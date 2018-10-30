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Sağlıkta bilişim zirvesi HIMSS'18 ödül töreni ile sona erdi
Türkiye’nin en büyük sağlık bilişim etkinliği olan HIMSS’18 Eurasia Fuarı ve EMRAM Eğitim Konferansı, çok sayıda uluslararası konuşmacının katılımı ile İstanbul’da gerçekleştirildi. 25-27 Ekim tarihlerinde düzenlenen etkinliklerin ilk gününde Sağlık Bakan Yardımcısı Dr. Şuayip Birinci, Malezya Sağlık Bakanı Dr. Dzulkefly Ahmad, KKTC Sağlık Bakanı Dr. Filiz Besim, HIMSS ABD Yöneticisi Harold Wolf ve Medipol Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sabahattin Aydın katılımcılara hitap etti. Etkinlik, ikinci gününde farklı oturumlar eşliğinde tamamlandı
Sağlıkta bilişim zirvesi HIMSS'18 ödül töreni ile sona erdi
30 Ekim 2018 -
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Etkinliklerin ana teması, sağlık bilişiminin gelecekte nasıl şekilleneceği üzerineydi. ABD, İngiltere, İtalya, Amerika, İsveç, Danimarka, Finlandiya ve Birleşik Arap Emirliklerinden üst düzey sağlık bilişimi profesyonellerinin konuşmacı olarak yer aldığı HIMSS’18 etkinlikleri çerçevesinde, gösterdikleri gelişme ve başarılarla seviye 6 ve 7’ye hak kazanan 163 hastanenin yöneticilerine Sağlık Bakanlığı tarafından ödülleri verildi.

HIMSS EMRAM ölçeği, sağlık tesislerinde dijitalleşme sürecini dünyayla kıyaslama imkânı sunuyor. EMRAM ölçeğine göre Avrupa genelinde 7. seviyede olan 4 hastaneden biri Türkiye’de bulunuyor. 29 Avrupa ülkesinde 29 tane 6. seviye hastane bulunurken, ülkemizde 166 tane 6. seviye hastane bulunuyor.

Sağlık Bakanı Besim: 'Sağlıkta ciddi bir dönüşüm yapacağız' 

Programın açılışında konuşan Sağlık Bakan Yardımcısı Dr. Şuayip Birinci,teknolojinin gelişmesiyle insana değer veren hizmet anlayışının da geliştiğini belirterek şunları kaydetti: “Uyguladığı sağlık politikalarıyla Dünya Sağlık Örgütü tarafından örnek gösterilen Türkiye Cumhuriyeti, en az maliyetle yüksek hasta memnuniyetini gerçekleştiren yegâne ülkedir. Ülkemiz, son yıllarda sağlık bilişimine getirdiği yerli ve milli çözümlerle birçok uygulamayı sağlık sektörünün ve vatandaşlarının kullanımına sunmuştur. Tamamen yerli imkânlarla geliştirilen kişisel sağlık kaydı uygulaması e-Nabız bugün yaklaşık 9 milyon kişi tarafından kullanmaktadır. Dünyanın en güçlü merkezî teleradyoloji ağını ülkemizde doktorlarımızın hizmetine sunduk. Sağlık Bakanlığı olarak tüm hastanelerimizde dijital altyapının oluşturulması ve vatandaşlarımıza hak ettikleri hızlı ve kaliteli sağlık hizmeti teminini amaçlıyoruz. Bu bağlamda dijitalleşme süreçlerini en iyi şekilde yönetmek ve sonuçlandırmak, vatandaşlarımızın yaşam kalitesi ile doğru orantılıdır.” 

Anahtar Kelimeler:

himss18 suayip birinci

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