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Sağlıkta lisans tamamlama sonuçları açıklandı
Yükseköğretim Kurulu sağlıkta lisans tamamlama sonuçlarını açıkladı
Sağlıkta lisans tamamlama sonuçları açıklandı
12 Eylül 2018 - MEDİMAGAZİN
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YÖK resmi web sayfasında yayınlanan duyuruda sağlıkta lisans tamamlama sonuçlarını açıkladı 

Sonuç öğrenmek için tıklayınız.

Yapılan açıklamada Kayıt işlemlerinin 13 Eylül 2018 tarihinde başlayarak 20 Eylül 2018 günü mesai bitimine kadar ilgili üniversitelerce alınacak olup kayıt aşamasında gerekli olan belgeler ilgili üniversitelerden öğrenilmesi gerektiği duyuruldu 

2018 Sağlık Alanında Lisans Tamamlama Taban-Tavan Puanlarına ulaşmak için tıklayınız.

Anahtar Kelimeler:

saglikta lisans tamamlama saglik tibbi bilimler

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