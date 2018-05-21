"Sağlıklı Yaşam Projesi" ile halk sağlıkla buluştu



Sarıkamış Sağlık Müdürlüğü tarafından "Sağlıklı Yaşam" projesi kapsamında farkındalık oluşturmak için ilçe meydanında vatandaşların tansiyonu ölçüldü, sorunları dinlendi.

İlçe Sağlık Müdürü Dr. Sait Toraman yaptığı açıklamada, doktor, hemşire ve personelle birlikte sağlıklı beslenmek, stresten uzak kalmak, bütün hastalıklarla alakalı farkındalık meydana getirmek için bir bilgilendirme çalışması yapmak istediklerini söyledi.

İlçe meydanında vatandaşların tansiyonunu ölçtüklerini, broşür dağıttıklarını ve sorunlarını dinlediklerini anlatan Toraman, "Özelikle ramazan ayı olması nedeniyle iftar ve sahurda sağlıksız beslenmeden dolayı tansiyon tetiklenebiliyor. Bu yüzden ramazanda doğru beslenme uygulandığında çok sağlıklı olunabilirken, dengesiz beslenmenin de kötü sonuçlara yol açabileceğini anlattık. Vatandaşlarımız da bu etkinlikten çok memnun oldu. Bundan sonra da çalışmalarımız devam edecek." şeklinde konuştu.

Vatandaşlardan Mehmet Nuri Bulut özellikle ramazanda böyle bir etkinliğin yapılması kendilerini mutlu ettiğini dile getirerek, "İlçenin meydanında vatandaşın ayağına hizmet geliyor. İnsanların tansiyonu ölçülüyor, sorunları dinleniyor. Tansiyonu yüksek olan ölçtürmezse bilmiyor. Burada ölçüp kontrol ediyorlar, çok sağ olsunlar. Allah devletimize zeval vermesin." dedi.

Ahmet Özdemir ise yaşlılar için çok güzel bir hizmet olduğunu hatırlatarak emek verenlere teşekkür etti.

Etkinlik sonunda sağlık personeli vatandaşlara karanfil dağıttı.