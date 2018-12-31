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Sağlıktan sanata açılan kapı: Ergoterapide Sanat Yaklaşımları
İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Ergoterapi Bölümü öğrencileri, 'Ergoterapide Sanat Yaklaşımları' dersi kapsamında dönem boyunca yapmış oldukları sanat faaliyetlerini bir sergiyle taçlandırdı. Sergi, SBYO Müdürü Dr. Öğr. Üyesi A. Yüksel Barut, Müdür Yrd. Doç. Dr. Arda Öztürkcan ve sanat yaklaşımları dersi Öğr. Gör. Çağıl Ertürk olmak üzere İGÜ’lü öğrencilerinin beğenisine sunuldu.
Sağlıktan sanata açılan kapı: Ergoterapide Sanat Yaklaşımları
31 Aralık 2018 - DHA
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Sanatın sadece estetik bir değer olarak hobi amaçlı değil, aynı zamanda tedavi etme ve bireyi sosyal hayata kazandırma amaçlı ergoterapistler tarafından da profesyonelce kullanılabileceğini ortaya koyan öğrenciler, rengârenk ebru çalışmaları, seramik atölyesinde işlenmiş fincan takımları, çeşitli iplerle örülmüş örgüler, etamin işlemeleri, bardakaltlıkları, origami, toprağını ve taşlarını uygun şekilde alarak cam içerisinde bir esere dönüştürdükleri terrariumu, tuval üzerine boyalarla yaptıkları tabloları ve derste çektikleri fotoğrafların çerçevelerini dahi kendileri yaparak birçok esere imza attı.

"SANAT HEYECANI DOĞRU BİÇİMLERDE YÖNLENDİRMEYİ ÖĞRETİR"

"Sanat eğitimi, birey ve toplulukların sanatsal ve kültürel açıdan yetiştirilmesi ile ilgilidir ve bu yetişme genel olarak kültürel bilinçlendirme anlamına gelir" diye açıklamada bulunan Öğretim Görevlisi Çağıl Ertürk, "Gerçekçi bir okul sistemi ya da akademik eğitim, bilim ve sanatın işbirliğine dayandırılmalıdır. Sanatın da, bilimin de amacı; yaşama hizmet etmek ve yeniyi keşfetmektir. Sanata ve duyguların eğitimine önem veren okul ya da eğitim sistemlerinde, duygular eğitilirken, zihinsel yeteneklerin, düşüncenin, zekânın da geliştiği gözlenmektedir" ifadelerini kullandı.

Ertürk sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sanat, duygu ve düşünce arasındaki iç içe geçmiş bağlantıyı vurgularken, öğrenme ve gelişim sürecinin de etkin bir yardımcısıdır. Eğitim; kişiye bedensel, zihinsel, ruhsal, toplumsal yönden istenilen davranışların kazandırılmasıdır. Eğitimin amacı, bedeni, ahlaki, mesleki ve estetik yönden sosyal bir kişilik geliştirmektir.  Sanat eğitimi; bireyin duygu, düşünce ve izlenimlerini anlatabilme yetenek ve yaratıcılığını estetik bir düzeye ulaştırma amacıyla yapılan çabadır. Sanat eğitimi gençlere, estetik yargı yapabilme konusunda yardımı amaçlarken, yeni biçimleri hissedip, eğlenmeyi ve heyecanlarını doğru biçimlerde yönlendirmeyi öğretir."

"KENDİNİ AŞMAK İSTEYEN İNSAN SANATA SARILIR"

Sanatın hayatın yerini tuttuğunu ve insanla çevresi arasında bir denge sağladığını belirten Ertürk, "Kendini aşmak isteyen insan sanata sarılır. Eğer birey duygulardan uzak olsaydı, sanat; boş ve anlamsız bir istek olurdu. Sanat eğitimi bireye gereklidir ve yaşamda da önemli bir yer tutar. Bireyin yaratıcı güç ve potansiyellerini eğitmek, estetik düşünce ve bilincini örgütlemek, estetik yaşamın yapılanmasını temellendirmek için gereklidir" şeklinde konuştu.

ÖZGÜVENİ ARTIRMAYA YARDIMCI OLUYOR

Bireyin sosyal ilişkilerini ayarlamasında, işbirliği yapabilmesinde, doğruyu ifade edip seçebilmesinde, paylaşımda, öğrenme isteğinin artmasında ve üretken olmayı sağlamasında en önemli etkenlerden birinin sanat olduğunu vurgulayan Ertürk, “Sanat, eğitimi, yapıcı analizi öğreterek, belli şekillerde gözlem, özgünlük, buluş ve kişisel girişimi destekleyerek, pratik düşünceyi geliştirir. Olayları, olmadan da beyinde gerçekleştirebilme gücünü arttırır. Bireyin el becerisi gelişir ve sentez yapmayı öğrenir. Olayları, kendi benliğini ve kişiliğini koyarak çözümleme fırsatı sağlar. Bu sayede kişinin kendine olan güveni de artar. Sanat, kişinin dünyayı ve kendini tanıması ve gerektiğinde değiştirebilmesi için fırsat tanır. Canlandırabilme ve fikirlerini kâğıda dökebilme yeteneği hem sanatsal, hem de bilimsel mesleklerdeki kişilerin eğitimsel başarılarına katkıda bulunmaktadır” dedi.

Bu bilinçten yola çıkarak öğrencilerin öğrenmiş oldukları bilgiler ışığında, yapmış oldukları bu etkinlikle hem sanatın tedavi edici rolleri hakkında kendilerinden sonra gelecek öğrencilere ve hasta yakınlarına örnek olduklarını, hem de sanatı kullanarak neler yapılabileceğine dair yepyeni bir bakış açısı sunduklarını belirten Ertürk, “ Öğrencilerin ileride gerek bireysel çalışmalarında gerekse mesleki adımlarda sanatı icra etmeleri için daha büyük projelere de imza atacaklarına inanıyorum” dedi.

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saglik bilimleri yuksekokulu ergoterapi yuksel barut

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