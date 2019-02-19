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Sağlıkta şiddet raporunda çarpıcı sonuç: Şiddet en çok hasta yakını tarafından ve giderek artıyor
Sağlık alanında çalışan meslek gruplarının iş yeri şiddeti ile karşılaşma oranını belirlemek amacıyla bir araştırma gerçekleştirildi. Çalışmada yaşamı boyunca şiddete uğrama oranı yüzde 72.6, son 12 ayda şiddete maruz kalma oranı ise yüzde 72.4 olarak görüldü. Araştırma sonucuna göre şiddetin en fazla hasta yakını ve erkekler tarafından uygulandığı ortaya çıktı
Sağlıkta şiddet raporunda çarpıcı sonuç: Şiddet en çok hasta yakını tarafından ve giderek artıyor
19 Şubat 2019 - MEDİMAGAZİN
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MEDİMAGAZİN- Kocaeli’nde sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin bulgularını içeren bir araştırma yayımlandı. Araştırma makalesinde önce şiddetin tanımına yer vererek toplumdaki ‘şiddet’  sınırı belirleniyor. “Dünya Sağlık Örgütü’ne (DSÖ) göre ise şiddet, fiziksel saldırı, cinayet, sözel saldırı, duygusal, cinsel veya ırksal taciz olarak tanımlanmaktadır” ifadesi kullanılan çalışmaya 270 sağlık çalışanının katıldığı belirtildi.

Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı 2. ve 3. basamak 10 devlet hastanesi ve 2 Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi olmak üzere toplam 12 sağlık kuruluşunda Aralık 2009 ile Mart 2010 tarihleri arasında gerçekleştirildiği belirtilen araştırmaya katılanların yüzde 5.6’sını hekim, yüzde 79.3’ünü hemşire (hemşire+ebe+sağlık memuru) ve yüzde 15.2’sini diğer (yönetici, sağlık teknisyeni, eczacı, diyetisyen vb.) sağlık çalışanlarının oluşturduğu kaydedildi.

Çalışma süresince yüzde 70'den fazlası şiddete maruz kalıyor 

Sağlık çalışanlarının yüzde 72.6’sının sağlık sektöründe çalıştıkları süre boyunca herhangi bir şiddet türüne maruz kaldığı ve son 12 ay içerisinde de yüzde 72.4’ünün şiddete uğradığı, yüzde 47.8’inin şiddet olayına şahit olduğu belirtildi.

 İş yaşamı boyunca şiddete uğrayan sağlık çalışanlarının yüzde 15.8’inin fiziksel şiddete, yüzde 98.5’inin sözel şiddete, yüzde 24’ünün zorbalığa (bullying)/psikolojik tacize (mobbing) ve yüzde 6.1’inin cinsel tacize uğradığı ortaya çıktı.

Şiddete maruz kalan sağlık çalışanlarına iş yaşamları boyunca hangi tür şiddete hangi cinsiyet grubu tarafından maruz kaldıkları sorulduğunda ise birden fazla seçenek işaretlenerek; fiziksel şiddet yüzde 12.2, sözel şiddet yüzde 59.7, zorbalık/psikolojik taciz yüzde 12.8 ve cinsel tacizin yüzde 3.6 erkekler tarafından daha fazla uygulandığı bulgusuna varıldı.

En çok şiddet hasta yakınından

Şiddete maruz kalan sağlık çalışanlarına hangi tür şiddete kim tarafından maruz kaldıkları sorulduğunda; fiziksel şiddete maruz kalanların yüzde 11.2’sinin hasta, yüzde 9.7’sinin hasta yakını tarafından; sözel şiddete maruz kalanların yüzde 89.9’unun hasta yakını tarafından; zorbalık/psikolojik tacize maruz kalanların yüzde 17.9’unun yönetici tarafından; cinsel tacize maruz kalanların yüzde 3.1’inin hasta tarafından şiddete uğradığı belirtilen araştırma şiddette hasta yakını profilini gözler önüne seriyor.  

Sağlık çalışanının şiddeti rapor etmeme nedeni: Gereksiz bulmak

Çalışmada katılımcıların şiddet olayını rapor etmeme nedeni olarak “Gereksiz buldum” diyenlerin oranı yüzde 73.8, “Negatif sonuçlarından korktum” diyenlerin oranı yüzde 51.3, “Mesleğimin bir parçası olarak düşündüm” diyenlerin oranı ise yüzde 12.5 olarak belirtildi.

