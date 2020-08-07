Sağlıkta şiddet: Temmuz ayında 22 sağlık çalışanı darp edildi

Sağlık-Sen'in hazırladığı sağlıkta şiddet olayları raporunda, kamu veya özel sağlık hizmetlerinin sunumunda şiddetin, temmuz ayında da hızından pek bir şey kaybetmediği belirtildi.

Sağlık çalışanlarının kutsal görevlerini yine şiddetin gölgesinde geçirme mecburiyetinde kaldıklarına dikkat çekilen raporda, sağlık emekçilerinin öteden beri çok yoğun bir iş yükünün bulunduğu aktarıldı.

Raporda, zorlu pandemi mücadelesinin bu iş yükünü daha da artırdığı ifade edildi.

Raporda ayrıca, bu ağır yükün, sağlık birimlerinde kol gezen şiddet korkusu nedeniyle tüm çalışanların daha fazla belini büktüğünün, psikolojilerini bozduğunun ve onları meslekten soğuttuğunun altı çizildi.

Bu durumun kabul edilmesinin mümkün olmadığı aktarılan raporda sessiz kalmanın, görmezden gelmenin, hafife almanın veyahut geçiştirmenin de doğru olmadığı vurgulandı.

"13 saldırgan tutuklandı"

Raporda, temmuz ayında meydana gelen 14 şiddet olayında 22 sağlık çalışanının mağdur olduğu bildirildi.

Yaşanan olayların 8 fiili, 2 sözlü, 3 fiili ve sözlü, bir taciz şeklinde yaşandığı bilgisi verilen raporda, şiddet vakasının 7'sini bizzat hastaların, 5'ini hasta yakınlarının ve 2'sini de diğer kimselerin oluşturduğu kaydedildi.

Raporda, 21 şiddet failinden 8'inin ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldığı, 13 saldırganın ise tutuklandığı bilgisi verildi.

Vakaların 6'sının hastanelerde, 2'sinin aile sağlığı merkezlerinde, 6'sının da saha çalışmalarında gerçekleştiği aktarılan raporda, şunlar kaydedildi: