Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Sağlık ve Spor İl Müdürlükleri obeziteyle savaş için anlaştı
Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü ve Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından obeziteyle mücadele kapsamında halkın sağlık düzeyini yükseltmek, sağlığını geliştirmek ve toplumda sağlıklı yaşam kültürünü teşvik etmek amacıyla iş birliği protokolü imzalandı
Sağlık ve Spor İl Müdürlükleri obeziteyle savaş için anlaştı
20 Ocak 2020 - İHA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

ERZURUM - Erzurum İl Sağlık Müdürü Dr. Gürsel Bedir ve Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil tarafından imzalanan protokol kapsamında İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı Sağlıklı Hayat Merkezleri’ ne başvuran ve fiziksel aktivitesinin artırılması uygun görülen bireylere, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından görevlendirilen antrenörler eşliğinde egzersiz planı oluşturularak fiziksel aktivite düzeyinin artırılması planlanıyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı spor salonlarına Sağlıklı Hayat Merkezleri tarafından yönlendirilen vatandaşlarımıza ücretsiz spor yapma imkanı sunulacak. Çağımızın hastalığı obeziteyle etkin bir mücadele için spor salonlarının kapısını açan Gençlik Spor İl Müdürü Sayın Taşkesenligil’e teşekkürlerini ileten Dr.Gürsel Bedir, “Tüm vatandaşlarımızı psikolojik, sosyal çalışma, sağlıklı beslenme, fizyoterapi, bulaşıcı ve bulaşıcı olmayan hastalıklar danışmanlığı almak ve imzalanan protokol kapsamındaki spor salonlarından yararlanmak üzere Sağlıklı Hayat Merkezlerimize davet ediyoruz.’’ dedi.

Anahtar Kelimeler:

erzurum dr gursel bedir fuat taskesenligil protokol obezite

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
somali fahrettin koca saglik personeli yaralikirsehir egitim ve arastirma hastanesi kalpten cikan ana atardamarin balonlasmasi doc. dr. ihsan sami uyar atardamarerzurum dr. gursel bedir fuat taskesenligil protokol obezitedso yemensaglik tesislerinin ruhsatlandirilmasi kamu saglik tesisleri ruhsatlandirma doc. dr. mehmet gunduzgizemli hastalik virus cin wuhan koronavirus corona virus sars miskkedisi akcigerleri karantinamugla 1 nolu aile sagligi merkezi nobetci hekimakcakale dr. emre altintas dogum rekorkenan isik saglik beril isiksaglik turizmi sac ekimi italya almanya ingiltereyasam kocu negatif enerji doc. dr. fatih oncu prof. dr. sibel cakirsafra kesesi tas op. dr. ilkay yuksel merkez efendi devlet hastanesiresmi belgede sahtecilik dolandiricilik istanbul sakarya bursa kutahya doktor hemsire saglik calisanlariusulsüz engelli raporu istanbul saglikyogurt grip oguk alginliklari prof. dr. nizami duran bilimsel arastirma projelerimagnezyum magnezyum sitrat prof. dr. nazan uysal harzadin agriortodonti doc. dr. serkan gorgulu gülüs estetik distuylenme hirsutism doc. dr. mahmut muzaffer ilhan polikistik over sendromuyapay zeka saglik op. dr. mehmet burak oztop doc. dr. mustafa emiroglu uluslararasi saglikta yapay zeka kongresigizemli solunum yolu hastaligi cin sars wuhan dunya saglik orgutu virusdoktor baliklar sivas sedef cilt hastaligi masaj spa salonlari suleyman ozturksaglik bakanligi doc. dr. nazan yildirim tam bugday tahilli tahilli ekmek glisemik indeksi 'ekmek yemeyinyapay zeka prof dr. melih bulut Yapay zeka hekimlerin yerini alacak mıuluslararasi saglikta yapay zeka kongresi dr.suayip birinci sina
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
ETKİNLİKLER
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.