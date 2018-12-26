SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Sağlıkta şiddet durulmuyor: İşte 2018 yılı sağlık çalışanına şiddet haberleri
Sağlık çalışanlarının yaşadığı şiddet olayları 2018 yılında da ne yazık ki durulmadı. Ameliyathane talanları, yakını ölen hasta yakınlarının doktora tehdidi-darbı, ilaç yazdıramayan (?) hasta yakınlarının kendilerine hak görerek hekime baskısı ve şiddeti...
Sağlıkta şiddet durulmuyor: İşte 2018 yılı sağlık çalışanına şiddet haberleri
26 Aralık 2018 - MEDİMAGAZİN
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Sağlık çalışanları bu yıl da sağlıkta şiddeti sona erdirecek yasal uygulamayı dört gözle beklerken sağlıkta şiddet olayları yaşanmaya devam etti. Öyle ki hekimin başında kaldırım taşının kırılmasına bile şahit oldu tıp dünyası. Yeni yılda sağlıkta şiddeti sona erdirecek yasal düzenlemelerin getirecekleri beklenirken 2018'te sağlık çalışanlarının maruz kaldığı fiziksel ve psikolojik saldırıları sizler için derledik.

İstanbul'da doktora silahlı saldırı...Doktoru başından vuran şüpheli gözaltına alındı!

Bahçelievler'deki özel bir hastanede çalışan psikiyatri uzmanı doktor Fikret Hacıosman'ı silahla yaralayan şüpheli gözaltına alındı. Dr. Fikret Hacıosman yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Gazi Tıp’taki olay tekrar hatırlattı: Hastanelere silahlı kişilerin girmesine engel olunmalı

Dün akşam saatlerinde Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinde bir komiser yakınını kaybetmesi sonucu yoğun bakım katındaki sağlık personeli korku dolu anlar yaşadı

Görüntüler ortaya çıktı! Avukattan antibiyotik yazmayan aile hekimine tekme, hakaret, ölüm tehdidi....

İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki Bostanlı 4 Nolu Aile Sağlığı Merkezinde (ASM) görevli doktorun, bir hasta yakını tarafından darbedilmesine ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Avukat olan bir kişinin yakınına antibiyotik yazılmadığı gerekçesiyle ASM'ye gelerek burada görevli hekimi darbetmesiyle ilgili İzmir Tabip Odası ve sivil toplum kuruluşlarından üyeler, merkez önünde toplanarak basın açıklaması yaptı.

Acil servislerde 2 gün içinde 3 şiddet vakası

İstanbul'da bu hafta üç farklı acil serviste üç şiddet olayı yaşandı. 2 kişinin öldüğü, biri doktor iki kişinin de yaralandığı bu olaylar, acil servislerdeki güvenlik sorunlarına dikkat çekiyor

İsyan ettiren görüntü! Şehir teröristlerinden doktorun yüzüne tekme!

Samsun'da bir hastanede doktorun yüzüne tekme atma atan ve güvenlik görevlisine saldıran şahsın bu anları güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Doktorun burun ve uyluk kemiği kırılırken Sağlık Bakanlığı magandaların yakalandığını açıkladı. Bakanlığın açıklamasına göre zanlılardan biri daha önce bir polisin bıçaklanması olayına karıştığı için tutuklandı

Hasta yakınları doktorları darp etti, ölen hastaya zorla elektroşok yaptırdı 

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı ve Başhekimliği, hastanede yoğun bakım ünitesindeki bir hastanın vefat haberini alan yakınlarının zorla içeriye girmesi ve beyin cerrahisi asistanı iki doktoru darp edip daha sonra kaybettikleri yakınlarına zorla elektroşok yaptırdı.

Doktora vahşi saldırı! Kaldırım taşıyla başına vurulan doktor yoğun bakımda!

