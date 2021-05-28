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Sağlıkta şiddet değil vahşet! Ankara'da doktora bıçaklı saldırı
ANKARA Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Dr. Ertan İskender, poliklinikte hastası Bayram N. tarafından uğradığı bıçaklı saldırıda yaralandı. 
Sağlıkta şiddet değil vahşet! Ankara'da doktora bıçaklı saldırı
28 Mayıs 2021 00:24 -
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ANKARA-Olay, akşam saatlerinde Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin poliklinik bölümünde meydana geldi. Ortopedi Asistanı Dr. Ertan İskender, poliklinikte hasta muayene ettiği sırada hastaneye gelerek taşkınlık yapan hastası Bayram N.'yi uyardı. Bayram N., üzerindeki bıçağı çıkararak İskender'i elinden ve belinden bıçakladı. Yaralanan Ertan İskender, hastanenin acil servisine götürülerek tedaviye alındı. Doktorun hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Bıçaklı saldırgan Bayram N. ise hastanenin güvenlik görevlileri tarafından etkisiz hale getirilip, çağrılan polis ekiplerine teslim edildi.

Gözaltına alınan Bayram N.'nin, bir kaç haftadır herhangi bir rahatsızlığı olmamasına rağmen hastaneye gelip, taşkınlık yaptığı belirtildi.  Bayram N.'nin, bugün de aynı şekilde hastanede bağırarak taşkınlık yaptığı, doktorun uyarması üzerine de bıçakla saldırdığı öğrenildi. 

 

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca şu bilgileri paaylaştı:

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde asistan hekimimiz Ertan İskender bir hastanın saldırısına uğrayarak elinden ve belinden yaralandı. Bıçaklı saldırıya uğrayan hekimimiz şu an ameliyatta. Durumu yakından takip ediyorum. Şifa veren eli kesmeye çalışmanın affı mümkün değil.

Saldırıya uğrayan meslektaşım Ertan İskender’in ameliyatı başarıyla tamamlandı. Kendisiyle konuştum, durumu iyi. Saldırgan adli işlemler için polis gözetiminde. Konunun sonuna kadar takipçisi olacağım. Canımızı emanet ettiğimiz hekimlerimizin hak ve emniyeti bize emanet.

 

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