Sağlıkçılar 14 Şubat’ta ‘Vatan aşkı’ için bir arada

Sağlık-Sen öncülüğünde bir araya gelecek yaklaşık 50 sağlık kuruluşu, 14 Şubat Çarşamba günü saat 12.30’da Ankara Abdi İpekçi Parkı’nda bir araya gelecek.

Yapılacak etkinlikle ilgili açıklamada bulunan Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş, “Ülkemiz gerek sınırlarımız içinde gerekse sınırlarımızın dışında terörle mücadele yürütüyor. Bu mücadele, ülkemiz üzerinde oynanan oyunları bozacaktır. Ülkemizin güvenliğini tehdit eden örgütlerle yürütülen mücadele aynı zamanda bu güçlerin destekçisi ülkelere karşı da verilmektedir. Sağlık çalışanları olarak bu mücadelede ülkemizin ve devletimizin yanındayız.” şeklinde konuştu.

Terörle mücadeledeki kararlı duruşu bir kez daha Ankara’da dile getireceklerini belirten Memiş, “Terörle mücadeleyi savaş olarak gören ve bir an önce sona ermesini isteyenlere inat, terörle mücadeleye desteklerini haykıracağız.” dedi.

“Sağlık çalışanlarının terörle mücadelede güvenlik güçleriyle omuz omuza”

Sağlık çalışanlarının terörle mücadelede güvenlik güçleriyle omuz omuza cephede yer aldığını belirten Memiş,

“Bizler, vatan sevgisini imandan gören kadim bir medeniyetin temsilcileriyiz. Bu medeniyetin değerleri böyle bir durumda bizlere sorumluluk yüklemektedir. Bizler bu sorumluluğun bilincinde olan sağlık çalışanlarıyız. Gerek cephede gerek cephe gerisinde güvenlik güçlerimizin yaralarını sarıyoruz. Mevzu vatansa, bizler için gerisi teferruattır. Bizimle bu düşünceyi paylaşan sağlık meslek örgütleri olarak içimizdeki ve dışarıdaki düşmanlara karşı bir kez daha bunu haykıracağız.” ifadelerini kullandı.