Şanlıurfa Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde pediatri asistanına kaldırım taşıyla saldıran hasta yakınları, Dr. Bahattin Ahmet Yalçın'ı ağır yaraladı. Acil BT'si çekilen doktorun yoğun bakımda tedaviye alındı 

 

Bu kez yer İstanbul! Klinik şefinin kaşını yardılar!

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli Doç. Dr. Aytekin Kaymakçı, bir hasta yakınının saldırısı sonucu yaralandı

Ölüm haberini veren asistan doktora yoğun bakım kapısını kırıp saldırdılar

Elazığ’da yakınları ölen şahıslar, yoğun bakımın kapsını kırarak hastane personeli ve doktora saldırdı

Balıkesir'de acil servis önünde doktora saldırı... Beyaz kod verildi hastane polisi olaya müdahale etti

Balıkesir'in Bandırma ilçe Devlet Hastanesi acil servis doktorunun, bir hasta yakını tarafından darp edildiği iddia edildi.

Askere elverişsiz raporu alamayan şahıs kadın doktoru darp etti: Kasten yaralama suçundan tutuklandı

Şanlıurfa'da, mesai bitiminde hastaneden çıkan doktor Ebru Kılıç'a saldırdığı belirlenen A.S., yakalandı. A.S.'nin İzmir'de askerlik görevini yaptığı, memleketi Şanlıurfa'ya izinli geldiği ve çürük raporu alamadığı için doktora saldırdığı belirtildi

 

Bu sefer bir kadın, kadın doktoru ve ebeyi darp etti

Samsun’da muayene olmak isteyen bir kadın, sağlık merkezindeki kadın doktoru ve ebeyi darp ederek yaraladı.

Göz doktoru eşini almaya gittiği sağlık merkezinde darbedildi: 3 gözaltı

MARDİN'in Midyat İlçe Devlet Hastanesi'nde görev yapan göz doktoru Yaşar Dağ, doktor olan eşini almak için gittiği sağlık merkezinde, hasta yakınları tarafından şiddete uğradı. Hastanede tedaviye alınan göz altı ve burun kemiği ile el parmağı kırılan Yaşar Dağ, tedaviye alınırken, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı

Hasta yakını 112 görevlisi kadının saçlarını kopardı

İzmir'de polise başvuran 112 Acil Servis görevlisi kadın, ambulansla taşıdıkları bir hastanın arkadaşı tarafından darbedilerek saçlarının yolunduğu iddiasıyla şikayetçi oldu

Kadın doğum uzmanı darp edildi... Hasta yakını gözaltına alındı

Siirt'te kadın doğum uzmanını darbettiği iddia edilen bir hasta yakını gözaltına alındı

Samsun'da ameliyat gerekliliği tartışması: 'Bana 20-25 yumruk attı'

Samsun'un Bafra ilçesinde özel bir hastanede görevli üroloji uzmanı ve bir hastanın ameliyatı konusunda tartıştığı meslektaşının kendisini darbettiği iddiasıyla şikayetçi olan Opr. Dr. Hacı Bekir Genişer, hukuk mücadelesini sürdüreceğini belirtti

Doktora şiddetin arkası kesilmiyor: Randevulu gasp

Antalya'da randevu alarak İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Aysel Oktay'ın özel muayenehanesine gelen bir çift, bıçak zoruyla doktoru etkisiz hale getirip, elini ayağını ve ağzını bağladı. Şahıslar bilgisayar, cep telefonu ve hediyelik birkaç ziynet eşyasını çalıp kayıplara karışırken kadın doktor, sürünerek gittiği mutfakta bıçakla ayağındaki ipi kesip komşularından yardım istedi

Genç hekime 'sen öleceksin' dediler... İlk gününde istifa ettirdiler!

