Sağlıkta şiddet raporu: Aralık ayında 24 olay kayda geçti

Sağlıkta Şiddet Raporu'nun aralık ayı sonuçlarını yayımlayan sendika, sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin geçen ay da yaşandığına dikkati çekti.

Aralık ayında sağlık birimlerinde kamuoyuna yansıyan 24 şiddet olayının meydana geldiği belirtilerek, şu bilgiler paylaşıldı:

"Yaşanan 24 şiddet olayına sebebiyet veren 34 saldırgan, 40 sağlık çalışanını mağdur etti. Olayların 16'sı hastanelerde, 2'si aile sağlığı merkezlerinde, 6 olay da saha çalışmalarında gerçekleşti. Bunların 16'sı hasta ve hasta yakınları, 4'ü yöneticiler, 4'ü de kendini bilmez kimselerce yapıldı. 24 olayın 20'si hem sözlü hem fiili, 4'ü ise sözlü olarak yaşandı. Olaylarda 15 şahıs ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. 6 şahıs için tutuklama kararı verildi, 9 kişi hakkında da hiçbir işlem yapılmadı, 1 kişi hakkında görevden el çektirilme kararı verildi, 3 kişi hakkında ise yakalama kararı çıkartıldı."

- "Atılacak her adımın destekçisi olmaya hazırız"

Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, sağlık ve şiddet kelimelerini bir arada kullanmaktan hicap duyduklarını belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu: