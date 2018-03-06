'Sağlıkta Ahlak' masaya yatırılıyor

İSTANBUL-Fatih Ali Emiri Kültür Merkezi'nde tam gün düzenlenecek sempozyumda Diyanet İşleri Eski Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, Prof. Dr. Haydar Sur, Dr. Ender Saraç gibi, alanında uzman konuşmacılar tebliğ sunacaklar.

Sağlık ve Medeniyet Derneği İstanbul Şube Başkanı Dr. Kemal Karataş yaptığı açıklamada ahlak konusunun hekim, sağlık mensubu, hasta ve hasta yakını açısından masaya yatırılacağını belirtti.

Hekim, diş hekimi, eczacı ve öğrencilerin yanısıra akademik camia tarafından da ilgiyle karşılanan sempozyuma www.sagliktaahlak.org adresinden kayıt alınıyor.

Sempozyuma Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Sağlık-Sen, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Fatih Belediyesi, ÜNDER (Üniversite Öğretim Elemanları Dayanışma Derneği), SADEFE (Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu), HAYAD (Hasta Hakları Aktivistleri Derneği), Hasta ve Çalışan Hakları ve Güvenliği Derneği, Din Psikoloji ve Manevi Bakım Derneği ve İSMENDER (İlaç Sektörü Mensupları ve Eczacılık Derneği) gibi kurumlar da destek veriyor.

"Sağlığın İlacı Ahlak" mottosuyla duyurulan sempozyumun programı şöyle:

Oturum Başkanları:

Dr. Kadriye YAŞAR KART,

Dr. M. Kasım KARAHOCAGİL,

Dr. Hasan AYDINLIK,

Dr. Hilal ÖZKAYA

Konular ve konuşmacılar



Medeniyet Ekseninde Sağlıkta Ahlak–Mahmut KAYA

Hekimlik Ahlakı–Recep ÖZTÜRK

Hasta Mahremiyeti–Gürkan SERT

Hastanın Hastalığa Yaklaşımı–Mehmet GÖRMEZ

Sağlığın Korunması-Ahmet YİĞİTALP

Hekim-Hasta İlişkileri–Orhan DEMİR

Tanı Ve Tedavide Ahlak–Ümit DOĞAN

Sağlık Hizmetlerine Erişim ve Beklentiler-Adem ÇAKIR

Hastalık Üreten Sistemler–Can Kemal ÖZER

Modern Tıbbın Ahlakı–Haydar SUR

Tıbbın Suistimâli–Murat Dinçer ÇEKİN

Medyada Sağlık ve Ahlak–Ender SARAÇ