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Sağlıkta yabancı hastaya vergi muafiyeti getiriliyor
Sağlıkta yabancıya vergi muafiyeti getiren düzenleme Meclis'ten geçti. Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, "Dünyada sağlık turizmine harcanan para 500 milyar dolar. Yurt dışından sağlık alanından gelen 5 milyar dolar var, bunu 10 milyar dolar üzerine taşımak mümkün" diye konuştu.
Sağlıkta yabancı hastaya vergi muafiyeti getiriliyor
29 Mart 2018 -
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Sağlıkta yabancıya vergi muafiyeti getiren düzenleme dün gece Meclis’ten geçti. Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, tasarının yasalaşmasının ardından yürürlüğe girecek düzenleme için “Dünyada sağlık turizminden yararlanan insan sayısı 30 milyon, harcanan para 500 milyar dolar. Yani kişi başına harcanan para 17 bin dolar. Bugün 5 milyar dolar hesaplanan sağlık alanından gelen bir para var yurt dışından ve bunu 10 milyar dolar üzerine taşımak mümkün” dedi.

Paylan: Ahmet, Mehmet KDV ödeyecek 

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan ise “Ahmet, Mehmet, Agop, Ayşe, Fatma yüzde 8 KDV ödeyecek ama George, Hans gelirse KDV sıfır. Bu mu yerli ve millî hükümet? 81 milyon inim inim inlerken, borç altında inlerken KDV ödeteceksin sağlık hizmeti alırken George’a, Hans’a ödetmeyeceksin. Bu kabul edilemez” diye eleştirdi.

 

"Pek çok ülke yapıyor"

Demircan da, “Bir ayrımcılık değil. Bu, ülkenin bir alanda öne geçmesi için kullanacağı bir yöntemdir; bunu, pek çok ülke pek çok alanda yapıyor. Türkiye’nin çıkarlarını, geleceğini, imkânlarını artırmak için atılmış bir adımdır” diye yanıt verdi. AK Parti’nin verdiği değişiklik önergesiyle de, Maliye Bakanlığı’na “birden fazla mükellef adına grup katma değer vergisi mükellefiyeti tesis edilebilme” yetkisi verilmesini öngören hüküm tasarı metninden çıkarıldı. Devreden KDV’nin 12 ay içinde indirim yoluyla giderilememesi halinde iadesini öngören düzenleme de metinden çıkarıldı.

Anahtar Kelimeler:

saglik turizmi ahmet demircan

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People
0
1) Cengiz (Doktor)
29.03.2018 13:22:53
Ne yani daha avantajlı olmak için bu ülkeye yabancılaşmak mı gerekiyor.Kim yapıyor utanmadan bu kanunları hayret
People
3
2) m. murat (dr)
29.03.2018 11:28:08
Türk doktorlarının ucuz emeğini araplara peşkeş...
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