Pratisyen Hekim Gökhan Arkan mesleğinin zorluklarını ilk günden yaşamış genç bir doktor. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu Gökhan Arkan’ın hekimliğin ilk günü neden istifa ettiğini anlattığı yazısı sosyal medyada geniş yankı buldu

Eşine ilaç yazdırmasına izin verilmeyen şahıs Aile Sağlığı Merkezine baltayla saldırdı

Gebze İnönü ASM’de eşinin üzerinden ilaç yazdırmasına izin verilmeyen Nermin E. eşi Ergül E. birlikte tekrar sağlık ocağına geldi. Ergül E. sağlık ocağına baltalı saldırıda bulundu

Hasta sağlık çalışanının kolunu ısırdı...İfadesi alındı sonra serbest bırakıldı

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde, acil servise alkollü gelen V.K., kolunun incindiğini söyledi. V.K., koluna bakmak isteyen doktora sözlü saldırıda bulunurken, araya giren sağlık memuru Ayhan Meral’in (45) kolunu ısırdı. Meral, kuduz aşısı olurken, V.K. de emniyette ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı

Tedavi gören hasta hayatını kaybetti... Hasta yakınları hastaneyi talan etti

Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi gören bir kadın hasta yaşamını yitirince, yakınları hastane çalışanları ile tartışıp, malzemelere zarar verdi.

Sağlık çalışanı ambulansta şiddeti yaşadı... Müdahale ettiği hasta parmağını ısırdı

Sağlık çalışanlarına şiddet bu kez ambulans içinde kendisini pansuman yapan sağlık memuruna, yaralı tarafından gerçekleştirildi.

Son 5 yılda sağlık çalışanlarına 46 bin 361 şiddet vakası

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bingöl: Sağlıkta Dönüşüm Programı, hastaları müşteri haline getirdiği ve sağlık sistemini ticarileştirdiği için sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti arttırmıştır. Son 5 yılda sağlık çalışanlarına yönelik 46 bin 361 şiddet vakası kayıtlara geçmiştir.

Acil serviste doktora saldırı: Kamu Sağlık-Sen acilen cezalandırma talep etti

Kamu Sağlık-Sen Genel Başkanı Ümit Karataş, Fırat Üniversitesi Hastanesi acil servisinde görevli doktor Çağrı Bozdemir'e hasta ile hasta yakınları tarafından gerçekleştirilen saldırıyı kınadığını bildirdi.

Babamı siz öldürdünüz deyip dehşet yaşattılar: Hemşirenin kafasını betona vurup bayılttılar

Antalya'da hastanede yaşamını yitiren İsmail Ç.'nin yakınları, kapıyı zorlayarak girdikleri yoğun bakım ünitesinde, görevli doktor ve 3 hemşireyi darbetti. Hasta yakınları, bir hemşirenin saçını çekip başını beton zemine vurarak bayılttı. Darp raporu alan sağlık çalışanları, saldırganlardan şikayetçi oldu.

 

Anahtar Kelimeler:

saglikta siddet

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
Yedikule Göğüs HastalıklarıTÜBİTAK TÜBA Prof. Dr. Hasan MandalSağlıkta şiddettıp fakültesi Nuh Nazi Yazgan ÜniversitesiDicle Üniversitesi Tıp Fakültesi laparoskopi Doç. Dr. Mehmet Sıddık EvsenÜrün Takip Sistemi Emine Alp MeşeÖzgür Özen diş hekimiLokman Hekim Van Hastanesi Güroymak Devlet Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Doç. Dr. Halil Başelsağlıkta şiddet silah Gazi tıp Uzakdoğu Üniversitesi Alexander Kaganski kemoterapi Erzurum Teknik Üniversitesi TÜBİTAK KOSGEBDr. Sadi Konuk hastane yangını yangın solunum yolu enfeksiyon antibiyotik Estetik Cerrahi Prof. Dr. İsmail KuranCambridge Kanser Araştırma Enstitüsü Karen Vousden kanserGreg Hannon kanser tedavisiyerli ilaç ilaç ruhsatlandırma Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu sedapfetoahef aile sagligi merkezi kira sözleşmesi
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan TarihiDetayKategori
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
TarihEtkinlikKategoriYer
14/03-17/034. Uluslararası Antalya Aile Hekimliği KengresiAİLE...ANTA
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.