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Sağlıkta Ar-Ge ve inovasyon sempozyumu düzenlenecek
Samsun İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda Ar-Ge ve Sağlık İnovasyonu Sempozyumu düzenleneceği bildirildi.
20 Şubat 2018 -
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SAMSUN-Müdürlükten yapılan açıklamada, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ), Teknopark ve Mediküm işbirliğiyle 22 Şubat Perşembe günü Sağlık Bilimleri Üniversitesi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Konferans Salonunda gerçekleşeceği belirtildi.

Sağlık Müdürü Muhammet Ali Oruç da konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarının sektörler için önemine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bu tip bir çalışma içinde olan tüm sağlık çalışanlarının her zaman yanındayız. Bu anlamda bize düşen sorumluluğu yerine getirerek OMÜ Teknopark ve Medikum işbirliğiyle Ar-Ge ve Sağlık inovasyonu sempozyumu düzenliyoruz. Umarız sempozyumumuz sadece Samsun'un değil, tüm bölgede yürütülen Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarına ışık olur, bu çalışmaların daha verimli ve etkin bir şekilde sürdürülmesine katkı sağlar.”

Oturum Başkanlıklarını Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Başhekimi Prof. Dr. Recep Sancak, Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi Kliniği Başasistanı Emrah Sayıt ve Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Fatih Özkan'ın gerçekleştireceği sempozyumda, tıbbi cihaz araştırmalarında karşılaşılan sorunlar, lazer teknolojilerinde Ar-Ge ve üretim, tıbbi teknolojik araştırmalarda yaşanan zorluklar, medikal sektörün ekonomik boyutu, inovasyon ilişkisi, Mediküm ve sağlık sektörünün değerlendirilmesi, Ar-Ge çalışmalarından örnekler, sağlık endüstrisinde teknoloji transferinin önemi, Ar-Ge yapılanması, TÜBİTAK Ar-Ge destekleri, tıbbi cihazlarda klinik araştırmalar ve belgelendirme ve tıbbi cihazlarda kalite yönetimi konuları 3 ayrı oturum da ele alınacağı bildirildi.

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Samsun Vali Osman Kaymak ve Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Genel Sekreteri Prof. Dr. Bayram Yılmaz'ın da katılmasının beklendiği sempozyumda, Gazi Devlet Hastanesi Ortopedi Uzmanı Dr. Burak Tuna tarafından geliştirilen ve patenti alınan ortopedi robotunun da tanıtımı yapılacağı kaydedildi.

Anahtar Kelimeler:

ar-ge inovasyon samsun

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