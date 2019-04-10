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Sağlıkta şiddeti körükleyen bir sahne daha! RTÜK bu kez ne ceza verecek?
Ulusal kanaldaki bir dizide doktora tehdit sözleri sağlık çalışanlarının tepkisi ile karşılaştı.
Sağlıkta şiddeti körükleyen bir sahne daha! RTÜK bu kez ne ceza verecek?
10 Nisan 2019 -
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Kanal D’de yayınlanan Zalim İstanbul dizisinde doktora nefret sözleri sağlık çalışanları tarafından tepki aldı. Dizide hasta oğlunun tedavisi için telefonla konuştuğu doktora hakaret ve tehditler savuran karakterin ekranlarda yer alıyor olmasının sağlıkta şiddeti körüklediği ve normalleştirildiği sosyal medyada çok fazla eleştiri aldı. 

 


Sağlık çalışanlarının çeşitli sosyal medya platformlarından gösterdiği tepkilerden biri de doktor ve şarkıcı olan Ferhat Göçer’den geldi. Göçer attığı tweetinde “Yazık... Senaristler... yapımcılar... televizyon sahipleri... yazıklar olsun size.... siz bunu yaparsanız... Doktorun kafasında tuğla da kırarlar... kurşun da sıkarlar...” sözlerine yer verdi. 


 

DAHA ÖNCE REKOR CEZA VERİLMİŞTİ

Sağlıkta şiddeti körükleyen bu tür sahnelerin olduğu bir diziye Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) ceza yağdırmıştı. RTÜK, Show TV’de yayımlanan Cesur Yürek dizisindeki sağlıkta şiddet görüntüleri için kanala 711 bin TLidari para cezası verdi, ardından dizi yayından kaldırıldı. Zalim İstanbul dizisiyle ilgili RTÜK'ün nasıl bir ceza vereceği merak ediliyor

Anahtar Kelimeler:

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People
2
1) Emekli hemsire (Hemşire )
10.04.2019 16:36:43
Haklarımızı korusun diye biz sağlık çalışanları , Sağlık Bakanına hic hakaret ve tehditler savuruyor muyuz ? Canımız burnumuzda diye kafa atiyor muyuz?
People
6
2) ilhan (dr)
10.04.2019 13:53:23
Reyting için buna hakikaten gerek var. Çünkü hiç kimsenin bilmediği izlemediği bir dizi bu sahne sayesinde tüm internet sitelerinde ve haber kanallarında tanınır hale geldi ve merak uyandırdı. Reklamın iyizi kötüsü olmaz. Sahne bu tepkiyi görmek için özellikle konulmuştur.
People
10
3) Ahmet Gündüz (Doktor)
10.04.2019 13:52:30
Ne yaptıysa bu topluma, filmler,interneti kötüye kullanma ve batıya özenme yaptı. Bizi ALLAH u teala yarattı. Ve batı ozentisi, filmler..... bu devirde sayabildiginiz kadar sayın. Biz ancak islamla birbirimizi sayar, haklarına riayet ederiz ve ne konuştuğumuzu biliriz. ALLAH u teala nin emir ve yasaklarina uymazsak, bu dünyaya niye geldik. Ye iç yat . Öyle mi?
People
30
4) sağlıkta (şiddet)
10.04.2019 12:41:22
Hiç tınmaz bunlar, para olarak verir cezasını, öbür taraftan alır reytingini. Toplumda açtığı derin yarayı hiç düşünmez. Konuşsan elli tane laf eder , üstüne çıkar. Kapıyacaksın kanalı bir süreliğine bak nasıl mum gibi olur.
People
24
5) Uzm Dr (Uzm Dr)
10.04.2019 11:14:02
% bilmem kaç rayting için gerçekten böyle bir sahneye ihtiyaç var mıydı?
Ne kadar ceza verilirse verilsin bu sahnenin meydana getireceği olumsuz etkiler geri alınabilir mi?
Cezalar caydırıcı olmadığı için buna benzer sahnelerin çekilmesine de engel yok. Son zamanlarda toplum zaten birçok nedenle gerilmiş ve her türlü şiddet artmış. En ufak bahane şiddet sebebi olabiliyor ve insanlar ekranlardan ETKİLENİYOR. Senaristlerin, yapımcıların ve kanal yöneticilerinin şiddet içeren bu tarz görüntülerin bir çocuğun, bir kadının, bir sağlık çalışanının hayatına mal olabileceğinin bilincinde olması gerekiyor.
People
19
6) Ali Rıza Aktaş (Uzm. Dr.)
10.04.2019 11:00:00
Sevgili ve saygı değer arkadaşlar
Nezaketin, merhametin, saygının zayıflık olarak görüldüğü
Çalışmanın, emek ile kazanmanın aptallık olarak görüldüğü
Dürüstlüğün saflık olarak değerlendirildiği
ilkesizliğin, yalanın kıvrak zeki düşünce olarak değerlendirildiği
Kabalığın, bağırarak düşünceden fikirden eksik konuşmaların ifade edildiği ve doğallık olarak görüldüğü
İstişare etmenin demokratik bir fikir telakkisinin zayıflık olarak görüldüğü
Bu istişareyi yapacak kadar benini bize entegre edemeyen kişiler ile rol modeller ile
Sanatın anlamını böyle algılayanlarla
Kuran' daki biz ifadesini ve bir çokşeyi anlamayanlar ile
Platon un gorgias ında ifade ettiği gibi retoriği, belagatı anlamdan ve bilimden eksik olarak kullananlara iltifat ile
Yaşamak ve biz olmak kolay değil
Allah akıl,fikir, izan, sabır versin hepimize

Saygı ve sevgilerimle
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