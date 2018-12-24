Sağlıkta memnuniyet masaya yatırıldı: İşte çalışma gruplarının memnuniyet hedefleri

Bildirim yönetimi ve memnuniyet birimleri mevzuat çalıştayı sonuç raporu hazırlandı. Hazırlanan raporda insan merkezli yaklaşımla birey ve toplum sağlığını en üst düzeyde korumak, sağlık sorunlarına zamanında, uygun ve etkili çözümleri yüksek hizmet kalitesiyle sunmak için sağlık hizmetlerinin kalitesinin bütün paydaşlar açısından artırılması ve iyileştirilmesinin amaçlandığı bildirildi.

Rapora göre 6 konu başlığına mercek tutuldu:

Sistem Tasarım İnsan Gücü Planlama Finansman ve Mali İşler İzleme ve Değerlendirme Eğitim İdari Yapılanma

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, hastane yöneticileri, Hukuk Müşavirliği, İl Sağlık Müdürlükleri, Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü, Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü, Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Strateji Geliştirme Başkanlığı, Üniversiteler ve Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün davetli olduğu çalıştayda 6 konunun geniş çaplı değerlendirmeleri yapıldı.

Sistem Tasarım

Sistem Tasarım Grubunda amaçlar ve Türkiye, Dünya olmak üzere iki başlıkta durumlar masaya yatırıldı. Hasta, vatandaş ve çalışan memnuniyetini artırmak ve yaşanan sorunlara cevap aranan çalışmada Sağlık Bakanlığı bünyesinde memnuniyet oranına ilişkin farklı birimlerden farklı sonuçlar alındığı buluntulandı. Ayrıca Hasta Hakları Birimi, Çalışan Hakları Birimi, Cimer, Sabim gibi kanallarda verilerin tek kanalda toplanmamasından dolayı iyileştirme ve geliştirme sürecine yeterince yansıma olmadığı belirlendi.

Memnuniyet Birimlerinin kurulmasına yönelik olarak Sistem Tasarımı Grubu’na ilişkin öneriler şu şekilde sıralandı:

Görev dağılımında tüm sürecin yürütülmesine ilişkin iş ve işlemler, Sağlık Hizmetleri 6 Genel Müdürlüğü bünyesinde bir birim tarafından gerçekleştirilmelidir.

Buna bağlı olarak taşradaki sürecin İl Sağlık Müdürlüklerindeki Sağlık Hizmetleri Başkanlığı tarafından yürütülmesi gerekmektedir.

Başkanlığa bağlı koordinatörlükler kurulmalıdır

Koordinatörlüklere bağlı Danışma Kurulu, Alt Birimler ve Memnuniyet Araştırma Birimi kurulmalıdır.

Danışma Kurulunda mutlaka dışarıdan konu ile ilgili yetkin bir üye;

○ Özel sektörden,

○ Sivil toplum kuruluşlarından,

○ Üniversitelerden en az 1 kişi de bulunmalıdır

○ Özel sektörden, ○ Sivil toplum kuruluşlarından, ○ Üniversitelerden en az 1 kişi de bulunmalıdır Alt Birimlerin bildirimlerin geliş yerine göre kurulmasının, sistemin daha işler çalışmasını sağlayacağı düşünülmektedir.

Hastanelerde tüm paydaşların bildirimlerinin alındığı ve kaydedildiği (Memnuniyet Birimlerinin) kurulması gerekmektedir.

Hastanelerde yer alan Hasta Hakları Birimi ile Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimlerince oluşturulan veriler taslak Stratejik Planda da yer aldığı üzere Bakanlığımız bünyesinde koordinasyonu sağlamak amacıyla oluşturulacak memnuniyet birimi ile paylaşılmalıdır.

Kum saati modeline uygun olarak mutlaka bir yazılımın geliştirilmesi gerekir. Kum saatinin dar boğazında yani bildirimlerin ilgili yere gönderilmesinde mutlaka yapay zekânın seçme ve sıralama özelliğinden yararlanılmalıdır. Bunların dışında da yapay zekâ yazılımının her alanda kullanılması faydalı olacaktır.

Sistemin işlerliği, verimliliği ve kültür birliği için süreçte çalışacak tüm personelin eğitimi önemlidir.

Memnuniyet araştırma biriminin sahada anket çalışması yapması planlanmıştır. Ancak gerek görüldüğü takdirde objektif olması adına özel firmalardan da yararlanılmasının önü açık tutulmalıdır.

Paydaş bildirimleri sonucunda elde edilen veriler doğrultusunda, geliştirme ve iyileştirme çalışmalarında Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü ile işbirliği yapılmalıdır.

İnsan Gücü Planlama

Hasta, vatandaş ve çalışan memnuniyetini artırmaya yönelik kurulan sistem içerisinde yer alan çalışanların kalifiye, çözüm odaklı ve iletişim gücü yüksek kişilerden oluşmasını teminen insan kaynağının sürekliliğini sağlamak için izlenecek süreçlerin belirlenmesini amaçlayan İnsan Gücü Planlama Grubu şu önerileri sundu:

Mevcutta bulunan birimler ile oluşturulacak memnuniyet birimlerinin koordineli çalışması,

Mevcutta bulunan birimlerde çalıştırılan personel ile yeni kurulacak birimlerin desteklenmesi,

Personel Dağlım Cetveli (PDC) çalışmalarında memnuniyet birimleri için kadro çalışmalarının yapılması,

Memnuniyet Birimlerinin 1. Basamak için kurgulanması, (Toplum Sağlığı Merkezi (TSM) veya İlçe Sağlık Müdürlüklerinde)

Rehber/işleyiş/algoritmaların oluşturulması

Finansman ve Mali İşler

Kurulması planlanan memnuniyet birimlerinde görevlendirilecek personel ve gerekli iş ve işlemler için öngörülen mali işlerin ve sağlanacak finansmanın değerlendirildiği Finansman ve Mali İşler Grubu yaptığı değerlendirmelerin ardından şu önerileri sundu:

Uygun bir yazılım oluşturularak (Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü), ayrıca personel istihdamının önüne geçilebileceği ve maliyetin düşürülebileceği öngörülmektedir.

