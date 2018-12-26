Sağlıkta şiddet durulmuyor: İşte 2018 yılı sağlık çalışanına şiddet haberleri

Sağlık çalışanları bu yıl da sağlıkta şiddeti sona erdirecek yasal uygulamayı dört gözle beklerken sağlıkta şiddet olayları yaşanmaya devam etti. Öyle ki hekimin başında kaldırım taşının kırılmasına bile şahit oldu tıp dünyası. Yeni yılda sağlıkta şiddeti sona erdirecek yasal düzenlemelerin getirecekleri beklenirken 2018'te sağlık çalışanlarının maruz kaldığı fiziksel ve psikolojik saldırıları sizler için derledik.

Bahçelievler'deki özel bir hastanede çalışan psikiyatri uzmanı doktor Fikret Hacıosman'ı silahla yaralayan şüpheli gözaltına alındı. Dr. Fikret Hacıosman yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Dün akşam saatlerinde Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinde bir komiser yakınını kaybetmesi sonucu yoğun bakım katındaki sağlık personeli korku dolu anlar yaşadı

İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki Bostanlı 4 Nolu Aile Sağlığı Merkezinde (ASM) görevli doktorun, bir hasta yakını tarafından darbedilmesine ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Avukat olan bir kişinin yakınına antibiyotik yazılmadığı gerekçesiyle ASM'ye gelerek burada görevli hekimi darbetmesiyle ilgili İzmir Tabip Odası ve sivil toplum kuruluşlarından üyeler, merkez önünde toplanarak basın açıklaması yaptı.

İstanbul'da bu hafta üç farklı acil serviste üç şiddet olayı yaşandı. 2 kişinin öldüğü, biri doktor iki kişinin de yaralandığı bu olaylar, acil servislerdeki güvenlik sorunlarına dikkat çekiyor

Samsun'da bir hastanede doktorun yüzüne tekme atma atan ve güvenlik görevlisine saldıran şahsın bu anları güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Doktorun burun ve uyluk kemiği kırılırken Sağlık Bakanlığı magandaların yakalandığını açıkladı. Bakanlığın açıklamasına göre zanlılardan biri daha önce bir polisin bıçaklanması olayına karıştığı için tutuklandı

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı ve Başhekimliği, hastanede yoğun bakım ünitesindeki bir hastanın vefat haberini alan yakınlarının zorla içeriye girmesi ve beyin cerrahisi asistanı iki doktoru darp edip daha sonra kaybettikleri yakınlarına zorla elektroşok yaptırdı.

Şanlıurfa Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde pediatri asistanına kaldırım taşıyla saldıran hasta yakınları, Dr. Bahattin Ahmet Yalçın'ı ağır yaraladı. Acil BT'si çekilen doktorun yoğun bakımda tedaviye alındı

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli Doç. Dr. Aytekin Kaymakçı, bir hasta yakınının saldırısı sonucu yaralandı

Elazığ’da yakınları ölen şahıslar, yoğun bakımın kapsını kırarak hastane personeli ve doktora saldırdı

Balıkesir'in Bandırma ilçe Devlet Hastanesi acil servis doktorunun, bir hasta yakını tarafından darp edildiği iddia edildi.

Şanlıurfa'da, mesai bitiminde hastaneden çıkan doktor Ebru Kılıç'a saldırdığı belirlenen A.S., yakalandı. A.S.'nin İzmir'de askerlik görevini yaptığı, memleketi Şanlıurfa'ya izinli geldiği ve çürük raporu alamadığı için doktora saldırdığı belirtildi

Samsun’da muayene olmak isteyen bir kadın, sağlık merkezindeki kadın doktoru ve ebeyi darp ederek yaraladı.

MARDİN'in Midyat İlçe Devlet Hastanesi'nde görev yapan göz doktoru Yaşar Dağ, doktor olan eşini almak için gittiği sağlık merkezinde, hasta yakınları tarafından şiddete uğradı. Hastanede tedaviye alınan göz altı ve burun kemiği ile el parmağı kırılan Yaşar Dağ, tedaviye alınırken, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı

İzmir'de polise başvuran 112 Acil Servis görevlisi kadın, ambulansla taşıdıkları bir hastanın arkadaşı tarafından darbedilerek saçlarının yolunduğu iddiasıyla şikayetçi oldu

Siirt'te kadın doğum uzmanını darbettiği iddia edilen bir hasta yakını gözaltına alındı

Samsun'un Bafra ilçesinde özel bir hastanede görevli üroloji uzmanı ve bir hastanın ameliyatı konusunda tartıştığı meslektaşının kendisini darbettiği iddiasıyla şikayetçi olan Opr. Dr. Hacı Bekir Genişer, hukuk mücadelesini sürdüreceğini belirtti

Antalya'da randevu alarak İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Aysel Oktay'ın özel muayenehanesine gelen bir çift, bıçak zoruyla doktoru etkisiz hale getirip, elini ayağını ve ağzını bağladı. Şahıslar bilgisayar, cep telefonu ve hediyelik birkaç ziynet eşyasını çalıp kayıplara karışırken kadın doktor, sürünerek gittiği mutfakta bıçakla ayağındaki ipi kesip komşularından yardım istedi

Pratisyen Hekim Gökhan Arkan mesleğinin zorluklarını ilk günden yaşamış genç bir doktor. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu Gökhan Arkan’ın hekimliğin ilk günü neden istifa ettiğini anlattığı yazısı sosyal medyada geniş yankı buldu

Gebze İnönü ASM’de eşinin üzerinden ilaç yazdırmasına izin verilmeyen Nermin E. eşi Ergül E. birlikte tekrar sağlık ocağına geldi. Ergül E. sağlık ocağına baltalı saldırıda bulundu

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde, acil servise alkollü gelen V.K., kolunun incindiğini söyledi. V.K., koluna bakmak isteyen doktora sözlü saldırıda bulunurken, araya giren sağlık memuru Ayhan Meral’in (45) kolunu ısırdı. Meral, kuduz aşısı olurken, V.K. de emniyette ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı

Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi gören bir kadın hasta yaşamını yitirince, yakınları hastane çalışanları ile tartışıp, malzemelere zarar verdi.

Sağlık çalışanlarına şiddet bu kez ambulans içinde kendisini pansuman yapan sağlık memuruna, yaralı tarafından gerçekleştirildi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bingöl: Sağlıkta Dönüşüm Programı, hastaları müşteri haline getirdiği ve sağlık sistemini ticarileştirdiği için sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti arttırmıştır. Son 5 yılda sağlık çalışanlarına yönelik 46 bin 361 şiddet vakası kayıtlara geçmiştir.

Kamu Sağlık-Sen Genel Başkanı Ümit Karataş, Fırat Üniversitesi Hastanesi acil servisinde görevli doktor Çağrı Bozdemir'e hasta ile hasta yakınları tarafından gerçekleştirilen saldırıyı kınadığını bildirdi.

Antalya'da hastanede yaşamını yitiren İsmail Ç.'nin yakınları, kapıyı zorlayarak girdikleri yoğun bakım ünitesinde, görevli doktor ve 3 hemşireyi darbetti. Hasta yakınları, bir hemşirenin saçını çekip başını beton zemine vurarak bayılttı. Darp raporu alan sağlık çalışanları, saldırganlardan şikayetçi oldu.