGAZİN -  Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Başkan vekili Prof. Dr. Serkan Topaloğlu burada yaptığı açıklamada İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kartal Halk Ekmek'in sadece ekonomik ekmek üretme misyonu olmadığını halk sağlığını temel alan sağlıklı ekmek üretme konusunda da önemli görevleri olduğunu bu anlamda da İHE nin yaptığı çalışmaların tüm Türkiyede örnek alınarak devam etmesi gerektiğini burada adeta bir enstitü görevi yerini getirdiğine vurgu yaptı, bu çalışmalardan dolayı  memnuniyetini ifade ederek teşekkür etti.

Daha sonra Türkiye’nin ilk ve en önemli Ar-Ge merkezi olan TÜBİTAK-MAM Gebze yerleşkesini ziyaret eden heyet yapılan çalışmalar hakkında başkan Prof. Dr. İbrahim Kılıçaslan'dan bilgi alarak, mükemmeliyet merkezlerini yerinde inceledi. Türkiye'nin gurur kaynağı olan çalışmalardan duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan vekili Prof. Dr. Topaloğlu tersine beyin göçünün sağlanabileceği  merkezin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ifade ettiği yerli ve milli endüstrinin gelişmesine olumlu katkı sağlayacağını ifade ederek kurul olarak her türlü desteğe hazır olduklarını belirtti.

Gün sonunda Yeşilay Genel Merkezinde Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk ü ziyaret ederek çalışmalar hakkında karşılıklı istişarelerde bulunuldu. Bağımlılıkla mücadelenin,  Sağlık Ve Gıda Politikaları Kurulunun en temel konularından biri olduğunu ifade eden Prof. Dr. Topaloğlu Uyuşturucu ile Mücadele Yüksek Kurulu üyesi olarak Yeşilay’ın çalışmalarını her zaman yakından takip ettiğini ve birlikte başarılı çalışmalar yapacaklarını söyledi. Ziyarette kurul üyeleri Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, Dr. Ümmü Gülşen Öztürk, Dt. Zülfiye Füsün Kümet,  Prof. Dr. Zümrüt Begüm Ögel de ziyarette bulundu.

Anahtar Kelimeler:

saglik ve gida politikalari kurulu serkan topaloglu

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