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Sağlık verileri, kredi kart bilgisinden daha kıymetli
Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Hukuk Koordinatörü Gürbüz Yüksel: "Sağlıkla ilgili verilerin birilerinin eline geçmesinde hem maddi hem de manevi zararlar oluşabilir. Dünyada en çok siber saldırıya uğrayan sektör sağlık"
Sağlık verileri, kredi kart bilgisinden daha kıymetli
26 Ekim 2019 -
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ANTALYA - Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Hukuk Koordinatörü Gürbüz Yüksel, sağlık verilerinin, dünyada en kıymetli verilerden olduğunu belirterek, "Kredi kartı bir ise, sağlık verisi 20 kat daha fazla ekonomik değeri yüksek. Sağlık verileri değişmeyen bilgiler." dedi.

Yüksel, AA muhabirine, başkanlığını yaptığı 4. Uluslararası Sağlıkta Bilişim ve Bilgi Güvenliği Kongresi'nin 20-23 Kasım'da Antalya'da gerçekleştirileceğini söyledi. 

Kongrenin ana temasını akıllı sağlık teknolojileri, uygulamaları, dijital hastaneler, tele-tıp ve sağlıkta iletişim oluşturduğunu aktaran Yüksel, kişisel sağlık verilerinden bilgi güvenliğine kadar farklı konuların değerlendirileceğini bildirdi. 

Kongrede bilişim teknolojilerini, akıllı sağlık ve dijital hastanelerini anlatacaklarını anlatan Yüksel, artık hastanelerin dijital olmaya başladığını dile getirdi.

- "En çok siber saldırıya sağlık sektörü uğruyor"

Sağlık hizmetlerinin daha etkin, daha güvenilir ve daha hızlı sunulabilmesi için dijital teknolojiden yararlanmak gerektiğini belirten Yüksel, özellikle kişisel verilerin korunması, tıbbi cihazların güvenliği konularının önemli olduğunu ifade etti.

Hastanelerin bilgi güvenliği konusunda idari ve hukuki tedbirler almaması durumunda birilerinin o verileri elde etmesinin, ondan da hem kamunun hem de insanların zarar görmesinin mümkün olabileceğini vurgulayan Yüksel, şöyle konuştu:

"Kredi kartları bilgileri birilerinin eline geçtiğinde maddi zararlara neden oluyor. Ancak sağlıkla ilgili verilerin birilerinin eline geçmesinde hem maddi hem de manevi zararlar oluşabilir. Dünyada en çok siber saldırıya uğrayan sektör sağlık. Sağlık verileri, şu anda dünyada en kıymetli verilerden. Kredi kartı bir ise sağlık verisi 20 kat daha fazla ekonomik değeri yüksek. Sağlık verileri değişmeyen bilgiler. Kredi kartınızın hesap bilgilerini değiştirebilirsiniz ama sağlık bilgileriniz sabittir, mesela kan grubunuz değişmez." 

Sağlık Bakanlığı olarak da sağlık bilgilerinin korunması noktasında önemli adımlar atıldığına işaret eden Yüksel, e-nabız uygulamasını örnek göstererek, buradaki sağlık bilgilerinin kontrolünün insanların kendisinde olduğuna kaydetti.

Kendileri paylaşmadığı sürece kimsenin bu bilgilere erişemeyeceğini ifade eden Yüksel, hastaneye gidenlerin kişisel bilgilerinin paylaşılacağı endişesi yaşamaması gerektiğini bildirdi. 

Anahtar Kelimeler:

saglik bilgi sistemleri

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