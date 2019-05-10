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'Sağlıkta şiddet insan haklarını ihlal demektir'
Trakya Üniversitesi (TÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Özgül Erol, son yıllarda sağlık çalışanlarına karşı şiddet olaylarına tanık olunduğunu belirterek, "Bu durum insan haklarını ihlal etmek demektir. Hemşireler, fiziksel ve ruhsal olarak sağlıklı olur, işyerlerinde mutlu olursa bu memnuniyet hasta bakımına da yansıyarak hasta ve ailelerini de mutlu eder." dedi.
'Sağlıkta şiddet insan haklarını ihlal demektir'
10 Mayıs 2019 - AA
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Edirne’de, Ebe ve Hemşireler Günü dolayısıyla tören düzenlendi. 

Atatürk Anıtı'nda düzenlenen tören, çelenklerin sunumu, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

 

Sağlıkta şiddet raporunda çarpıcı sonuç: Şiddet en çok hasta yakını tarafından ve giderek artıyor 

Törende konuşan TÜ Hemşirelik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Erol, hemşireler ve ebelerin 7 gün 24 saat boyunca hasta ve yakınlarıyla birlikte olduğunu, toplumun sağlık kalitesini yükseltmek için mücadele ettiğini söyledi.

'Sağlıkta şiddeti birlikte durduralım' 

"Hemşireler hayata dokunarak yaşamları kurtarır" diyen Prof. Dr. Erol, şöyle devam etti:

"Ülkemizde 2018 yılı verilerine göre 247 bin civarında hemşire görev yapmaktadır. Uluslararası Hemşireler Birliği 2019 yılı temasını 'Herkes İçin Sağlıkta Hemşireler Öncü Bir Ses' olarak belirlemiştir. Ama maalesef son yıllarda sağlık çalışanlarına karşı şiddet olaylarına tanık olmaktayız. Bu durum insan haklarını ihlal etmektedir. Şiddetin her türlüsünü kınıyoruz. Hemşireler, fiziksel ve ruhsal olarak sağlıklı olur, işyerlerinde mutlu, huzurlu, güvenli ortamlarda çalışırlarsa bu memnuniyet hasta bakımına da mutlaka yansıyarak hasta ve ailelerini de mutlu eder."

Sağlıkta şiddet durulmuyor: İşte 2018 yılı sağlık çalışanına şiddet haberleri 

Edirne Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan da hemşire ve ebelerin kutsal bir görevi yerine getirdiğini dile getirdi.

Sağlık hizmetlerinin bir ekip işi olduğunu ifade eden Kalkan, "Hemşirelik ve ebelik bu ekip hizmetinin olmazsa olmazıdır. Ülkenin en zor ulaşılan yerlerinde bazen hastalıklarla bazen de cehaletle savaş vermişlerdir. Hiç bir meslek yok ki toplumun gözünde bu kadar değerli olsun." diye konuştu.

Şiddete hasta bakışı: Sağlıkta şiddet sorun çözmüyor 

 

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1) sağlıkta (şiddet)
10.05.2019 11:13:04
Bir zamanlar televizyon reklamında bir slogan vardı, "aklından bile geçirme" diye. Maganda, psikopat, sosyopat kılığında şiddet uygulayan yaratık bu hale getirilinceye kadar sorgusuz sualsiz tıkacaksın kodese, tımarhaneye.... Mahkeme sonra....
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