Sağlıkta şiddet raporunda çarpıcı sonuç: Şiddet en çok hasta yakını tarafından ve giderek artıyor

MEDİMAGAZİN- Kocaeli’nde sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin bulgularını içeren bir araştırma yayımlandı. Araştırma makalesinde önce şiddetin tanımına yer vererek toplumdaki ‘şiddet’ sınırı belirleniyor. “Dünya Sağlık Örgütü’ne (DSÖ) göre ise şiddet, fiziksel saldırı, cinayet, sözel saldırı, duygusal, cinsel veya ırksal taciz olarak tanımlanmaktadır” ifadesi kullanılan çalışmaya 270 sağlık çalışanının katıldığı belirtildi.

Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı 2. ve 3. basamak 10 devlet hastanesi ve 2 Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi olmak üzere toplam 12 sağlık kuruluşunda Aralık 2009 ile Mart 2010 tarihleri arasında gerçekleştirildiği belirtilen araştırmaya katılanların yüzde 5.6’sını hekim, yüzde 79.3’ünü hemşire (hemşire+ebe+sağlık memuru) ve yüzde 15.2’sini diğer (yönetici, sağlık teknisyeni, eczacı, diyetisyen vb.) sağlık çalışanlarının oluşturduğu kaydedildi.

Çalışma süresince yüzde 70'den fazlası şiddete maruz kalıyor

Sağlık çalışanlarının yüzde 72.6’sının sağlık sektöründe çalıştıkları süre boyunca herhangi bir şiddet türüne maruz kaldığı ve son 12 ay içerisinde de yüzde 72.4’ünün şiddete uğradığı, yüzde 47.8’inin şiddet olayına şahit olduğu belirtildi.

İş yaşamı boyunca şiddete uğrayan sağlık çalışanlarının yüzde 15.8’inin fiziksel şiddete, yüzde 98.5’inin sözel şiddete, yüzde 24’ünün zorbalığa (bullying)/psikolojik tacize (mobbing) ve yüzde 6.1’inin cinsel tacize uğradığı ortaya çıktı.

Şiddete maruz kalan sağlık çalışanlarına iş yaşamları boyunca hangi tür şiddete hangi cinsiyet grubu tarafından maruz kaldıkları sorulduğunda ise birden fazla seçenek işaretlenerek; fiziksel şiddet yüzde 12.2, sözel şiddet yüzde 59.7, zorbalık/psikolojik taciz yüzde 12.8 ve cinsel tacizin yüzde 3.6 erkekler tarafından daha fazla uygulandığı bulgusuna varıldı.

En çok şiddet hasta yakınından

Şiddete maruz kalan sağlık çalışanlarına hangi tür şiddete kim tarafından maruz kaldıkları sorulduğunda; fiziksel şiddete maruz kalanların yüzde 11.2’sinin hasta, yüzde 9.7’sinin hasta yakını tarafından; sözel şiddete maruz kalanların yüzde 89.9’unun hasta yakını tarafından; zorbalık/psikolojik tacize maruz kalanların yüzde 17.9’unun yönetici tarafından; cinsel tacize maruz kalanların yüzde 3.1’inin hasta tarafından şiddete uğradığı belirtilen araştırma şiddette hasta yakını profilini gözler önüne seriyor.

Sağlık çalışanının şiddeti rapor etmeme nedeni: Gereksiz bulmak

Çalışmada katılımcıların şiddet olayını rapor etmeme nedeni olarak “Gereksiz buldum” diyenlerin oranı yüzde 73.8, “Negatif sonuçlarından korktum” diyenlerin oranı yüzde 51.3, “Mesleğimin bir parçası olarak düşündüm” diyenlerin oranı ise yüzde 12.5 olarak belirtildi.

Şiddet olaylarının giderek arttığı kaydedilen araştırma çalışmasında “ Toplumda yaygınlaşma eğilimi gösteren şiddet eylemleri sağlık kurumlarını da ciddi biçimde etkilemekte ve çalışanların tükenmişliğine ve verimsizliğine neden olmaktadır.” bilgisi paylaşıldı.

Mevcut çalışmada sağlık çalışanlarının 4/3’ünün çalışma hayatı boyunca işyerinde şiddete uğradığı; sözel ve fiziksel şiddetin daha çok hasta ve hasta yakınları tarafından uygulandığı, özellikle erkeklerin daha çok şiddet uyguladığı belirlenen araştırmada şiddet ile ilgili farkındalığının artırılmasının önemli olduğu kaydedildi.

Bu çalışma Kocaeli Derince Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Reanimasyon Yoğun Bakım Ünitesinden Oya Çamcı ve arkadaşları tarafından Psikiyatri Hemşireliği Dergisinde yayımlandı.