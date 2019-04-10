Sağlıkta şiddeti körükleyen bir sahne daha! RTÜK bu kez ne ceza verecek?

Kanal D’de yayınlanan Zalim İstanbul dizisinde doktora nefret sözleri sağlık çalışanları tarafından tepki aldı. Dizide hasta oğlunun tedavisi için telefonla konuştuğu doktora hakaret ve tehditler savuran karakterin ekranlarda yer alıyor olmasının sağlıkta şiddeti körüklediği ve normalleştirildiği sosyal medyada çok fazla eleştiri aldı.



Sağlık çalışanlarının çeşitli sosyal medya platformlarından gösterdiği tepkilerden biri de doktor ve şarkıcı olan Ferhat Göçer’den geldi. Göçer attığı tweetinde “Yazık... Senaristler... yapımcılar... televizyon sahipleri... yazıklar olsun size.... siz bunu yaparsanız... Doktorun kafasında tuğla da kırarlar... kurşun da sıkarlar...” sözlerine yer verdi.





DAHA ÖNCE REKOR CEZA VERİLMİŞTİ

Sağlıkta şiddeti körükleyen bu tür sahnelerin olduğu bir diziye Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) ceza yağdırmıştı. RTÜK, Show TV’de yayımlanan Cesur Yürek dizisindeki sağlıkta şiddet görüntüleri için kanala 711 bin TLidari para cezası verdi, ardından dizi yayından kaldırıldı. Zalim İstanbul dizisiyle ilgili RTÜK'ün nasıl bir ceza vereceği merak ediliyor