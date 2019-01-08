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Sağlıkta Kalite Değerlendirmeleri Sonuç Raporu yayımlandı: Kırşehir birinci sırada
Kırşehir Sağlık Müdürü Suat Türkoğlu, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün yayınladığı sağlıkta kalite değerlendirmesi sonuç raporuna göre Kırşehir İl Sağlık Müdürlüğünün birinci olduğunu bildirdi.
Sağlıkta Kalite Değerlendirmeleri Sonuç Raporu yayımlandı: Kırşehir birinci sırada
08 Ocak 2019 - AA
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Türkoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlıkta Verimlilik Kalite ve Akreditasyon Dairesi Başkanlığının, "Sağlıkta Kalite Değerlendirmeleri Sonuç Raporu"nu değerlendirdi.

Kırşehir Sağlık Müdürlüğünün 95,25 puanla Türkiye birincisi olduğunu aktaran Türkoğlu, Ahiler diyarı şirin kente yakışır bir sonuç elde edildiğini dile getirdi.

Türkoğlu, şunları kaydetti:

"İlimiz, sağlıkta kalite standartları esas alınarak değerlendirilmesi sonucu Türkiye geneli kalite ortalamasında birincilikle onurlandırılmıştır. Sağlık kuruluşlarımızda çalışan arkadaşlarımızın özverili ve gayretli çalışmaları neticesinde ilimiz bu dereceyi almıştır. Üstat Neşet Ertaş'ın 'Aşk ile çalışan yorulmaz' sözünü şiar edinerek özveri ve gayretle görevini yerine getiren tüm çalışanlarımızı tebrik ediyorum. Bundan sonraki süreçte de kalite ve başarıyı daha da arttırarak Kırşehir'e yakışan bir hastane profili oluşturmak için çaba göstereceğiz. Bu süreçte emeği geçen tüm çalışanlarımıza teşekkür ederim."

Anahtar Kelimeler:

saglik hizmetleri genel mudurlugu suat turkoglu saglikta verimlilik kalite

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