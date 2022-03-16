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Sağlıkta şiddet ve malpraktise ilişkin kanun teklifi TBMM'ye sunuldu.. İşte teklif edilen 17 madde!
Kadına yönelik şiddet, sağlıkta şiddet ve malpraktise ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu
Sağlıkta şiddet ve malpraktise ilişkin kanun teklifi TBMM'ye sunuldu.. İşte teklif edilen 17 madde!
16 Mart 2022 16:36 - AA Adem Balta
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MEDİMAGAZİN- Sağlıkta şiddet ile malpraktisin yanı sıra kadına şiddetin önlenmesine ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu.

YENİ KANUN NE GETİRECEK?
Sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan personele karşı görevleri sırasında veya görevleri dolayısıyla işlenen kasten yaralama suçu, katalog suçlar kapsamına alınacak.

SORUŞTURMA İZNİ MESLEKİ SORUMLULUK KURULUNA BAĞLANIYOR
Düzenlemeyle, hem kamu kurum ve kuruluşlarında, hem de özel sağlık kurum ve kuruluşları ile vakıf üniversitelerinde görev yapan sağlık çalışanları hakkında, sağlık mesleğinin icrası kapsamında yaptıkları muayene, teşhis ve tedaviye ilişkin tıbbi işlem ve uygulamalar nedeniyle soruşturma yapılabilmesi Sağlık Bakanlığı bünyesinde kurulan Mesleki Sorumluluk Kurulunun iznine bağlanacak.


HEKİMLERE RÜCUDA YETKİ DE MESLEKİ SORUMLULUK KURULUNDA
Kamu kurum ve kuruluşları ile Devlet üniversitelerinde görev yapan sağlık çalışanlarının sağlık mesleğinin icrası kapsamında yaptıkları muayene, teşhis ve tedaviye ilişkin tıbbi işlem ve uygulamalarından kaynaklı zararların tazmini için açılan davalar sonucunda Devlet tarafından ödenen tazminatın ilgilisine rücusu bakımından Mesleki Sorumluluk Kuruluna yetki verilmekte ve bu Kurulun yapacağı değerlendirme sonucunda rücusuna karar verilen miktar bakımından ilgili sağlık çalışanına dönülmesi sağlanmaktadır.

İşte Kanun Teklifi maddeleri:

 

Anahtar Kelimeler:

saglik calisanlari tbmm saglikta siddet kanun teklifi

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1) Dr mü (Uzm dr)
16.03.2022 17:39:37
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2) Yaşar Öztürk (emekli hekim)
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