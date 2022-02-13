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Sağlıkta şiddete hapis cezası geliyor
Sağlık personeline şiddete caydırıcı cezalar verilmesine yönelik talepler karşılık buluyor. Özellikle hapis cezasının para cezasına çevrilebilmesi uygulamasına son verileceği belirtiliyor.
Sağlıkta şiddete hapis cezası geliyor
13 Şubat 2022 22:39 -
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Sağlıkta son günlerde artan şiddet olaylarına karşı Adalet Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığının koordinasyonunda yeni kanuni düzenleme hazırlanıyor. Sağlıkta şiddet konusundaki hapis cezalarının paraya çevrilmesinin önüne geçecek şekilde düzenleme yapılacak.

Mevcut düzenlemeye göre, sağlık personelini kasten yaralama suçunun 3 yıla kadar cezası bulunuyor. Fakat iyi hal ve infaz rejimi uygulaması gibi faktörlerle failler en fazla 6 ay hapis cezası alıyor ve bu ceza, para cezasına çevrilebiliyor.

Yeni yapılacak düzenlemeyle şiddet uygulayanlara verilen cezanın paraya çevrilmesinin önüne geçilmesi ve hükmün açıklanmasının geriye bırakılması uygulamasına son verilmesi amaçlanıyor. Ayrıca doktor hatalarını gerekçe göstererek son dönemde artan tazminat davalarına da çözüm getiriliyor.

Hakim ve savcıların verdikleri kararlar sebebiyle sadece devlet aleyhine tazminat davası açılabilmesine benzer bir uygulama doktorlar için de getirilecek. Doktor hatası iddiasıyla açılacak tazminat davalarının 'Kesin Adli Tıp Raporu' şartına bağlanması da tartışılan formüller arasında.

Türkiye /YÜCEL KAYAOĞLU

Anahtar Kelimeler:

saglikta siddet hapis cezasi

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