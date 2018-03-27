Sağlık Teknolojileri Liderler Zirvesi yapıldı!

MarlinPlus tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen ve Medimagazin'in medya sponsorluğunu üstlendiği "Sağlık Teknolojileri Liderler Zirvesi", sağlık, sağlık sigortacılığı ve teknoloji sektörlerinden fikir önderlerini bir araya getirdi.

Sağlık teknolojisinde uzman kurum ve kuruluşları buluşturan zirvede, kronik hastalıkların yönetilmesini kolaylaştıracak entegre çözümler tartışılacak.

Zirvenin açılışında konuşan Memişoğlu, ülkede heyecan ve adanmışlık olduğu zaman yapılamayacak iş olmadığını belirtti.

Memişoğlu, "İnanarak çalışıyorsanız başarı kaçınılmazdır. Biz ülke olarak gerçekten çok önemli stratejik bir yerdeyiz. Üstelik de geçmiş medeniyeti, kültürü olan bir toplumuz. Bugün dünyada bizim medeniyetimizin gerçekten önderliğine ihtiyaç var." diye konuştu.

Sağlıkta dönüşüm denilen çok önemli bir şeyin başarıldığına işaret eden Memişoğlu, bunda da en önemli unsurun sağlık personelinin özverisi, teknolojik alt yapıları iyi kullanma ve organize etme yeterliliği olduğunu söyledi.

- "Sağlıkta teknolojiyi çok iyi kullanmaya başladık"

Kemal Memişoğlu, bugün bilişim olmasa bu kadar büyük hastaneleri yönetme imkanlarının olmayacağını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Teknolojik alt yapılar olmasa hastalarımıza iyi hizmet verme şansımız yok. Ama neredeyiz, daha nasıl iyi olabiliriz bunları tartışacağız. 2003'te başlayan dönüşümdeki en önemli şey, hastaları kaydedip onları takip edip, fatura edebilmekti. Artık günümüzde bilgi teknolojileriyle beraber hastanelerden daha çok, hastanın hastalığını yönetebilir hale getirmeye çalışıyoruz. Hem bu mali anlamda daha kazançlı olacaktır hem de hastanın, hastalığın yakın takibi anlamında önemlidir.

Bu toplantının kronik hastalıklar olması da çok manidar çünkü bugün dünyada 36 milyon kişi dolaşım sistemi ya da bulaşıcı olmayan hastalıklardan vefat etmiş. Bu grubunun iyi takip edilmesi lazım. Kronik hastalıklar belki de ülkemizde 10 sene sonra en büyük sorunlardan biri haline gelecek. Ama bunu çözerken de bilgi teknolojileri olmadan, teknolojik alt yapı olmadan bunu yönteme şansımız yok. Biz sağlıkta teknolojiyi çok iyi kullanmaya başladık diyoruz ama çok daha yolumuz var. Bilişimciyle sağlıkçıyı bir araya getirmemiz gerekiyor."

Türkiye'de, bilişim teknolojilerini zenginleştirecek bir zeka haznesi bulunduğunu ve bu konuda hizmet veren yerli firmaların, marka değeri olma yolunda desteklenmeleri gerektiğini vurgulayan Memişoğlu, "Artık tüketen değil, üreten bir sağlık sistemi oluşturmamız gerekiyor. Hastalanmadan sağlığımızı koruma yöntemlerini öğretmemiz gerekiyor." diye konuştu.

- "Tıbbi teknolojide Amerika'da olan bizde de mükümmel kullanılıyor"

Memorial Sağlık Grubu Kalp ve Damar Cerrahisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bingür Sönmez de şu anda ortalama yaşın erkeklerde 74, kadınlarda 76 olduğunu belirterek, "Bu ne demektir? İleri yaş çok arttı. Şu anda hepimizin evinde mutlaka bir yaşlı var. Dolayısıyla bunlar birer bakım hastası. Hastaneye getirmek çok zor, oradaki bakımları çok zor. Bunları kabul edecek hastaneler de yok ayrıca. Bunları birer birer hastaneye alırsak ihtiyacı olan insanların bakımı mümkün olmayacak. Dolayısıyla evde bakım için, hastanın şekeri, tansiyonu, kilosu, vücut ısısı, solunum problemleri evden takip edilebiliyorsa bu gerçekten Sağlık Bakanlığı için çok büyük kazançtır." diye konuştu.

