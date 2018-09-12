Sağlıkta lisans tamamlama sonuçları açıklandı

YÖK resmi web sayfasında yayınlanan duyuruda sağlıkta lisans tamamlama sonuçlarını açıkladı

Sonuç öğrenmek için tıklayınız.

Yapılan açıklamada Kayıt işlemlerinin 13 Eylül 2018 tarihinde başlayarak 20 Eylül 2018 günü mesai bitimine kadar ilgili üniversitelerce alınacak olup kayıt aşamasında gerekli olan belgeler ilgili üniversitelerden öğrenilmesi gerektiği duyuruldu

2018 Sağlık Alanında Lisans Tamamlama Taban-Tavan Puanlarına ulaşmak için tıklayınız.