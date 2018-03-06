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'Sağlıkta Ahlak' masaya yatırılıyor
Sağlık ve Medeniyet Derneği İstanbul Şubesi 10 Mart Cumartesi günü "Sağlıkta Ahlak Sempozyumu" düzenliyor.
'Sağlıkta Ahlak' masaya yatırılıyor
06 Mart 2018 -
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İSTANBUL-Fatih Ali Emiri Kültür Merkezi'nde tam gün düzenlenecek sempozyumda Diyanet İşleri Eski Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, Prof. Dr. Haydar Sur, Dr. Ender Saraç gibi, alanında uzman konuşmacılar tebliğ sunacaklar.

Sağlık ve Medeniyet Derneği İstanbul Şube Başkanı Dr. Kemal Karataş yaptığı açıklamada ahlak konusunun hekim, sağlık mensubu, hasta ve hasta yakını açısından masaya yatırılacağını belirtti. 

Hekim, diş hekimi, eczacı ve öğrencilerin yanısıra akademik camia tarafından da ilgiyle karşılanan sempozyuma www.sagliktaahlak.org adresinden kayıt alınıyor.

Sempozyuma Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Sağlık-Sen, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Fatih Belediyesi, ÜNDER (Üniversite Öğretim Elemanları Dayanışma Derneği), SADEFE (Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu), HAYAD (Hasta Hakları Aktivistleri Derneği), Hasta ve Çalışan Hakları ve Güvenliği Derneği, Din Psikoloji ve Manevi Bakım Derneği ve İSMENDER (İlaç Sektörü Mensupları ve Eczacılık Derneği) gibi kurumlar da destek veriyor.

"Sağlığın İlacı Ahlak" mottosuyla duyurulan sempozyumun programı şöyle:

Oturum Başkanları:

Dr. Kadriye YAŞAR KART, 
Dr. M. Kasım KARAHOCAGİL, 
Dr. Hasan AYDINLIK, 
Dr. Hilal ÖZKAYA 

Konular ve konuşmacılar

Medeniyet Ekseninde Sağlıkta Ahlak–Mahmut KAYA

Hekimlik Ahlakı–Recep ÖZTÜRK

Hasta Mahremiyeti–Gürkan SERT

Hastanın Hastalığa Yaklaşımı–Mehmet GÖRMEZ

Sağlığın Korunması-Ahmet YİĞİTALP

Hekim-Hasta İlişkileri–Orhan DEMİR

Tanı Ve Tedavide Ahlak–Ümit DOĞAN

Sağlık Hizmetlerine Erişim ve Beklentiler-Adem ÇAKIR

Hastalık Üreten Sistemler–Can Kemal ÖZER

Modern Tıbbın Ahlakı–Haydar SUR

Tıbbın Suistimâli–Murat Dinçer ÇEKİN

Medyada Sağlık ve Ahlak–Ender SARAÇ

Anahtar Kelimeler:

saglikta ahlak

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People
1
1) ts (dr)
06.03.2018 12:59:37
Gatilla duruma değinmiş. İnsanların insanlara davranışlarında olması gereken vatandaşlık bilinci, sorumluluk, saygı. Ahlak atla deve değil, bu kadar basit. Doktorun bilgisine saygı göstermeyen hastayla nasıl ortak bir sonuca varılır ki.
People
3
2) Hasan Akdemir (Nöroloji Uzmanı)
06.03.2018 12:50:36
Japonların Çinlilere mide bulandıracak işkenceleri yaptığını gördüğünde Batılı bir yazar ; “ Kendi toplumlarında bu kadar nazik, hoşgörülü olan bu insanları burada böyle görmek inanılmaz “ demişti. Aynı şey bizdeki hasta ve yakınlarının çoğu için de maalesef böyle. Yaşadığı yerlerde insanlık abidesi gibi görünenlerin ; yalanlar, iftiralar, tehditler, iki yüzlülük, bilgi saklama, insanları aşağılama şeklinde hastanelerdeki gösterileri , bazen şahitleriyle ve kayıtlarıyla tesbit edilerek yakınlarına veya tanıdıklarına gösterildiğinde , suratlarda hep benzer şaşkın ifadeyi gördüm. İnsanımızın kafasına her yerde aynı şekilde davranması gerektiği sokulursa, insan ilişkilerinden kaynaklanan problemleri konuşmaya da gerek kalmaz.
People
2
3) eray (dr)
06.03.2018 12:29:04
Birincisi ahlak dinle ilgili bir konu değildir hele ki mesleki ahlak. İkincisi ülkede ahlak konusu tartışılsa daha isabetli. Sadece bir mesleğin ahlaklı olduğu bir medeniyet yok.
People
2
4) m. murat (dr)
06.03.2018 12:14:57
Diyanet toplumdaki yaygın ahlaksızlığı halletti, sıra sağlığa geldi! Ahlak deyince akıllarına hep cinsellik geliyor. Sağlıktaki ahlakın ana teması mahremiyet olacağa benziyor.
People
5
5) bethune (doktor)
06.03.2018 10:47:45
sağlıkta ahlak, konuşmacı da diyanet işleri eski başkanı :)
güzel ülkemizde sıradan bir gün. Bir açıp baksaydınız etik nedir, ahlak nedir? Sağlıkta ahlak mı olur mu etik mi olur? Ama diyanet işleri başkanı konuşmacı olduğuna göre konunun nereye bağlanacağı belli. Bir de "modern tıbbın ahlakı" diye konu koymuşlar, hacamat tartışılacak heralde. "Derinin altında biriken zehirler, kesi yapmak suretiyle vücut rahatlatılır" :)). Bana pek ahlaki gelmedi ama imamlara sormak lazım.
People
12
6) Gatilla (Üz Dr )
06.03.2018 09:15:27
Toplumu eğitmeyi düşünmediğin sürece sağlık çalışanına bol bol seminer düzenlemenin anlamı Yok. Toplumu eğitilecek toplum bak batı ülkelerine nerde nasıl davranacağını hele sağlık kuruluşundan randevü almasından sonuna kadar herşeyi bilmek zorunda. Bana bir mr Çek ben vergi verenim heryeri yıkar girerim dedirtiliyor mu.
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