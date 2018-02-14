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Sağlıkçılar 14 Şubat’ta ‘Vatan aşkı’ için bir arada
Sağlık-Sen öncülüğünde bir araya gelecek yaklaşık 50 sağlık kuruluşu, 14 Şubat’ta ‘vatan sevgisi imandandır’ temasıyla Ankara’da buluşacak.
Sağlıkçılar 14 Şubat’ta ‘Vatan aşkı’ için bir arada
14 Şubat 2018 - MEDİMAGAZİN
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Sağlık-Sen öncülüğünde bir araya gelecek yaklaşık 50 sağlık kuruluşu, 14 Şubat Çarşamba günü saat 12.30’da Ankara Abdi İpekçi Parkı’nda bir araya gelecek. 

Yapılacak etkinlikle ilgili açıklamada bulunan Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş,  “Ülkemiz gerek sınırlarımız içinde gerekse sınırlarımızın dışında terörle mücadele yürütüyor. Bu mücadele, ülkemiz üzerinde oynanan oyunları bozacaktır. Ülkemizin güvenliğini tehdit eden örgütlerle yürütülen mücadele aynı zamanda bu güçlerin destekçisi ülkelere karşı da verilmektedir. Sağlık çalışanları olarak bu mücadelede ülkemizin ve devletimizin yanındayız.” şeklinde konuştu. 

Terörle mücadeledeki kararlı duruşu bir kez daha Ankara’da dile getireceklerini belirten Memiş, “Terörle mücadeleyi savaş olarak gören ve bir an önce sona ermesini isteyenlere inat, terörle mücadeleye desteklerini haykıracağız.” dedi.

“Sağlık çalışanlarının terörle mücadelede güvenlik güçleriyle omuz omuza”

Sağlık çalışanlarının terörle mücadelede güvenlik güçleriyle omuz omuza cephede yer aldığını belirten Memiş, 

“Bizler, vatan sevgisini imandan gören  kadim bir medeniyetin temsilcileriyiz. Bu medeniyetin değerleri böyle bir durumda bizlere sorumluluk yüklemektedir. Bizler bu sorumluluğun bilincinde olan sağlık çalışanlarıyız. Gerek cephede gerek cephe gerisinde güvenlik güçlerimizin yaralarını sarıyoruz. Mevzu vatansa, bizler için gerisi teferruattır. Bizimle bu düşünceyi paylaşan sağlık meslek örgütleri olarak içimizdeki ve dışarıdaki düşmanlara karşı bir kez daha bunu haykıracağız.” ifadelerini kullandı.
 

Anahtar Kelimeler:

saglik-sen saglik personeli

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3
1) Hasan Akdemir (Nöroloji Uzmanı)
14.02.2018 12:38:16
Amacını sonuna kadar desteklediğim bu toplantıdaki çekincelerim ; teröristlerin eylem için fırsat kolladığı bir dönemde açık alanda en büyük vuruşu yapmaları için fırsat sunması , ikincisi de şu anda zaten teyakkuzda olan emniyet güçlerinin bir de bu eylem nedeniyle enerjilerini ve kaynaklarını bu alanda gereksiz harcamak zorunda kalacaklarıdır. Fikrimce: Ankara’ya onca insanın gidiş gelişi, oradaki harcamaları hesaplanıp buna eşdeğer para Şehit Yakınları ve Gaziler Dairesi Başkanlığı aracılığıyla yardım olarak sunulsa çok daha yararlı olacaktır.
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