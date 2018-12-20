SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Sağlıklı Büyüyen Nesiller için çocuk sağlığı gönüllüleri İzmir'de buluştu
Büyüyen Çocuk Derneği’nin organize ettiği; İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Kliniğinin katkıları ile gerçekleştirilen “Sağlıklı Büyüyen Çocuk Kongresi” ve ” Sağlıklı Büyüyen Çocuk Eğitim Kursları” 13-15 Aralık 2018 tarihleri arasında İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi’nde gerçekleştirildi.
Sağlıklı Büyüyen Nesiller için çocuk sağlığı gönüllüleri İzmir'de buluştu
20 Aralık 2018 -
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Türkiye’nin dört bir yanından katılımcıların büyük ilgi gösterdiği, İki konferans, 8 panel ve 9 farklı kursun gerçekleştirildiği ve 3 gün süren kongrede; 120’den fazla yerli ve yabancı konuşmacı sunum yaptı, çok sayıda bilimsel bildiri sunuldu.

Kongre, TRT İzmir Radyosu Çok Sesli Çocuk Korosu büyük beğeni toplayan konseri ile açılış yaptı. Ardından “Sağlık Ekibi Gözüyle Çocuk Hastalıklarına Yaklaşım” temasının işlendiği kongrenin açılışında  konuşan İKÇÜ Rektörü Prof.Dr. Saffet Köse, kongreden çok önemli bilimsel sonuçlar elde edileceğini vurguladı.

Prof.Dr. Köse, günümüzde psikiyatrist, sosyolog ve psikologların  çocuklarda yaşanan birçok problemin, ailede yaşanan sorunlardan kaynaklandığını ifade ettiğini kaydetti. Rektör Prof.Dr. Köse, “ Sağlık profesyonelleri, ailede yaşanan sıkıntıların yol açacağı sorunların, ilerleyen yaşlarda psikopati eğilimlere neden olacağını ifade ediyor. Bunlar gerçekten önemle yaklaşmamız gerek sorunlardır diye düşünüyorum. Yine Amerika Birleşik Devletleri’nde yapılan bir araştırmaya göre; özellikle gününün çoğunu kreş ve anaokullarında geçiren çocukların, anne babalarına olan ihtiyaçların karşılanmaması sebebiyle, çok ciddi ruh sağlığı sorunlarının meydana getirdiği belirtiliyor. Bununla dikkat çekmek istediğim şey, çocuklarımızın sadece bedensel anlamda değil, bunun yanında ruhsal anlamda da ciddi problemlerle karşı karşıya kaldığını görmemizin gerektiğidir. “ dedi.

Sık sık gündeme gelen ailede şiddet, çocuğa yönelik şiddet, kadına yönelik şiddet haberlerinin, çocuk yetiştirme tarzlarının üzerinden değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden Rektör  Prof. Dr. Köse,  “Bu noktada özellikle annenin önemli bir rolü olduğunu düşünüyorum. Çünkü Fransa’da yapılan bir araştırmaya göre eğer çocuk doğumdan itibaren belli bir süre içerisinde annesiyle yeterli sürede beraber olamamışsa, bunu sonraki dönemlerde telafi etmenin yolu olmuyor. Babanın güven veren bir rolü var, ama anne şefkatinin yeri doldurulamıyor. Bir de Hadis-i Şerif’ten bir alıntı yapmak istiyorum. Peygamber efendimiz, “Hürmete layık olan kimdir?” sorusuna, “Annendir.” diye cevap veriyor. Sorunun “Sonra kimdir?” şeklinde üç kez tekrarlanması karşısında yine “Annendir.” cevabını verip dördüncü cevabında “Babandır.” diyor.  Ayrıca Peygamber efendimiz “Kimin çocuğu varsa onunla çocuklaşsın.” diyor.  Bunların önemli birer mesaj olduklarını düşünüyorum.” diye konuştu.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gökhan Köylüoğlu ise açılışta yaptığı konuşmada böyle büyük bir bilimsel etkinliğe ev sahipliği yapmalarından  dolayı duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Kongre  Başkanı Prof. Dr. Bumin Dündar ise ilk kez kongreye dönüştürülen çocuk sağlığı konusunda Ege Bölgesinin en büyük ve en kapsamlı bilimsel etkinliklerinden biri olan “Sağlıklı Büyüyen Çocuk Kongresi”ni gerçekleştirmenin  heyecanını paylaştıklarını ifade etti.

