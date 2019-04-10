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'Sağlıkta şiddeti birlikte durduralım'
Hak - İş'e bağlı Öz Büro İş Sendikası'na bağlı sağlık çalışanları, Edirne Sultan 1.Murat Devlet Hastanesi psikiyatri kliniğindeki sağlık çalışanı N.P'nin darp edilmesini protesto etti.
'Sağlıkta şiddeti birlikte durduralım'
10 Nisan 2019 - AA
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Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi önünde bir araya gelen grup, sağlık çalışanına yönelik şiddet eylemini kınadı. 
Öz Büro İş Sendikası Edirne İl Temsilcisi Çağdaş Devrim Durak, burada yaptığı açıklamada, sağlık çalışanı N.P'nin canına kast edildiğini söyledi.
 

Sağlık çalışanları olarak vatandaşlara en iyi hizmeti vermek için çalıştıklarını ifade eden Durak, "Zor şartlar altında hizmet eden sağlık çalışanlarının can güvenliğinin olmaması kabul edilemez. Sağlık çalışanlarımız can güvenlikleri olmadan görevini yapmakta zorlanmaktadırlar. Ancak yaşamak zorunda kaldıkları şiddet onları yıpratmaktadır. Arkadaşlarımızın tek istekleri insan sağlığı ve hayatı gibi kutsal bir hizmeti huzurlar ve layıkıyla yapabilmektir. Sağlık çalışanlarına hep beraber sahip çıkalım. Sağlıkta şiddeti birlikte durduralım." şeklinde konuştu.

Sağlıkta şiddetin caydırıcı cezalarla önlenebileceğini belirten Durak, "Sağlık sektöründe yıllardır süregelen ve mutlak anlamda hükümetimiz ve bakanlığımız tarafından çözüme kavuşturulması gereken önemli bir sorundur. Bu sayılara yenisi eklenmeden, Edirne'nin son olması dileğiyle gerekli önlemlerin alınması gerekmektedir." dedi.

Olay

Edirne Açık Cezaevinde kalan hükümlü H.D, muayene için kontrol altında götürüldüğü Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesin'de istediği ilaçlar yazılmaması üzerine muayeneden birkaç saat sonra hastaneye tekrar gelmiş hastanede kendisine ilaç yazmayan doktorun sekreteri N.P’nin boğazını yanında getirdiği iple sıkarak fiziki şiddet uygulamıştı.

Hastanenin güvenlik görevlileri ve polis ekipleri tarafından yakalanan hükümlü H.D, ifadesinin alınmasının ardından Edirne Kapalı Cezaevine gönderilmişti.

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saglikta siddet cagdas devrim durak

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