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Sağlıkla ilgili fiziksel uygunluk karnesine dair rapor yayımlandı: E-okul'dan erişim mümkün
Sağlık Bakanlığı’nın tüm ortaokul ve liselerde başlattığı ‘Sağlıkla İlgili Fiziksel Uygunluk Karnesi’ne dair ilk sonuçlar Türkiye genelinde raporlaştırıldı
Sağlıkla ilgili fiziksel uygunluk karnesine dair rapor yayımlandı: E-okul'dan erişim mümkün
07 Kasım 2018 - DHA
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Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı rapora göre 10-14 yaş grubu erkek öğrencilerin yüzde 20,2’si fazla kilolu, yüzde 13’ü şişman; kız öğrencilerin ise yüzde 19’u fazla kilolu, yüzde 7,8’i şişman bulundu.

15-18 yaş grubunda ise, erkek öğrencilerin yüzde 16,5’i fazla kilolu, yüzde 6,8’i şişman; kız öğrencilerin yüzde 13,5’i fazla kilolu, yüzde 4,3’ü şişman bulundu. Açıklamaya göre bu veriler Sağlık Bakanlığı tarafından E-okul sistemindeki karne uygulamasına entegre edildi.

Yapılan açıklamada karne uygulamasının ‘Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı 2018-2023’ programı kapsamında başlatıldığı belirtildi. Programın amacının ise toplumun obezite ile mücadele konusunda bilgi düzeyini artırmak, yeterli ve dengeli beslenme ve düzenli fiziksel aktivite alışkanlığı kazanmasını teşvik etmek olduğu belirtildi.

PROGRAM, MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI VE SAĞLIK BAKANLIĞI İŞBİRLİĞİNDE YÜRÜTÜLÜYOR

Açıklamaya göre Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Sağlık Bakanlığı işbirliğinde yürütülen program ile yılda iki kez öğrencilerin sağlıklı fiziksel aktivite kapasiteleri ölçülüyor. Açıklamada gelişmiş ülkelerde de uygulanan bu çalışmanın, orta ve uzun vadede öğrencilerin gelişimlerinin izlenmesi ve fiziksel aktivitenin artırılması için faydalı olduğunun gözlemlendiği belirtildi.

MEKİK, ŞINAV VE ESNEKLİK ORTALAMALARI GENEL OLARAK YETERLİ ÇIKTI

Açıklamaya göre beden eğitimi ve spor dersi öğretmelerinin gözetimiyle yürütülen uygulamada, mekik, şınav, otur-uzan esneklik ölçümü, vücut ağırlığı ve boy uzunluğu ölçümü değerlendiriliyor. Referans değerlere göre yorumlanan sonuçlar ışığında fiziksel aktivitenin artırılması için bilgilendirme ve yönlendirmeler yapılıyor. Ayrıca açıklamada Sağlıkla İlgili Fiziksel Uygunluk Karnesinin, ana karnedeki beden eğitimi ve spor dersi notunu etkilemediği de belirtildi.

MEKİK, ŞINAV VE ESNEKLİK TESTİ SONUÇLARI RAPORLANDI

Açıklamada mekik, şınav ve esneklik testi sonuçlarına da yer verildi. Açıklamadaki mekik testi sonucuna göre, 10-14 yaş erkek ve kız öğrencilerin mekik testi ortalamaları yeterli bulundu. 15-18 yaş erkek öğrenciler ile 15 yaş kız öğrencilerin ortalamaları yeterli bulunurken, 16-18 yaş kız öğrencilerin mekik testi ortalamaları referans değerden düşük bulundu.

Açıklamadaki şınav testi sonucuna göre; 10-13 yaş erkek öğrencilerin ortalamaları yeterli bulunurken, 14 yaş erkek öğrencilerin ortalaması referans değere yakın bulundu. Ayrıca 10-11 yaş kız öğrencilerin şınav testi ortalamaları yeterli bulunurken, 12-14 yaş kız öğrencilerin ortalamaları da referans değere yakın bulundu.

Açıklamaya göre 15 yaş erkek öğrencilerin şınav testi ortalamaları referans değere yakın bulunurken, 17-18 yaş erkek öğrencilerin tüm yaş gruplarında şınav testi ortalamaları yeterli, 15-18 yaş kız öğrencilerin de ortalamaları referans değerin altında bulundu.

Açıklamada yer alan otur-uzan esneklik testi sonuçlarına göre ise  göre 10-14 yaş kız öğrencilerin ortalamaları referans değerin altında, 15-18 yaş erkek öğrencilerin ortalamaları yeterli ve aynı yaş grubu kız öğrencilerin ortalamaları referans değerin altında bulundu.

"KARNE BİLGİLERİNE YALNIZCA ÖĞRENCİNİN AİLESİ ERİŞEBİLİYOR"

Açıklamada çocuklara ait bu bilgilerin tamamen gizli tutulduğu ve yalnızca her çocuğun kendi ailesinin E-okul veri tabanından erişim sağlayabileceği belirtildi.

Anahtar Kelimeler:

saglik karnesi saglik bakanligi

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