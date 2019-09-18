‘Sağlıkta Şiddet Yasası Meclis’in yeni yasama yılında ilk gündemi olmalıdır’

Bursa'da hastaneye dişini çektirmek için gelen bir kişi, doktor üçüncü kez uyuşturucu enjeksiyon yapmadığı için diş hekimini bıçakla yaraladı.Yaralanan ve hayati tehlikesi bulunan diş hekimi tedavi altına alındı.

Konu ile ilgili yazılı açıklama yapan Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Zekiye Bacaksız

sağlık emekçilerinin, can güvenliği içinde görevlerini yerine getirebilecekleri çalışma ortamları kalmadığını belirterek “Siyasi iktidar çözüm üretmek için daha kaç sağlık çalışanının ölmesini beklemektedir.” diye sordu.

Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarında saldırgan ya serbest bırakılmakta ya da bir süre sonra açılan dosyanın kapatıldığına dikkat çelen Bacaksız; “Sağlıkta şiddetin giderek artmasında; şiddete ortam hazırlayan sağlık politikaları kadar, siyasi iktidarın konuya kulak tıkayan tavrı da etken olmaktadır. Siyasi iktidar, sağlıkta şiddete kalıcı ve gerçekçi çözümler üretmemektedir. “ ifadelerini kullandı.

Genel Sağlık-İş olarak, siyasi iktidara defalarca çözüm üretme konusunda çağrıda bulunduklarını belirten Bacaksız açıklamasını şu sözlerle sürdürdü:

“Siyasi iktidar “kınama” mesajlarının ötesine geçememiştir. Siyasi iktidar, halkın sağlığı için görevlendirdiği memurunu korumak zorundadır. Mevcut yasaların sağlıkta şiddete engel olamadığı ortadadır.

Sağlık çalışanlarına şiddet gösterenlere verilecek olan cezaların caydırıcı olabilmesi, söz konusu caydırıcılığın, sağlık çalışanlarına gösterilen şiddetin azalmasına katkı sağlayabilmesi adına Türk Ceza Kanunu’nda kamu kurum ve kuruluşlarında sağlık hizmeti sunanlara karşı işlenen bazı suçlara ilişkin özel düzenlemelere yer verme gereği bulunmaktadır. İşte bu kapsamda hazırlanan ve Genel Sağlık-İş tarafından Meclis gündemine taşınan Sağlıkta Şiddet Yasa Tasarısı taslağı, Meclis’in yeni yasama yılında ilk gündem maddeleri arasında yer almalıdır.

Genel Sağlık-İş sağlıkta şiddet olaylarının kanıksanmasına ve sıradanlaşmasına izin vermeyecektir. Saldırıya uğrayan Diş Hekimimize acil şifalar diliyor, Genel Sağlık-İş olarak olayın takipçisi olacağımızı ifade ediyoruz.”