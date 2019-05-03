Sağlıkta Şiddete Son Derneği: Üç sağlık çalışanına dernek avukatları ücretsiz hukuki destek sağladı

Sağlıkta Şiddete Son Derneği faaliyetleri hakkında bilgi alan Başhekim Surel, sağlıkta şiddet sorununun çözümü noktasında her türlü desteğe hazır olduklarını ifade etti. Sağlıkta Şiddete Son Derneği’nden yapılan yazılı açıklamada dernek tarafından hazırlattırılan afişlerin hastanenin değişik noktalarına asılacağı bilgisi paylaşıldı.

Sanatçıların desteği ile kamu spotları

Sağlıkta Şiddete Son Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Av. Ahmet Gürol Şağban yeni kurulmuş olmalarına birçok faaliyet ve etkinlik başlattıklarını, Çankaya Belediyesinin katkıları ile Ankara'da hastane girişlerinin çoğuna sağlıkta şiddet pankartları astıklarını, 10 bin el broşürü dağıttıklarını, şu ana kadar ihbar hattına gelen ve şiddete maruz kalan üç sağlık çalışanına dernek avukatları olarak ücretsiz hukuki destek sağladıklarını belirtti.

Ankara’daki minibüslere 500 adet afiş astıklarını, “Sen De Bir Karanfil Ver Kampanyası “ adı altında başlattıkları eylemle Yıldırım Beyazıt Eğitim Araştırma Hastanesi’nnde karanfiller dağıttıklarını belirten Şağban, sağlıkta şiddet konusunda sanatçıların desteği ile kamu spotları hazırladıklarını, sağlıkta şiddet konusunda toplumu bilinçlendirmeye devam edeceklerini belirtti.