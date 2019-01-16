Sağlıkta şiddet bitmiyor: Muayene odasına izinsiz giren hasta hekimi darbetti

Göğüs Hastalıkları Polikliniği'ne gelen ve babasını muayene ettirmek isteyen M.F. iddiaya göre, randevu ve sıra numarası almadan başka bir hastanın muayenesi sırasında Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. N.U.'un odasına girdi.
M.F. kendisine, dışarı çıkıp sıra numarası alması gerektiğini söyleyen Dr. N.U'yu darbetti.
Hastanede müşahede altına alınan N.U'nun çekilen tomografisinde darp sonucu beyin travması yaşadığı belirtildi.
M.F. hastane polisi tarafından gözaltına alındı.
|İlan Tarihi
|Detay
|Kategori
|Tarih
|Etkinlik
|Kategori
|Yer
|19/01-19/01
|Akciğer Kanserinde Güncel Tedaviler Sempozyumu
|TIBBİ...
|ANKA
|17/01-19/01
|Ulusal Tüberküloz ve Göğüs Hastalıkları Kongresi
|GÖĞÜS...
|ANTA
|18/01-20/01
|İyi Klinisyenlik İçin İpuçları Toplantısı
|TIP EĞİTİMİ
|KIBR
|18/01-20/01
|TÜRK OFTALMOLOJİ DERNEĞİ 40. Kış Sempozyumu
|GÖZ...
|ESKİ
|07/02-09/02
|2. Hematolojil Nadir Hastalıklar Kongresi
|HEMATOLOJİ
|KIBR
|07/02-09/02
|4. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Aile Hekimliği Kongresi
|AİLE...
|İZMİ
|08/02-09/02
|8. Atriyal Fibrilasyon Zirvesi
|KARDİYOLOJİ
|ANTA