Prof. Dr. Dündar;  sağlığın bir ekip işi ve çocuk sağlığı alanında çalışan her sağlık personelinin bu ekibin vazgeçilmez bir öğesi olduğuna inandıklarını, bu nedenle bu yıl ki kongrenin temasını ‘Sağlık ekibi gözüyle çocuk hastalıklarına yaklaşım olarak belirlediklerini, belki de çocuk sağlığı alanında Türkiye’de ilk kez konusunda uzman hekim, hemşire, diyetisyen, fizyoterapistleri aynı bilimsel oturumlarda bir araya getirdiklerini ifade etti. Dündar; ayrıca Sağlıklı Büyüyen Çocuk Kongresinin  ulaştığı potansiyelin bilimsel kongrelerde sosyal etkinliklerin bilimsel programların önüne geçmemesi gerektiğinin en önemli göstergesi olduğuna inandıklarını ve kongrenin farklı kurum ve branşlarda sürtüşmeden ziyade  ortak akıl ve sinerji oluşturulmasının, ekip çalışmasının ne kadar başarılı ve büyük işlere ulaştırabileceğini göstermesi  açısından  çok önemli olduğunu ifade etti.

Çocukları şeker ve şekerli gıdalardan uzak tutun

Kongrenin açılış konferansında Acıbadem Üniversitesi Mehmet Aydınlar Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Baş’ın “Çocuklar için şeker zehir mi” başlıklı konuşması büyük ilgi çekti. Prof. Dr. Murat Baş konuşmasında, çocukların şekerden uzak tutulmasının gerekliliğini vurgularken, bilimsel kanıtlar ışığında şekerin çocuklara verebileceği zararları dinleyicilere aktardı. Prof. Dr. Baş ülkemizde genelde işlenmiş olduğundan, şeker içeren  bal ve pekmez konusunda da dikkatli olunmasını istedi.

Anahtar Kelimeler:

buyuyen cocuk dernegi izmir ktip celebi profdr saffet kose

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
People
4
1) Ayşe Serdaroğlu (Hekim)
20.12.2018 12:47:31
Kongre tek kelimeyle mükemmeldi. Emeği geçenlere çok teşekkür ederim.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
tatbikat Edirne 1. Murat Devlet Hastanesi 112 Acilİstanbul Abide-i Hürriyet sağlıkta şiddetİstanbul Bezm-i Alem Tıp Fakültesielektrikli bandaj Veybo Say112 acil Adıyaman sağlık çalışanı Türk Jinekoloji ve Obstetrik DerneğiEge Üniversitesi Prof. Dr. Necdet BudakYalova Devlet Hastanesi Recep Tayyip ErdoğanSağlık Bilimleri Üniversitesi Dünya Sağlık ÖrgütüViral hepatit kronik hepatit Dr. Öğr. Üyesi Nurten ElkinCerrahpaşa Tıp Fakültesi İstanbul Üniversitesi ADLİ Tıp Kurumu Ahmet KuralSakarya İl Sağlık Akyazı Devlet Hastanesi Doç. Dr. Aziz ÖğütlüGrip aşısı Prof. Dr. Ata Nevzat  Yalçın Enfeksiyon Hastalıkları Bilkent Üniversitesi Prof. Dr. Gülsan Sucak Prof. Dr. Ayhan SucakArnavutluk Prof. Dr. Ramazan Erkin Ünlü Plastik Rekonstrüktif Estetik Cerrahisıcak kemoterapi Prof.Dr. Emel Canbayhemşire Organ bağışıGeleneksel ve Tamamlayıcı TıpNazilli Devlet HastanesiLaparoskopi histeroskopi Prof. Dr. Fatih ŞendağBüyüyen Çocuk Derneği İzmir Kâtip Çelebi Prof.Dr. Saffet Köse
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan TarihiDetayKategori
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
TarihEtkinlikKategoriYer
14/03-17/034. Uluslararası Antalya Aile Hekimliği KengresiAİLE...ANTA
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.