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Sağlıkta şiddet tepkisi: 'Sağlıkta kalite artırmanın ana hedefi içi boşaltılmış hasta memnuniyeti olmamalıdır'
15. Uludağ İç Hastalıkları Kış Kongresi ve 4. Bursa Aile Hekimliği Kongresi’nde sağlık çalışanlarına yönelik şiddete dikkat çekildi
Sağlıkta şiddet tepkisi: 'Sağlıkta kalite artırmanın ana hedefi içi boşaltılmış hasta memnuniyeti olmamalıdır'
04 Mart 2019 - Dünya Gazetesi
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Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı ve Bursa Aile Hekimliği Derneği tarafından düzenlenen kongrede konuşan Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu Başkanı Dr. Özlem Sezen, sağlık çalışanlarına yönelik şiddete dikkat çekti.

Sezen, “Sağlık çalışanlarına yönelik şiddette bakıldığında en öne çıkan sebepler hasta memnuniyeti bahane edilerek yapılan usulsüz taleplerdir. Sağlıkta kalite artırmanın ana hedefi içi boşaltılmış hasta memnuniyeti olmamalıdır. Sağlıkta şiddeti görmezden gelmek, hekimlerin tükenişini hızlandırmaktadır. Şiddete karşı uygulanabilir, caydırıcı, ertelenmeyen cezalar acilen yasalaştırılmalıdır. Son yaşanan olaylarda sosyal medya üzerinden yapılan yorumlar toplumsal linçin örnekleridir. Savcılarımızı da buradan bu konu ile ilgili Göreve davet ediyoruz” dedi.

 

Anahtar Kelimeler:

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