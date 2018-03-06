'Sağlıkta Ahlak' masaya yatırılıyor

İSTANBUL-Fatih Ali Emiri Kültür Merkezi'nde tam gün düzenlenecek sempozyumda Diyanet İşleri Eski Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, Prof. Dr. Haydar Sur, Dr. Ender Saraç gibi, alanında uzman konuşmacılar tebliğ sunacaklar.
Sağlık ve Medeniyet Derneği İstanbul Şube Başkanı Dr. Kemal Karataş yaptığı açıklamada ahlak konusunun hekim, sağlık mensubu, hasta ve hasta yakını açısından masaya yatırılacağını belirtti.
Hekim, diş hekimi, eczacı ve öğrencilerin yanısıra akademik camia tarafından da ilgiyle karşılanan sempozyuma www.sagliktaahlak.org adresinden kayıt alınıyor.
Sempozyuma Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Sağlık-Sen, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Fatih Belediyesi, ÜNDER (Üniversite Öğretim Elemanları Dayanışma Derneği), SADEFE (Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu), HAYAD (Hasta Hakları Aktivistleri Derneği), Hasta ve Çalışan Hakları ve Güvenliği Derneği, Din Psikoloji ve Manevi Bakım Derneği ve İSMENDER (İlaç Sektörü Mensupları ve Eczacılık Derneği) gibi kurumlar da destek veriyor.
"Sağlığın İlacı Ahlak" mottosuyla duyurulan sempozyumun programı şöyle:
Oturum Başkanları:
Dr. Kadriye YAŞAR KART,
Dr. M. Kasım KARAHOCAGİL,
Dr. Hasan AYDINLIK,
Dr. Hilal ÖZKAYA
Konular ve konuşmacılar
Medeniyet Ekseninde Sağlıkta Ahlak–Mahmut KAYA
Hekimlik Ahlakı–Recep ÖZTÜRK
Hasta Mahremiyeti–Gürkan SERT
Hastanın Hastalığa Yaklaşımı–Mehmet GÖRMEZ
Sağlığın Korunması-Ahmet YİĞİTALP
Hekim-Hasta İlişkileri–Orhan DEMİR
Tanı Ve Tedavide Ahlak–Ümit DOĞAN
Sağlık Hizmetlerine Erişim ve Beklentiler-Adem ÇAKIR
Hastalık Üreten Sistemler–Can Kemal ÖZER
Modern Tıbbın Ahlakı–Haydar SUR
Tıbbın Suistimâli–Murat Dinçer ÇEKİN
Medyada Sağlık ve Ahlak–Ender SARAÇ
|İlan Tarihi
|Detay
|Kategori
|Tarih
|Etkinlik
|Kategori
|Yer
|16/03-17/03
|PUBLIC HEALTH ’18 / II. International Conference on Public Health
|HALK SAĞLIĞI
|İSTA
|14/03-18/03
|6. Uluslararası Fetal Hayattan Çocukluğa “ilk 1000 gün” Gebe - Çocuk - Beslenme Kongresi
|ÇOCUK...
|ANTA
|14/03-18/03
|Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi (UASK) 2018
|GÖĞÜS...
|ANTA
|22/03-25/03
|6. İlaç Kimyası: İlaç Etken Maddesi Tasarımı, Sentezi, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi
|DİĞER
|ANTA
|29/03-31/03
|17. Çapa Gastroenterohepatoloji Günleri
|GASTROENT...
|İSTA
|04/04-08/04
|11. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıklar Kongresi
|ÇOCUK...
|ANTA
|18/04-21/04
|12. Ulusal Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Kongresi
|GASTROENT...
|İZMİ