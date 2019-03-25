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Sağlıkta Şiddeti Önleme Çalıştayı düzenlendi: Rapor kitaplaştırılacak
Avrupa Birliği Sivil Düşün Platformu desteği ile Sağlık-Sen ve Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Araştırmalar Kulübü ortaklığı ile hazırlanan Sağlık Çalışanlarında Şiddetin Önlenmesi Çalıştayı Safranbolu’da Havuzlu Asmazlar Konak’ta yapıldı
Sağlıkta Şiddeti Önleme Çalıştayı düzenlendi: Rapor kitaplaştırılacak
25 Mart 2019 -
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Çalıştayın açılış konuşmalarını Karabük Üniversitesi Tıbbi araştırmalar Kulübü Başkanı sayın Sinem Duman Karabük Sağlık Sen başkanı sayın Selçuk Taşyapar,  İl Sağlık Müdürü Sayın Ahmet Sarı, Karabük AK Parti milletvekili sayın Niyazi Güneş vali Yardımcısı sayın Barbaros Baran yaptı.

Sağlıkta şiddete maruz kalıp hayatını kaybeden veya yaralanan sağlık çalışanlarının Tıp Fakültesi öğrencileri tarafından canlandırıldığı videonun ardından Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi farmakoloji Anabilim dalı başkanı Dr. Namık Bilici’in sunumu ve TRT yapımcısı Hasan Yıldız’ın şiddet konulu sunumunun ardından çalıştayın masa grup düzeni çalışmalarına geçildi.

Karadeniz Bölgesinden  Rize, Trabzon, Zonguldak, Bolu, Düzce tıp fakültelerinden öğrenci temsilcilerinin ve akademisyenlerin katıldığı çalıştayda sağlık alanında yaşanan şiddete dayalı aksaklıkların meslek kodlarına göre şiddetin yaşanma durumları, şiddetin sağlık alanında önlenmesi temel alınarak neden-sonuç ilişkisi, sağlık çalışanlarında beyaz kod uygulamaları, sağlık çalışanlarının şiddet maruziyetlerinin hukuki boyutları konularında daha öncesinde taranmış binlerce sayfalık ulusal ve uluslararası literatür masaya yatırılarak özet formatlarında üzerlerinde çalışıldı. Bundan sonra raporlama bölümüne geçildi.

Sağlıkta şiddetin önlenmesine yönelik önemli bir akademik çalışmanın ortaya çıktığı çalıştay raporunun kitaplaştırılarak kamuoyu ile paylaşılacağı belirtildi. 

Anahtar Kelimeler:

saglikta siddet safranbolu

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