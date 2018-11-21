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'Sağlıklı Yaşayan ve Sağlıklı Yaşlanan Türkiye' teması uluslararası katılımcıları ile Antalya'da bir araya geliyor
Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonunca (AHEF) düzenlenen "Sağlıklı Yaşayan ve Sağlıklı Yaşlanan Türkiye" temalı 9. Uluslararası Katılımlı Aile Hekimliği Kongresi, yurt içinden ve dışından binin üzerinde aile hekimini ve akademisyeni Antalya'da buluşturuyor.
'Sağlıklı Yaşayan ve Sağlıklı Yaşlanan Türkiye' teması uluslararası katılımcıları ile Antalya'da bir araya geliyor
21 Kasım 2018 - AA
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AHEF Başkanı H. Şenol Atakan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Serik ilçesi Belek Turizm Bölgesi'nde oturumları yarın başlayacak kongrede, yurt içi ve dışından binin üzerindeki aile hekimi, sivil toplum örgüt temsilcisi ve akademisyeni bir araya getireceklerini söyledi.

Azerbaycan, Gürcistan, Ukrayna ve Almanya'dan da katılım olacağını belirten Atakan, kongrede alanında uzman akademisyenlerce, aile hekimlerinin mesleki bilgi ve donanımını daha da ileri taşıyacak 4 konuda kurs, 5 okul ve 3 salonda 40'a yakın konuda sunum gerçekleştireceklerini bildirdi.

Atakan, akılcı ilaç ve akılcı laboratuvar kullanım teknikleri, tamamlayıcı tıp yöntemleri, aile sağlığı merkezlerinde acil müdahale yöntemleri ve profesyonel iletişim teknikleri konularında kurslar düzenleneceğini anlattı.

Kongrede, aile hekimliğinin geleceğinin masaya yatırılacağına vurgu yapan Atakan, "Dünyada ve ülkemizde hızla artan aşı reddi sayısı, durumu ve alınması gereken önlemler, kanserden korunmada aile hekimliğinin önemi ve yaşlı sağlığında aile hekimliğinin rolü konuları ele alınacak." diye konuştu. 

"Klinik uygulamalarımızı paylaşacağız"

Sağlık Bakanlığının iş birliğinde gerçekleştirilen kongrenin bu yılki temasının "Sağlıklı Yaşayan, Sağlıklı Yaşlanan Türkiye" olacağını belirten Atakan, şu değerlendirmede bulundu:

"Aile hekimliğinin temelini oluşturan koruyucu sağlık hizmetleri ve kronik hastalıkların takibi ile tedavi edici ve rehabilite edici sağlık hizmetleri konuları kongremizde ele alınacak. Türkiye'nin en iyi hocalarından oluşan bir bilimsel kurul ile panelleri, sunumları, kursları içinde barındıran çok zengin bir bilimsel program hazırladık. Meslektaşlarımızın birinci basamakta yaptıkları çalışmaları, hep beraber tartışma imkanı bulabileceğiz ve klinik uygulamalarımızı da birbirimizle paylaşacağız."

Atakan, koruyucu sağlık hizmetleri, kronik hastalık takipleri ve aile hekimliğinin geleceği panellerinin aile hekimliğine yön vereceğini ifade etti.

Yarın başlayacak ve pazar gününe kadar devam edecek oturumlarda, erken çocukluk çağı beslenme bozuklukları, erişkin ve risk gruplarında pnömokok aşılaması, diyabette tanı, sınıflama, izlem kriterleri, insülin dışı tedavi, cinsellik, alerjik rinit, kanser, aşk, evlilik ve sadakatsizlik, dermokozmetikte doğru bilinen yanlışlar, nefes terapi, hipertansiyon, tiroid hastası, gastro özofajial reflü, depresyon, öksürük, aşı reddi, migren ve akılcı ilaç kullanımı konuları değerlendirilecek. 

Kongre kapsamında düzenlenecek "Aile Hekimliği ve Medya" konulu oturumda Anadolu Ajansı (AA) İstanbul Haberleri Editörü Hüseyin Altınalan da panelist olarak yer alacak.

Anahtar Kelimeler:

ahef senol atakan

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