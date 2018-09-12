Sağlıkta lisans tamamlama sonuçları açıklandı

YÖK resmi web sayfasında yayınlanan duyuruda sağlıkta lisans tamamlama sonuçlarını açıkladı
Sonuç öğrenmek için tıklayınız.
Yapılan açıklamada Kayıt işlemlerinin 13 Eylül 2018 tarihinde başlayarak 20 Eylül 2018 günü mesai bitimine kadar ilgili üniversitelerce alınacak olup kayıt aşamasında gerekli olan belgeler ilgili üniversitelerden öğrenilmesi gerektiği duyuruldu
2018 Sağlık Alanında Lisans Tamamlama Taban-Tavan Puanlarına ulaşmak için tıklayınız.
|İlan Tarihi
|Detay
|Kategori
|Tarih
|Etkinlik
|Kategori
|Yer
|14/09-15/09
|Genç Alerjistler ile Alerjide Yenilikler Sempozyumu
|DERMATOLOJİ
|İZMİ
|13/09-16/09
|2.Türkiye İnme Akademisi
|NÖROLOJİ
|İSTA
|15/09-16/09
|5. Sivas Romatoloji Günleri
|ROMATOLOJİ
|SİVA
|21/09-21/09
|6. Geriatri Günleri’nde “Geriatri Pratiğinde Düşme ve Ortostatik Hipotansiyon”
|GERİATRİ
|İZMİ
|16/09-22/09
|2. Medikal Akademi Güz Okulu
|DİĞER
|MUĞL
|19/09-22/09
|İstanbul KBB BBC Uzmanları Derneği 10. Kongresi
|KULAK-BUR...
|SAKA
|22/09-22/09
|Kanıta Dayalı Tıp Bazında Kas İskelet Sistemi Hastalıkları Güncelleme Sempozyumu
|FİZİKSEL...
|ANKA