Şiddet olaylarının giderek arttığı kaydedilen araştırma çalışmasında “ Toplumda yaygınlaşma eğilimi gösteren şiddet eylemleri sağlık kurumlarını da ciddi biçimde etkilemekte ve çalışanların tükenmişliğine ve verimsizliğine neden olmaktadır.” bilgisi paylaşıldı.

 Mevcut çalışmada sağlık çalışanlarının 4/3’ünün çalışma hayatı boyunca işyerinde şiddete uğradığı; sözel ve fiziksel şiddetin daha çok hasta ve hasta yakınları tarafından uygulandığı, özellikle erkeklerin daha çok şiddet uyguladığı belirlenen araştırmada şiddet ile ilgili farkındalığının artırılmasının önemli olduğu kaydedildi.

Bu çalışma Kocaeli Derince Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Reanimasyon Yoğun Bakım Ünitesinden Oya Çamcı ve arkadaşları tarafından Psikiyatri Hemşireliği Dergisinde yayımlandı. 

Sağlık Bakanı: Şiddette mahkumiyetin olabilirliğiyle ilgili çalışma yapılıyor 

 

Anahtar Kelimeler:

saglikta siddet saglik calisani hekim defansif tip

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People
18
1) cd (Doktor)
19.02.2019 15:28:27
Sağlıkta diğer rahatsızlık unsuru doktorlara çıkarılan tazminatlardır. Öyle tazminatlara hükmediliyor ki ödenmesi ihtimal dışı. Örneğin tren kazasında ölen bir vatandaşa çıkan tazminat 100 bin bile değilken hastanede ölen kişi için trilyonluk tazminata hükmediliyor. Hekim sigortaları tazminatları karşılamaktan uzak. Bu durumda doğal olarak hekimler riskten kaçıyor. Oysa hekimin dünyası sayısız ve ön görülemeyen risklerle dolu. Bir ömür boyu kazanılanı, bir mahkeme kararı ile tüketen doktorlar var. O da eğer elde avuçta varsa. Son yıllarda hekimlik kazanç mesleği değil, geçim mesleğine dönüştü. Dolayısıyla tazminatların ödenmesi de mümkün değil bir çok hekim açısından. Bu açıdan baktığımız zaman belki de en acımasız uygulama tazminat hükümlerinde yaşanıyor. Gelişmiş, medeni, adil ülkelere baktığımızda tazminat ve cezaların gelir durumuna göre uygulandığını görüyoruz ki herhalde vicdanları rahatlatacak olan sistem de budur. Sigorta mevzuat ve uygulamasında bir an önce gereken düzenleme yapılmazsa risk alan doktor sayısı daha da azalacaktır.
People
11
2) Baydın sinal (Narkozcu)
19.02.2019 13:26:03
Almanyada doktorlar hasta yakınından şiddet gördü diye şikayet etmez. Umarım stresinizi atabildiniz diye gönül alır. Nefsini arıtmış yüce insanlar hepsi.
People
13
3) A (İ)
19.02.2019 13:20:03
Dövenin yanina kalıyor. Niye azalsın ki şiddet?
People
14
4) Hasan Akdemir (Nöroloji Uzmanı)
19.02.2019 12:38:08
Bizim hastalarla pek problemimiz olmuyor, mesele genelde kraldan çok kralcı olan yakınlarından kaynaklanıyor. Yaptıkları efeliklerin hastalarına olan ilgi ve alakayı artıracağını zannedenler, bazen sağlık çalışanlarının yüzlerine gülüp GEREKENİ değil de yakınlarının EMRETTİKLERİNİ yaparak bile kendilerini ve hastalarını cezalandırabileceğini farketmiyorlar. Yine Gazali burada kendisini gösteriyor : “ BU ÖYLE BİR SUÇTUR Kİ CEZASI İÇİNDEDİR “ .
People
16
5) mustafa serdar (op,dr)
19.02.2019 11:51:56
Şiddetin cezası yok,mahkeme önümüzdeki 5 yıl bir daha doktor dövme,döversen sana ceza veririm diyerek hükmün açıklanmasını geriye bırakıyor,hasta yakını da 5 yıl çabuk geçer diyor ya da gerekirse bizim amca oğlu benim yerime döver diyor,dayak yerseniz de o güne kadar sohbet etme imkanı bulamadığınız başhekim,müdür,başhemşire yanınıza gelip bu insanların cahil olduğunu,aynı zaman da iktidar partisinin önemli bir isminin yakını olduğunu,zaten şikayet etseniz de bir şey çıkmayacağını hatırlatırlar.
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