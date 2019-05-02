Şahane Medya Ödülleri sahibini buldu: Medimagazin, En Sağlıklı Gazete!

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Basın Danışmanlığı ve İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Basın Müşavirliği birimleri ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kulübü Şahane Kulübü üyesi öğrencileri tarafından yapılan değerlendirmeler sonucu “Televizyon, Yazılı ve İnternet Basını” olmak üzere ödül takdim edildi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Şahane Medya Ödülleri kapsamında gerçekleşen ödül töreninde Medimagazin'e En Sağlıklı Gazete ödülü verildi. Ödülü Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikalar Kurulu Başkanvekili Prof.Dr.Serkan Topaloğlu, Medimagazin Genel Yayın Yönetmeni Dr.İbrahim Ersoy'a verdi. Dr.İbrahim Ersoy ödül töreninde yaptığı konuşmada 20 yıldan bu yana Medimagazin olarak sağlık profesyonellerine yönelik yayın yaptıklarını söylerken 'Medimagazin ekibi olarak en üzüntülü günümüz 17 Nisan 2012 idi. Genç bir hekimin Dr.Ersin Arslan'ın bir hasta yakını tarafından katledildiğini öğrendiğimizde şiddetin giderek arttığını zaten söylüyorduk. Umarız sağlıkta şiddetin son bulacağı ve şiddet haberleri vermeyeceğimiz bir dönemde sağlık haberciliği yaparız' diye konuştu.

İNTERNET BASINI ÖDÜLLERİ

✓ Sağlıkta Sosyal Sorumluluk Ödülü - Ceyda Erenoğlu - Haberturk.com



✓ Sağlık Okuryazarlığı Ödülü - Demet Demirkır - Haberturk.com

✓ En Başarılı Sağlık Editörü Ödülü - Tülay Karabağ - Ntv.com.tr

TELEVİZYON ÖDÜLLERİ

✓ En İstikrarlı Sağlık Programı Ödülü - Sinan Kunter - CNN Türk - Sağlık Kontrolü

✓ Yılın En “Şahane” Haberi - Kerim Ulak - El Ele Tutuşan Kahraman Afrin Gazileri Haberiyle



✓ En İyi Çıkış Yapan Sağlık Programı Ödülü - Leyla Ataman - A Haber - Sağlıkta 10 Dakika



✓ En “Sağlık’lı” Tartışma Programı Ödülü - Cansel Poyraz Akyol - Haber Global TV - “Başka Gündem”



✓ Sağlıkta Yerli ve Milli Üretimi Teşvik Eden Program Ödülü - Ayşenur Asuman UĞUR - TV NET - “Gündem Özel”



✓ Sağlık Turizmine Katkı Ödülü - Esra Kazancıbaşı - ATV Avrupa - “Sağlığım İçin Herşey Programı”



✓ Yılın Haberi Ödülü - Melike Şahin -NTV- “3 DNA’lı Çocuk” Haberiyle



✓ Vaka-Araştırma Ödülü - Dilşad Dede Taşkın - Star TV - “Tuğra’nın artık yüzü gülüyor” haberiyle



✓ En İyi Röportaj Ödülü - Fatma Demir Turgut - TRT Haber - “Elektronik Sigara Altın Tasta Sunulan Zehirdir” röportajıyla



✓ Sağlık Okuryazarlığı Ödülü- Dr. Onur Kulaksızoğlu ve Ceyda Düvenci- TV8- “Günaydın Doktor Programı”

✓ Sağlık Bilinci Oluşturmada En Başarılı TV Programı Ödülü – Doç. Dr. Halit Yerebakan - TRT 1- “Hayatın Ritmi Programı”



✓ Sağlıkta Sosyal Sorumluluk Ödülü - Gülnur Saydam - Haber Global TV - “Tekrar Isıtıldığında Zehirliyor” Haberiyle



✓ Görsel Basın Özel Ödülü - Sema Akbulut-CNN Türk - “Amerikalı Doktorlar Türkiye'de Eğitim Görmeye Başladı” Haberiyle

YAZILI BASIN ÖDÜLLERİ

✓ En Başarılı Sağlık Editörü - Didem Seymen Balcı - Sabah Gazetesi



✓ Yılın Haberi Ödülü - Mesude Erşan - Hürriyet Gazetesi - “Cerrahi Tehlike” Haberiyle



✓ Yılın Röportajı - Mert İnan - Milliyet Gazetesi- “Sigarayla Yeni Savaş”



✓ Yılın Sağlık Muhabiri Ödülü - Hatice Şenses Kurukız - Anadolu Ajansı



✓ Sağlık Okuryazarlığı Ödülü - Ziyneti Kocabıyık - Türkiye Gazetesi-



✓ En “Sağlık” lı Köşe Yazarı Ödülü - Demet Erciyes - Milliyet Gazetesi-



✓ Sağlıkta Sosyal Sorumluluk Ödülü - Akşam Gazetesi - Yeliz Coşkun - “Kollarım Çıkacak Sanıyordum” Haberiyle



