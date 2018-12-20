Sağlıklı Büyüyen Nesiller için çocuk sağlığı gönüllüleri İzmir'de buluştu

Türkiye’nin dört bir yanından katılımcıların büyük ilgi gösterdiği, İki konferans, 8 panel ve 9 farklı kursun gerçekleştirildiği ve 3 gün süren kongrede; 120’den fazla yerli ve yabancı konuşmacı sunum yaptı, çok sayıda bilimsel bildiri sunuldu.

Kongre, TRT İzmir Radyosu Çok Sesli Çocuk Korosu büyük beğeni toplayan konseri ile açılış yaptı. Ardından “Sağlık Ekibi Gözüyle Çocuk Hastalıklarına Yaklaşım” temasının işlendiği kongrenin açılışında konuşan İKÇÜ Rektörü Prof.Dr. Saffet Köse, kongreden çok önemli bilimsel sonuçlar elde edileceğini vurguladı.

Prof.Dr. Köse, günümüzde psikiyatrist, sosyolog ve psikologların çocuklarda yaşanan birçok problemin, ailede yaşanan sorunlardan kaynaklandığını ifade ettiğini kaydetti. Rektör Prof.Dr. Köse, “ Sağlık profesyonelleri, ailede yaşanan sıkıntıların yol açacağı sorunların, ilerleyen yaşlarda psikopati eğilimlere neden olacağını ifade ediyor. Bunlar gerçekten önemle yaklaşmamız gerek sorunlardır diye düşünüyorum. Yine Amerika Birleşik Devletleri’nde yapılan bir araştırmaya göre; özellikle gününün çoğunu kreş ve anaokullarında geçiren çocukların, anne babalarına olan ihtiyaçların karşılanmaması sebebiyle, çok ciddi ruh sağlığı sorunlarının meydana getirdiği belirtiliyor. Bununla dikkat çekmek istediğim şey, çocuklarımızın sadece bedensel anlamda değil, bunun yanında ruhsal anlamda da ciddi problemlerle karşı karşıya kaldığını görmemizin gerektiğidir. “ dedi.

Sık sık gündeme gelen ailede şiddet, çocuğa yönelik şiddet, kadına yönelik şiddet haberlerinin, çocuk yetiştirme tarzlarının üzerinden değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden Rektör Prof. Dr. Köse, “Bu noktada özellikle annenin önemli bir rolü olduğunu düşünüyorum. Çünkü Fransa’da yapılan bir araştırmaya göre eğer çocuk doğumdan itibaren belli bir süre içerisinde annesiyle yeterli sürede beraber olamamışsa, bunu sonraki dönemlerde telafi etmenin yolu olmuyor. Babanın güven veren bir rolü var, ama anne şefkatinin yeri doldurulamıyor. Bir de Hadis-i Şerif’ten bir alıntı yapmak istiyorum. Peygamber efendimiz, “Hürmete layık olan kimdir?” sorusuna, “Annendir.” diye cevap veriyor. Sorunun “Sonra kimdir?” şeklinde üç kez tekrarlanması karşısında yine “Annendir.” cevabını verip dördüncü cevabında “Babandır.” diyor. Ayrıca Peygamber efendimiz “Kimin çocuğu varsa onunla çocuklaşsın.” diyor. Bunların önemli birer mesaj olduklarını düşünüyorum.” diye konuştu.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gökhan Köylüoğlu ise açılışta yaptığı konuşmada böyle büyük bir bilimsel etkinliğe ev sahipliği yapmalarından dolayı duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Kongre Başkanı Prof. Dr. Bumin Dündar ise ilk kez kongreye dönüştürülen çocuk sağlığı konusunda Ege Bölgesinin en büyük ve en kapsamlı bilimsel etkinliklerinden biri olan “Sağlıklı Büyüyen Çocuk Kongresi”ni gerçekleştirmenin heyecanını paylaştıklarını ifade etti.

Prof. Dr. Dündar; sağlığın bir ekip işi ve çocuk sağlığı alanında çalışan her sağlık personelinin bu ekibin vazgeçilmez bir öğesi olduğuna inandıklarını, bu nedenle bu yıl ki kongrenin temasını ‘Sağlık ekibi gözüyle çocuk hastalıklarına yaklaşım olarak belirlediklerini, belki de çocuk sağlığı alanında Türkiye’de ilk kez konusunda uzman hekim, hemşire, diyetisyen, fizyoterapistleri aynı bilimsel oturumlarda bir araya getirdiklerini ifade etti. Dündar; ayrıca Sağlıklı Büyüyen Çocuk Kongresinin ulaştığı potansiyelin bilimsel kongrelerde sosyal etkinliklerin bilimsel programların önüne geçmemesi gerektiğinin en önemli göstergesi olduğuna inandıklarını ve kongrenin farklı kurum ve branşlarda sürtüşmeden ziyade ortak akıl ve sinerji oluşturulmasının, ekip çalışmasının ne kadar başarılı ve büyük işlere ulaştırabileceğini göstermesi açısından çok önemli olduğunu ifade etti.

Çocukları şeker ve şekerli gıdalardan uzak tutun

Kongrenin açılış konferansında Acıbadem Üniversitesi Mehmet Aydınlar Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Baş’ın “Çocuklar için şeker zehir mi” başlıklı konuşması büyük ilgi çekti. Prof. Dr. Murat Baş konuşmasında, çocukların şekerden uzak tutulmasının gerekliliğini vurgularken, bilimsel kanıtlar ışığında şekerin çocuklara verebileceği zararları dinleyicilere aktardı. Prof. Dr. Baş ülkemizde genelde işlenmiş olduğundan, şeker içeren bal ve pekmez konusunda da dikkatli olunmasını istedi.