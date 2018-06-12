Sağlıkta 'barış eğitimi' ile hekime karşı şiddete dur dediler

KIRŞEHİR-Ahi Evran Üniversitesi (AEÜ) akademisyen ve öğrencilerin hazırladığı proje kapsamında sosyal medya üzerinden "barış eğitimi" adıyla verilen uygulama ile sağlıkta şiddetin azalmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi.

AEÜ Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Akın Tekcan ve öğrencilerinin hazırladığı "Sağlıkta şiddetin önlenmesinde sosyal medya temelli eğitim programının uygulanması projesi", Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi 2. Tıp Öğrenci Kongresi'nde araştırma projeleri dalında birinciliğe layık görüldü.

Proje kapsamında, Türkiye'nin farklı illerinden yüzde 75'ini erkeklerin oluşturduğu 30 birey seçilerek barış eğitimi öncesinde sorunların çözümünde şiddet eğilimleri ölçüldü. Daha sonra bu kişiler WhatsApp ve İnstagram programlarında oluşturulan araştırma grubuna dahil edildi.

Sosyal medya üzerinde 15 gün süren, yazılı ve görsel materyallerin kulanıldığı eğitimler verildi. Mevlana, Yunus Emre, Hacı Bektaş-ı Veli ve Atatürk'ün toplumsal barış sözleri ve hayat tarzlarıyla ilgili bilgilerin yer aldığı yazılar, Sağlık Bakanlığı, Tabipler Odası ve sendikaların sağlıkta şiddetle ilgili hazırladıkları görseller ve kamu spotları bireylere sosyal medya üzerinden gönderildi.

Çalışmaya katılan bireylerin yüzde 70'i, eğitimden önce sorunlarına sözle çözüm bulamazlarsa şiddete başvurabileceğini ifade ederken, eğitimden sonra bu düşüncedeki kişilerin sayısında yüzde 30 azalma oldu.

Projeyi AA muhabirine değerlendiren Doç Dr. Akın Tekcan, sosyal medya üzerinden projeye dahil ettikleri 30 birey üzerinde sağlıkta şiddet eğilimiyle ilgili araştırma yaptıklarını söyledi.

Bireylere "barış eğitimi" adını verdikleri farklı eğitsel çalışma uyguladıklarını belirten Tekcan, şöyle konuştu:

"Çalışmamızda toplumdan 30 birey seçtik. Bu bireylere sosyal medya aracılığıyla özellikle de WhatsApp aracılığıyla çeşitli yazılı ve görsel metinler gönderdik. Görsel metinleri eğitim öncesi ve sonrası olarak planladık. Araştırmamızda sosyal medya üzerinden hiç eğitim vermeden önceki şiddete eğilim durumlarını inceledik. Sorunlarını ne kadar müzakere yöntemi, ne kadar şiddet yöntemi kullanarak çözdüklerini belirledik. Sosyal medya aracılığıyla verdiğimiz 15 gün eğitimden sonra bireylerin sorunlarının daha fazla müzakereye dayalı olarak, karşı taraftaki kişilerle empati kurarak çözmeye meyil ettiklerini belirledik."

Sağlıkta şiddetle ilgili yaşanan örnekleri de bireylere görsel ve yazılı olarak gönderdiklerini anlatan Tekcan, şöyle devam etti:

"Sağlıkta şiddetin personelin hayatını nasıl etkilediğini, nasıl sorunlara yol açtığını aktardık. Mesela, bir aile hekimi şiddete maruz kaldıktan sonra diğer hastalarına müdahale edememiş. Yine bir çocuğun hekiminin şiddete maruz kalınca mesleğini yapamaz hale geldiğini ve ruhsal çöküntü içine girdiğini anlattık. Bununla ilgili videolar ve görsel ögeler gönderdik. Kişilerin onlara karşı anlayışlı davranması ve empati kurmasını sağlamaya çalıştık."

Yunus Emre, Mevlana ve Atatürk'ün barışa yönelik sözlerinden de faydalandıklarını vurgulayan Tekcan, "Çalışmamızın başında gönüllü bireylerin yüzde 70'i sorunlarını konuşarak çözemezse şiddet uygulayacağı şeklinde ifadeler kullanıyorlardı. Eğitim sonrasında yüzde 30'unda iyileşme gördük. 'Şiddete başvurmam, konuşarak sorunlarımı çözerim' şeklinde geri bildirimleri aldık." diye konuştu.