✓ Yazılı Basın Vaka - Araştırma Ödülü -Duygu Yener - Anadolu Ajansı - “Literatüre girecek annelik öyküsü” haberiyle



✓ En Sağlık’lı Gazete Ödülü - Medimagazin Gazetesi-İbrahim Ersoy



✓ En Sağlık’lı Dergi Ödülü - Medikal News-Yusuf Kürkçüoğlu



✓ Yazılı Basın Özel Ödülü - Gül Kireklo- Sabah Gazetesi - “Haydi Mehmet Yürüyebilirsin” Haberiyle

PLAKETLER

✓ 2018 Yılında 7537 adet gazete,1165 televizyon ve 50 binden fazla internet haberine imza atarak kurumumuzun tanıtımına büyük bir katkı sağlayan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü Basın Danışmanı Ahmet Balcı,



✓ Başarılı haberleri ve medyada kriz yönetimi anlamında gayretleri ile İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Basın Sorumlusu Cihan Karabel,



✓ Eşine böbreğini vererek büyük bir fedakarlığa imza atan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Basın Sorumlusu Gökçe Eker

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Şahane Medya Ödülleri kapsamında Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, "Yirmi birinci yüzyılın inkâr edilemez bir gerçeği televizyon, gazete, dergi ve internet ortamı olmak üzere hiç şüphesiz medyadır. Medya doğru, ahlaki ve müspet bir şekilde kullanıldığında, eşi benzeri bulunmaz bir iletişim aracı, bilgi kaynağıdır.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi ailesi olarak geride bıraktığımız 2018 yılı boyunca iletişim araçlarını etkin bir şekilde kullanarak, başta Aziz Milletimiz olmak üzere, ulaşabildiğimiz herkese yaptığımız çalışmaları, insanlığın faydasına ve zararına olduğunu gördüğümüz konuları anlatmayı ve dolayısıyla insanlığı bilinçlendirmeyi hedefledik.

Medyada bilim, eğitim, patent, inovasyon çalışmalarımızla; akademisyen ve öğrencilerimizin başarıları ve yenilikçi projelerimizle yer aldık. Bilimsel ve akademik çalışmalarımızın yanı sıra uluslararası eğitim faaliyetlerimizle çok sayıda olumlu haber konu olduk.

Hiç şüphe yok ki her müspet çalışma neticede meyvesini verir. Doğru haber hassasiyetimiz ve insanlara faydalı olanı ulaştırma gayretlerimizle, Türkiye’nin en prestijli televizyon, gazete, dergi, radyo ve sosyal medya ağlarının sayfalarını süsledik. Elbette zaman zaman değerli teveccühler de aldık ve onurlandık.

Başta Basın Danışmanlığımız olmak üzere yakaladığımız başarıda emeği geçen bütün çalışma arkadaşlarıma, akademisyenlerimize ve çalışmalarımızı haberleştiren medya mensuplarımıza değerli gayretleri ve hizmetleri için teşekkür ediyorum.

2019 yılında da değişmez ilkemiz, ivme kaybetmeden Aziz Milletimize ve sesimizin ulaştığı herkese, doğru ve faydalı olanı sunmak ekseninde sürdürülebilir bir vizyonla ilerlemek olacaktır.

Ruhuyla bizim olan, geçmişten bize kalan eski fakat eskimeyen bir özdeyişimiz vardır: “Marifet iltifata tabidir”.

Sayın Cumhurbaşkanımızın destek ve teveccühleriyle, Mekteb-i Tıbbiyye-i Şahane’nin bugünkü imkanlarla daha ileriye taşınmasına müteveccih bir uygulama olarak kurulan ülkemizin sağlık temalı ilk devlet üniversitesi Sağlık Bilimleri Üniversitesi Basın Danışmanlığı 2018 Yılında sağlık temalı haberlerin adsız kahramanlarına teşekkür etmek için yola çıktı.

Amacımız, en büyük değerimiz olan sağlığın doğru anlatılması ve anlaşılması noktasında emek veren Basın Mensubu arkadaşlara; harcadıkları kıymetli mesaileri ve değerli gayretleri için üniversitemiz, İl Sağlık Müdürlüğümüz ve halkımız adına teveccüh göstermektir.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Basın Danışmanlığı ve İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Basın Müşavirliği birimleri ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kulübü Şahane Kulübü üyesi öğrencilerimiz tarafından yapılan değerlendirmeler sonucu “Televizyon, Yazılı ve İnternet Basını” olmak üzere, ödüle layık görülen basın mensubu arkadaşları tebrik ediyorum" açıklamasında bulundu.