Hastaların memnuniyet kapsamında yaptıkları geri bildirimler sonrasında yapılan tetkikler sonucunda gerekli yaptırımın uygulanması gerektiği değerlendirilmektedir. • Hastalara haklarının yanı sıra sorumlulukları da hatırlatılmalıdır.

Yeni kurulacak olan memnuniyet birimlerinin mevcut birimlerden destek alabileceği öngörülmektedir. Hastanelerde yer alan Hasta Hakları Birimi ile Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimlerince oluşturulan veriler taslak Stratejik Planda da yer aldığı üzere Bakanlığımız bünyesinde koordinasyonu sağlamak amacıyla oluşturulacak memnuniyet birimi ile paylaşılmalıdır.

Birimin çalışma saatleri mesai saatleri dışında nöbet tutulmasını gerektirmeyeceği için personel istihdamı açısından teşvik edici olabileceği öngörülmektedir.

Yeni kurulması planlanan birimlerde görev yapacak olan personelden kadrosu İl Sağlık Müdürlüğünde olanlara “Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Personeline Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik” hükümleri kapsamında, kadrosu hastanede bulunanlara ise “Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik” kapsamında ek ödeme yapılabileceği öngörülmektedir.

İzleme ve Değerlendirme Grubu

Sağlık hizmetlerinin en önemli çıktısı olan paydaş memnuniyetine ait verilerin belirli göstergeler üzerinden sistematik olarak toplanması, tasarımı, uygulama ve sonuç boyutları dahil olacak şekilde tarafsız değerlendirilmesini kapsayacak yöntemleri masaya yatıran İzleme ve Değerlendirme Grubu sunduğu önerileri şu şekilde sıraladı:

Taslak Yönetmeliğin ülke düzeyinde yürütülen bu alandaki tüm mevzuatı kapsayacak şekilde yeniden ele alınması 23

Taslak Yönetmeliğin isminde değişiklik

Tanımlamaların netleştirilmesi ve açık yazılması

Kurumlar arası koordinasyona ait işleyişin netleşmesi

Kurumların görev, yetki ve sorumluluklarına ait sınırların net bir şekilde ortaya konması

Memnuniyet birimlerinin işleyişinin kurum/kuruluş düzeyinde netleşmesi (Hastane, Aile Sağlığı Merkezi (ASM), Toplum Sağlığı Merkezi (TSM) vb.)

Gösterge kartlarının belirlenmesi ve hazırlanması • İzleme ve değerlendirme rapor formatının oluşturulması

Bilgi işlem altyapısının tamamlanması

İzleme ve değerlendirme aralıklarının net olarak belirlenmesi

İzleme ve Değerlendirme komisyonunun net olarak oluşturulması

Sonuçların değerlendirilmesinde ulaşılacak hedeflerin net olarak ortaya konması

Eğitim

Bildirim yönetimi ve memnuniyet birimlerinde görev alacak olan tüm tarafların genel ve özel eğitim stratejilerinin, eğitim programlarını geliştirme ve e-eğitim dahil tüm eğitimlerin uygulamalarının denetlenme koşullarının belirlenmesini amaçlayan Eğitim Grubu süreç ile ilgili şu önerileri sundu:

Sistem kurgulanırken; en yüksek seviyede bilişim sistemlerine yer verilirken en düşük düzeyde insan kaynağı kullanılmalıdır.

Anketörlere verileri sisteme girebilmesi için ihtiyaç duyduğu eğitim verilmelidir.

Anketörlerin süreçleri başarılı yürütebilmesi için tablet kullanılmalıdır.

Danışma kurulu ihtiyaç halinde İl Sağlık Müdürlüğü’nde değil, merkez teşkilatta kurulmalıdır.

İdari Yapılanma

İdari Yapılanma Grubu da Taslak Yönetmeliğin idari anlamda varsa eksikliklerinin giderilmesi, öneri ve güncel uygulamalar ile geliştirilmesinin sağlanması amacıyla bir araya gelerek çalışmalarını tamamladı. Grup, çalışma sonucu önerilerini şu şekilde sıraladı:

Anket sorularının SHGM tarafından hazırlanıp veri aktarımının doğrudan SHGM ye yapılması anket üzerindeki olması muhtemel manipülasyonu kaldıracaktır.

Mevcut sistemdeki birimlere memnuniyet birimlerinde yapılması istenenleri de ekleyerek daha aktif hale getirilmesi hem yeni bir personel ihtiyacının doğmasına engel olacak hem de oturmuş ve anlaşılmış bir sistemin hasta veya başvuran açısından da anlaşılmasının ve uygulanmasının kolay olacağı değerlendirilmektedir.

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