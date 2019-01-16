Sağlıkta önemli zirve; Milli sağlık endüstrisi konuşuldu!

Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Başkanvekili Prof.Dr.Serkan Topaloğlu, Sanayi ve Ticaret Bakanı Mustafa Varank'la görüştü.

Toplantı sonrası yapılan açıklamada sağlıkta millileşme, milli teknoloji ve milli sağlık endüstrisi üzerine detaylı bir görüşme gerçekleştirildiği bildirildi.