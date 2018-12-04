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Sağlık Zirvesi Ankara’da: Sektördeki liderlerin katılımı ile kritik konular gündemde
Sağlık Hizmetlerinde Sürdürülebilirlik ve Finansal Yönetim Sağlık Zirvesi başlığında katılımcıları ile buluşuyor. Yedincisi düzenlenen Sağlık Zirvesi 19-20-21 Aralık tarihlerinde Ankara’da ilgililerinin dikkatine sunuluyor
Sağlık Zirvesi Ankara’da: Sektördeki liderlerin katılımı ile kritik konular gündemde
04 Aralık 2018 - MEDİMAGAZİN
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Kongrenin ilk gününde düzenlenen kurslar ile katılımcılara sağlıkta finansal yönetimlerin ayrıntılarının paylaşılması planlanıyor. Kongrenin açılış konuşmalarını Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Cumhurbaşkanlığı Strateji Ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, Cumhurbaşkanlığı Sağlık Ve Gıda Politikaları Kurulu Üyesi Prof.Dr. Necdet Ünüvar, SGK Başkanı Dr. Mehmet Selim Bağlı ve sağlık sektöründen önemli isimler yapacak. 
Kongrede Sağlık Finansmanı Politikaları, SGK’nın Son Gelişmeler Işığında Geri Ödeme Politikaları, Sağlık Hizmetleri Sektöründe Devlet Destekleri, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Sağlık Bakanlığı’nın Özel Sektör Politika ve Stratejisi gibi konular masaya yatırılacak. 
Üç gün sürecek olan zirve Grand Ankara Otel’de katılımcıları ile buluşmaya hazırlanıyor. 
 

Sağlık Zirvesi programı için tıklayınız 

Anahtar Kelimeler:

saglik zirvesi fahrettin koca zehra zumrut selcuk

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