Sönmez, diyabetik hasta sayısının 10 yıl içerisinde 3 kat arttığını aktararak, şunları kaydetti:

"Avrupa ülkelerine göre artma hızımız 3 misli. Dolayısıyla biz kronik hastalıklarla önümüzdeki yıllarda çok ciddi şekilde karşılaşacağız. Şimdiden tedbir almamız lazım. Dijital teknolojinin de bize çok büyük yardımı olacağını bekliyorum. Tıbbi teknolojide inanın bugün Amerika'da ne varsa aynısı en mükemmel şekilde özel ve devlet hastanelerimizde kullanılıyor. Bizim sağlık sektöründe kullandığımız bilgisayar programları ve dijital teknoloji dünyada hiçbir yerde yok. Bugün bir aile hekimi bir tuşla, kaç çocuk aşıya gelecek, kaç diyabetik hastası var bilebiliyor."

“TEKNOLOJİ MALİYET AÇISINDAN VERİMLİLİK SUNUYOR”



Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Çağlar Çuhadaroğlu ise kronik akciğer hastalıklarının tanı, kullanılan ilaçların maliyetleri ve harcanan emek hesaba katıldığında, yılda 5-5,5 milyar liralık bir bütçe yükü getirdiği konusunda bilgiler verdi. İnternet tabanlı teknolojilerin sağlık sektöründe kullanılmasıyla ilgili yenilikleri de aktaran Çuhadaroğlu, “KOAH tanısının erken konulması, ağır hastanın evinden takibi, egzersiz ve aşılama gibi etkinliklerin hastalığın şiddetini azaltacağı, sigorta sistemine yükünü hafifleteceği bilimsel olarak kanıtlanmış durumda. Bilgilendirme ve izlem açısından internet tabanlı teknolojilerin kullanılmasının sağlık çalışanlarının işini kolaylaştıracağı, hastalığın kontrolünü arttıracağı çok açık. Maliyet hesabı yapıldığında ise ileri teknolojiler büyük avantaj sağlıyor” ifadesini kullandı.



“TEKNOLOJİ EKONOMİK GİDERLERİ AZALTMAYA BAŞLADI”



Sağlık teknolojileri alanında, Ar-Ge çalışmalarının daha fazla hız kazandığına, ülkelerin bu konuda fonlarla bu çalışmaları daha fazla desteklediğine değinerek sözlerine başlayan Türkiye Diyabet Vakfı Başkanı Prof. Dr. Temel Yılmaz ise şunları söyledi:



“Yüksek teknoloji her yıl adım adım, hastane, sağlık merkezi ve sağlık ekibinin iş yükünü, sigorta harcamalarını ve ekonomik giderlerini azaltmaya başladı. Sağlık alanındaki yapay zeka, kısa bir dönem içinde gelişmiş ülkelerde, birinci basamak hekimlik hizmetlerinin görevini devralmaya aday gibi görünüyor.”



“HİZMET MODELLERİ DÜNYADAKİ SON GELİŞMELERLE BİRLİKTE ELE ALINMALI”



Teknolojinin baş döndürücü bir hızla ilerlediği günümüzde sağlık sektöründe de yenilikçi uygulamaların hayata geçirilmesi artık büyük önem taşıdığını dile getiren MarlinPlus Kurucu Başkanı Göksenin Aydın ise “Artık konuşalım, ortak konularımızı tartışalım, sağlık ve teknoloji dünyasının önünü açalım, dikkatleri çekelim, bilinirliği ve hizmet modellerini dünyadaki son gelişmelerle birlikte ele alalım istedim. Bu amaçla da inovasyonun konuşulduğu, gelecek planların yapılabildiği yeni kuşakların heyecan duyacağı etkin ve sürekliliğin de olduğu platform oluşturarak bir zirve gerçekleştirmeye karar verdik” dedi.